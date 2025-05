Mónica García de Yzaguirre: «Existe un problema gravísimo de falta de infraestructuras»

¿Qué significa ser la primera mujer en la Presidencia de la Audiencia Provincial?

Es muy bonito. Siempre he tenido el compromiso por la igualdad. He animado a las compañeras a que se postulen. Somos mayoría en la carrera judicial y el problema, a veces, es que no se postulan lo suficiente. Por eso tengo que ser la primera en hacerlo, aunque no me nombren.

Entonces, ¿cree que a algunas mujeres les falta dar ese paso?

Es un factor. Con este CGPJ y la reforma legal del Gobierno se busca mayor paridad y se ha avanzado bastante. En anteriores consejos el techo de cristal existía. Pero había otros factores, como el prejuicio inconsciente. Y también influía, sobre todo en mi generación, la crianza de los hijos, que te apartaba de colaborar con la universidad y otras actividades que pudieran llevarte a un currículum adecuado. También creo que para estos puestos deben tenerse más en cuenta méritos relacionados con la carrera judicial, antes que otros.

¿Cuándo llegó a Tenerife?

Vine de ascenso desde Colmenar Viejo, en Madrid, en 1994. Las personas que la integran son enormes profesionales y grandes personas. Todo el mundo se lleva bien. Y eso es bastante extraordinario. Me siento muy privilegiada. Además, tenemos una de las ratios de confirmación del Tribunal Supremo más altas de España, tanto las secciones civiles como las penales. La plantilla es de excelencia.

¿Compagina la Presidencia con la labor en la Sección Tercera?

Sí. Cabe la posibilidad de que convoque una Junta y proponga tener una pequeña exención de reparto, como el anterior presidente, que tenía un 25% de reducción de su trabajo como magistrado. Me han aconsejado que lo haga, pues hay que atender cosas gubernativas que requieren tiempo.

¿Qué carencias detecta?

Tenemos un problema importantísimo, porque creo que el ciudadano de la provincia de Santa Cruz de Tenerife merece un servicio judicial de idéntica calidad que el de Las Palmas. Ese problema es el de las infraestructuras. Espero que la Consejería retome las riendas del asunto. Por ejemplo, pedimos plazas de magistrados, pero la falta de espacio impide que puedan tener un despacho y que esos profesionales se incorporen. La Secretaría también está infradotada de personal. Y eso retrasa el reparto de asuntos entre las secciones. Pero tampoco hay espacio para cumplir la Ley en atención a las víctimas de violencia de género. La Sección Quinta tiene la especialización en esa materia y no hay lugares para que la víctima esté separada del agresor. Esto es muy grave. Tampoco existe la Oficina de Atención a las afectadas, para que su intervención en el proceso judicial no suponga revivir toda la agresión sufrida.

¿La falta de recursos materiales y humanos cómo incide?

Hay un retraso en la tramitación de procedimientos, cada vez peor. Pero la Audiencia no puede crecer, porque estamos constreñidos por la falta de espacio.

¿Hacen falta más secciones?

No. Hacen falta más plazas de magistrados en las secciones que ya existen. La Primera, que lleva todos los asuntos civiles de Familia de la provincia, sólo tiene tres magistrados, mientras que en el resto existen cuatro. Llevamos décadas demandando ese cuarto magistrado. Nos dicen que sí. Está en la programación del TSJC y el Gobierno canario está de acuerdo, pero el Ministerio de Justicia no. Se necesitan, por lo menos, cinco magistrados en cada sección civil, es decir, cuatro más de los que hay.

¿Y en las secciones de Penal?

También necesitamos un magistrado más, sobre todo en la Sección Quinta, porque los juzgados y la sala de apelación desde octubre asumen también las agresiones sexuales. Eso implica un crecimiento exponencial de asuntos. Y pasa algo tristísimo. No se va a crear un tercer juzgado de violencia sobre la mujer porque no existe espacio para instalarlo. ¿Usted cree que las víctimas en esta provincia son de peor condición? Yo creo que no.

¿Y el Gobierno canario desiste de alquilar más locales?

No sé exactamente si no quiere tener un mayor gasto en alquileres. Hay una dispersión de sedes extraordinaria. Lo que no entendemos es que con la reestructuración de toda la Administración de Justicia que supone la Ley Orgánica 1/2025, por la que pasamos de los grupúsculos de los juzgados a los tribunales de instancia, no se ha contemplado que haya más espacio. El Gobierno no puede renunciar a crear estas infraestructuras. La opción del edificio Auditorio u otras son soluciones transitorias. Pero tiene que haber la voluntad política de ofrecer a los ciudadanos la prestación de un servicio de calidad y no se puede restringir porque no tenemos infraestructuras.

¿En qué fase está el proyecto del futuro Palacio de Justicia?

Aún no he podido tener reuniones con el Gobierno canario. Pero sí queremos los operadores jurídicos reanudar los contactos y saber qué esta ocurriendo. Según comentarios que nos llegan, el acondicionamiento del edificio Auditorio (la solución transitoria) se va a demorar mucho. Pienso que se deben adoptar las medidas adecuadas para acelerar los procesos de dicha reforma. Por ejemplo, ese edificio carece de todo el cableado del suministro. Hay que hacer una obra y de cierta relevancia. En el actual Palacio hay dependencias ocupadas por servicios que no son estrictamente juzgados, que se pueden dar en otros edificios del Ejecutivo autónomo con más espacio.

Canarias lidera la tasa de litigiosidad desde hace años.

En la Jurisdicción Civil tenemos una situación extraordinaria que no se ha vivido nunca en España desde hace años, como es la litigación masiva. Por ejemplo, está todo el ámbito del consumo, como préstamos hipotecarios o tarjetas de crédito. ¿Quién no tiene una hipoteca o una tarjeta de crédito? Entre julio del 2019 y diciembre del 2022 había tres magistrados más en comisión permanente para resolver esos asuntos, con un menor número de casos de entrada del que ahora. Y de enero a junio del 2023 hubo un magistrado más. Pero desde el 2022 al 2024 la entrada de asuntos casi se duplicó en este ámbito.

¿Qué otras iniciativas quiere realizar?

Hay dos cuestiones importantes. Una es la ilusionante reforma estructural del sistema judicial. Y la otra es la evolución al expediente digital. A los magistrados deben darnos herramientas que faciliten el trabajo. Por ejemplo, tenemos un sistema de gestión procesal. Lo ideal es que en el expediente electrónico todos los documentos estén indexados para que la búsqueda de datos sea lo más rápida posible. Ahora se ofrece una sucesión de archivos en la que no es sencillo localizar la información que se busca. Estos elementos hay que mejorarlos, porque se trata de salud laboral. También me gustaría normalizar juntas de magistrados civiles y penales para, al menos dos veces al año, revisar los repartos y llegar a acuerdos y unificación de criterios para que se ofrezca una seguridad a los operadores jurídicos, a los ciudadanos y a los compañeros. La lógica, la argumentación y el consenso también son nuestros mecanismos de trabajo.