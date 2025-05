¿Frío en primavera? Canarias tiene temperaturas inusuales para esta época

Los canarios hemos notado algo inusual durante esta primavera. Acostumbrados al sol y el buen tiempo, los días fríos parece que se han ido enlazando uno detrás de otro, dejándonos jornadas con temperaturas más bajas de lo habitual para esta época del año.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había anunciado hace unas semanas que las temperaturas estaban siendo más bajas de lo normal para estar en primavera, y los canarios no hemos hecho sino comprobarlo.

Aunque hay quien no duda en disfrutar de la playa en determinadas zonas del archipiélago, hay otros que difícilmente han podido dejar de usar el abrigo o el paraguas. Algo que ni turistas ni residentes esperaban en pleno mes de mayo.

Primavera más fría

De hecho, no es solo una percepción de la gente, sino que hay expertos en la materia que también han destacado esta anomalía en la meteorología canaria.

Unas personas se protegen de la lluvia en Tenerife. / María Pisaca

La Aemet no ha sido la única en hablar de este tema, que tanto llama la atención teniendo en cuenta que islas como Tenerife presumen de tener una temperatura media de 22-23º durante todo el año, sino que también hay otros expertos que han expuesto esta situación, como la cuenta de la red social X AGMC - Actualidad Geográfica-Meteorológica de Canarias, que ha publicado un post con la siguiente pregunta: ¿Tú también notas esta primavera más fresca de lo habitual en Canarias?

Adelanto del verano

Pues sí, muchos hemos caído en la cuenta de que el frío no quiere irse de las islas este año, y no solo porque no podemos dejar atrás la rebeca al salir de casa, sino porque solo hay que mirar los datos oficiales para darnos cuenta de ello.

De hecho, AGMC, cuenta gestionado por un climatólogo y divulgador, expone que “es una rareza, ya que la tendencia es que cada 10 años, el verano se está adelantando unos 7 días de promedio”.

Verano en Santa Cruz de Tenerife

Un ejemplo de ello es la imagen que ha publicado en su post, donde se aclara que “la duración media del verano en Santa Cruz de Tenerife ha sido de 97 días, siendo el más largo el de 2012, con 161 días". Estas palabras van acompañadas de un gráfico sobre el inicio y final del verano por años, en el que se puede llegar a la conclusión de que “el final del verano se retrasa 4,36 días cada 10 años, lo que supone un alargamiento del verano de 12,03 días cada 10 años”.

Es decir, un verano más largo que implica, por ende, una primavera también más cálida, si tenemos en cuenta que el verano se adelanta de manera “no oficial”.

Borrasca para el fin de semana

Y siguiendo con las bajas temperaturas, otro ejemplo claro llega este fin de semana. Cuando, en plena primavera, una nueva borrasca está amenazando a Canarias.

Una mujer abrigada por el frío. / Eduardo Parra - Europa Press

En este sentido, el meteorólogo Mario Picazo ha explicado que “otra borrasca situada cerca de Canarias se va a encargar de dejar precipitaciones en las islas con acumulaciones más importantes en las islas occidentales. Algunas zonas de la isla de La Palma podrían recoger más de 20 litros al igual que en el interior de la isla de Tenerife”.

Previsión del tiempo para este sábado

De esta manera, la Aemet indica que este sábado se esperan intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el oeste de las islas montañosas, con lluvias más significativas en La Palma. Las precipitaciones serán probables aunque de carácter disperso y ocasional en las islas más orientales durante la segunda mitad del día.

Tiempo previsto en Canarias desde 08-05-2025 hasta 14-05-2025. Info siempre actualizada en https://t.co/pAtP17oqOG pic.twitter.com/zwTKKwoCX6 — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) May 8, 2025

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en el norte y este de las islas orientales y de Tenerife y ligeros descensos en vertientes orientadas al oeste de las islas montañosas. Viento del suroeste con intervalos de fuerte y sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en medianías a sotavento, en especial durante las horas centrales; las rachas muy fuertes serán más probables en cumbres de Tenerife y de La Palma.