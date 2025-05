Los dos retiros de Roberto en el Puerto de la Cruz

El papa León XIV fue prior general de la Orden de San Agustín, el cargo de máximo rango de la congregación. Estuvo al frente de ella a escala internacional durante dos mandatos de seis años: de 2001 a 2007 y de 2007 a 2013. Y en cada uno de esos períodos visitó en una ocasión la casa de la Comunidad Agustiniana en el Puerto de la Cruz.

Esta comunidad es la única de la Orden de San Agustín en Canarias. Su sede se encuentra en el número 3 de la calle Benjamín J. Miranda, en pleno centro portuense y está muy cercana a la parroquia de la Peña de Francia, de la que se encargan sus miembros en activo. Se trata de un edificio que no llama la atención especialmente entre la actividad hostelera y turística.

Los integrantes de la congregación tinerfeña son tres: Ángel Andrés Blanco, que es el superior, y Jojo Neyssery y Aldrin Alvarado, de orígenes indio y filipino, respectivamente. A los anteriores se une Manuel Andrés, un religioso de 95 años que también reside en el edificio y que es el único de ellos que vivía en el lugar cuando las visitas Robert Francis Prevost.

Este jueves fue allí un día entre la sorpresa y la celebración. Pasadas las 21:00 horas, despachaban los últimos asuntos de la jornada y se preparaban para la cena todavía con la agitación en el cuerpo. «Estamos contentísimos; ha sido una noticia de inmensa alegría», expresaba Jojo Neyssery. «Tiene un corazón abierto para todos», manifestó.

Proclamación del cardenal Robert Francis Prevost como el nuevo papa León XVI. | AGENCIAS

Pese a que era el único agustino en el cónclave y no era fácil, Alvarado tenía un pálpito. Explica que lo había visto en los medios de comunicación y que por un momento creyó que se podría convertir en papa. Al contrario, Blanco no lo tenía tan claro: «Yo tengo que confesar que no lo esperaba, aunque sí había oído que estaba sonando».

«Fue tal la alegría que iba a celebrar misa y casi que no sabía qué decirle a los feligreses», apuntó el superior de la comunidad en Tenerife, que ve en León XIV a un hombre «muy humilde» y «más reservado» que el papa Francisco. También consideró que será un sumo pontífice que va a aportar «profundidad». Y añadió: «Para mí estaría en el medio entre Benedicto XVI y Francisco».

Andrés también puso de relieve que fue durante largo tiempo párroco en lugares pobres de Perú, lo que también le confiere un perfil interesante. «Desde mi punto de vista será un buen pastor», opinó Neyssery. «Deseamos que sea uno de los mejores papas», agregó el religioso de origen indio.

La Orden de San Agustín fue pujante en Tenerife durante siglos, con gran peso en lugares como La Laguna, La Orotava e Icod de los Vinos, recuerda Ángel Andrés Blanco. Pero todo cambió con la desamortización de Mendizábal, el proceso de venta pública de bienes eclesiásticos para financiar la Guerra Carlista y modernizar el Estado. Pasados los años, y ya entre 1953 y 1954, los agustinos regresaron a la Isla. Hoy apenas son cuatro, pero confían en que un papa agustino lleve a un florecimiento de las vocaciones.

Más visitas a España

El nuevo papa León XIV no solo ha visitado Puerto de la Cruz. Ha estado en varias ocasiones en España en el desempeño de sus cargos, la última de ellas hace menos de un año. Ávila, Málaga, Bilbao y León son ciudades españolas que han recibido la visita Prevost, que como superior general de la Orden de San Agustín viajó por numerosos países y también por otras responsabilidades y relaciones de carácter personal.

El pasado 22 de septiembre, el nuevo papa visitó en Ávila la casa natal de Santa Teresa de Jesús, actual basílica de La Santa, en cuyo libro de firmas estampó la suya con su nombre: «Robert Cardinal Prevost -Vaticano-». Según ha informado el Obispado de Ávila en una nota de prensa tras conocerse el nombre del nuevo pontífice, el entonces cardenal Prevost, como prefecto para el Dicasterio de los Obispos, estuvo en la Diócesis abulense acompañando a un grupo de peregrinos, con los que visitó ese templo en el que celebró una misa.

Aldrin Alvarado, Ángel Andrés y Jojo Neyssery. / El Día

Llamada a Ávila

Además, fue el nuevo pontífice quien llamó a Jesús Rico para comunicarle su nombramiento como obispo de Ávila, a mediados de 2023. Desde que se supo la elección, las campanas de la catedral de El Salvador repicaron a júbilo y la bandera vaticana ondeó en el mástil del Obispado de Ávila, mientras que los símbolos basilicales (conopeo y tintinábulo) han vuelto a la basílica de La Santa, «como signo de comunión con el Santo Padre».

La visita a Bilbao tuvo lugar el 16 de septiembre de 2011 para asistir a la ceremonia de consagración del religioso agustino vasco Michel Olaortua como obispo de Iquitos (Perú), ya que el nuevo papa desarrolló buena parte de su vida religiosa en ese país latinoamericano. La ceremonia religiosa se celebró en la céntrica iglesia de San José de Bilbao, con la presencia del entonces obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, segúm constató la agencia Efe de fuentes de los asistentes al acto religioso.

En León estuvo en 2002 para asistir a los actos conmemorativos del centenario del colegio de los Padres Agustinos, un centro docente que se ha sumado a la alegría por su elección, ya que representa «un hito para nuestra familia agustina y para toda la Iglesia Universal», escribieron los religiosos a través de un mensaje difundido por las redes sociales. Durante su visita hace más de 20 años, la Asociación de Antiguos Alumnos de los Agustinos de León le condecoró y le reconoció como Asociado de Honor con la imposición de su insignia, y celebró una eucaristía junto a los frailes de la orden.

Málaga

También acudió a Málaga para visitar el Colegio Los Olivos, que regenta la Orden de San Agustín, según informaron a Efe fuentes del ámbito religioso, que añadieron que permaneció varios días en la ciudad y que aquella estancia fue recordada este jueves entre antiguos alumnos del referido centro. Aquella estancia se produjo hace años durante una ronda de visitas por comunidades de agustinos del mundo como superior general de la orden, máximo responsable de la institución a nivel internacional. Esta orden se encarga también de la Iglesia de San Agustín, situada en el centro histórico de Málaga, han indicado las fuentes.