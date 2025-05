Vuelta a las mascarillas en los municipios confinados por la nube de cloro: "Había un olorcito a piscina que flipas"

Ardieron unas 70 toneladas de unas pastillas de limpieza que contienen un derivado del cloro de una fábrica de productos químicos para piscinas en Vilanova i la Geltrú y el ambiente evocaba a un aroma conocido: "Había un olorcito a piscina que flipas", comenta Rosa, una vecina de Calafell, que pese a la alerta por el confinamiento bajó a que su perro pudiera hacer las necesidades. "Explícale lo de estar encerrado al animal", cuenta la vecina quien asegura que durante las horas en las que no se podía salir de casa vio como mucha gente estaba en la playa o dentro del algún bar. "Creo que los turistas no se han enterado de que había confinamiento", remata.

Durante casi siete horas, unos 150.000 vecinos de Vilanova i la Geltrú, Cunit, Calafell y el núcleo de población de Roquetes, dentro del término municipal de Sant Pere de Ribes, han estado sin poder salir de sus casas por la nube tóxica generada durante las labores para apagar el incendio de la fábrica de productos químicos, que comenzó hacia las 02:30 horas de la madrugada del sábado.

Imagen de dos mujeres en la Rambla de Vilanova tras el confinamiento por la nube tóxica / Jordi Cotrina

El confinamiento recordó a los vecinos al del Covid, con la salvedad de que no podían ni salir al balcón. "Estábamos encerrados dentro pendiente de las noticias", comenta Amparo que junto a su marido aprovechó que se levantaron las restricciones poco después del mediodía en Vilanova para ir a buscar el pan. Los dos iban con mascarilla, ya que "sufro fatiga y evito riesgos", explica.

Precisamente, la vuelta a la mascarilla es la situación que más ha recordado al confinamiento de hace cinco años. Junto a comercios cerrados, muchas personas decidieron utilizar esta protección pese a que la Generalitat aseguraba que la situación era segura. "Me queda alguna de cuando el Covid", explica Anselmo quien paseaba a su perro cerca de la plaza del Ayuntamiento de Vilanova.

La mayoría de comercios estaban cerrados y únicamente abrían algunos bares con terrazas y tiendas de alimentación. En el mercado de Vilanova se informaba que las paradas abren por la tarde y que por la mañana únicamente iban a atender pedidos. Azziz, de un supermercado 24 horas, ha relatado como no pudo levantar la persiana del comercio hasta casi la una del mediodía y que a primera cerró las ventanas y cortinas de su vivienda del fuerte olor que había. Un aroma entre dulzón y ácido que todavía flotaba en el ambiente horas después, aunque con menos intensidad.

Sustos con las alarmas

Aunque el incendio comenzó sobre las 2:30 de la madrugada Protección Civil no envío la alarma de confinamiento a los vecinos hasta las 5:30 horas. Se pretendía evitar sobresaltos en la población pero no lo consiguieron, ya que la mayoría estaba durmiendo. Los mensajes de alerta, en los que se instaba a encerrarse y no abrir puertas ni ventanas ni usar aparatos climatizados, generaron momentos de nervios en los vecinos hasta que descubrieron lo que estaba pasando y de ahí se pasó a la resignación hasta que otro aviso les indicó que podían salir de casa.

Este segundo mensaje acababa con el confinamiento, aunque en Vilanova i la Geltrú y Roquetes Protección Civil recomendaba que personas vulnerables, con problemas respiratorios, ancianos y niños de corta edad, no hiciesen "actividades en el exterior, evitando la actividad deportiva". A los bomberos les costó extinguir el incendio pese a que unas 9 horas después de su inicio ya estaba estabilizado.

El incendio ha comenzado por causas que se ignoran en la empresa Clim Waterpool. Su propietario explicaba a TV3 que en la nave se ha producido un "siniestro total" y que no había nadie en el almacén cuando comenzó a arder.

Sin heridos

No se han producido heridos de gravedad a causa del fuego ni por la nube tóxica. La consellera d'Interior, Núria Parlon ha explicado que durante toda la emergencia el 112 ha registrado 1.099 llamadas, la mayoría de "carácter informativo". El Servei d'Emergències Mèdiques ha recibido 83 alertas relacionadas con el suceso. Dos personas fueron trasladadas a un centro médico de Vilanova, una en estado leve y otra en estado menos grave.

El alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, ha reconocido que no todos los vecinos han hecho caso de la orden de encerrarse en casa durante las primeras horas de la mañana y que las calles no estaban vacías del todo. Por eso, ha instado a que si se debía salir a alguna urgencia se usaran mascarillas.

La alcaldesa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha agradecido "la ejemplaridad" de todos durante toda la mañana: "Casi todo el mundo ha entendido que debía quedarse en casa y cerrar los negocios". Por su parte, Ramon Ferré, alcalde de Calafell, ha querido remarcar el trabajo realizado por los cuerpos de seguridad y de emergencia para acabar con el incendio y ayudar a difundir las alertas a la población, así como "las tareas de protección de los vecinos".

Cortes de circulación

La emergencia provocó cortes en la C-15 y la C-31, así como en la red de transporte público. El trayecto habitual en la línea R2 Sud de Rodalies y de Regionales Renfe se ha restablecido tras revocarse el confinamiento, si bien los trenes circulaban fuera de los horarios habituales, que se recuperaron "progresivamente" durante la jornada.

Los trenes de la línea R2 Sur y las líneas regionales que atraviesan los municipios afectados no circularon circulado y por eso Rende no pudo establecer un servicio alternativo de buses lanzadera por carretera para conducir a los viajeros hasta las localidades confinadas. Además, se desviaron a viajeros a los trenes de AVE y Avant.