El autismo ya no será un trastorno: La Real Academia Nacional de Medicina de España cambia la denominación de esta discapacidad

La Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme) no considera que la denominación de trastorno (TEA) sea la forma más adecuada para referirse a las personas con autismo. Asimismo, desde la institución consideran que la palabra 'trastorno' debería reservarse para quienes requieran atención médica o de otro tipo. En este sentido, contemplan que es mejor usar términos como condición de espectro autista (EA) o identidad autista.

Sin embargo, la coordinadora de Servicios de Apanate -Asociación Canaria del Trastorno del Especto del Autismo- Elisa Hernández aclara que no se trata de una tema nuevo: "Ya hace tiempo que se viene escuchando la preferencia de algunas personas a que se refieran a si mismas con los términos EA o autista, y no TEA porque consideran que no tienen un trastorno".

De hecho, Hernández recuerda una ponencia en el último congreso organizado por la Asociación de Profesionales de Autismo Aetapi -que tuvo lugar en Cádiz del año pasado- que trataba este tema. El ponente -que también se encuentra dentro del espectro- no se identificaba con el término trastorno, sino con el de condición. "Para mí fue bastante revelador e impactante porque era la primera vez que escuchaba a alguien en primera persona hablar de ello", detalla la coordinadora.

Cambio de paradigma

Y es que aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) incluyen el autismo entre los trastornos del neurodesarrollo y engloban sus diversas formas bajo una única denominación -TEA-, la Ranme considera que la comprensión del autismo ha cambiado de manera sustancial desde su descripción por primera vez. No en vano, investigaciones recientes consideran el autismo como un desarrollo neurológico atípico, pero no necesariamente patológico y con una base genética muy compleja.

Además, señalan que no todas las personas con autismo presentan síntomas de forma evidente y hay veces que intentan camuflar sus rasgos para evitar el rechazo social -en la mayoría de los casos de forma inconsciente-. Esta situación propicia que el autismo no se llegue a percibir, sobre todo en mujeres adultas.

Situación en Canarias

Por su parte, Hernández confiesa que aún no existe un plan a nivel regional para poner en marcha esta petición de la Ranme. No obstante, la coordinadora considera que lo ideal sería realizar esa distinción de términos entre personas que sí tengan la capacidad de entender estas acepciones y autodenominarse, hasta que se llegue a un consenso general por parte de profesionales. "Lo más apropiado siempre es escuchar y respetar las decisiones individuales", añade.

En lo referente a aquellas personas con altas necesidades de apoyo, Hernández apunta que se les seguirá denominando como TEA, siguiendo las recomendaciones de la Ranme.