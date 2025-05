Canarias quiere ser Miami (si la dejan)

Érase una vez un Archipiélago donde ocho del medio centenar de sus artistas de música urbana suman en YouTube 5.254 millones de visualizaciones; unas Islas en las cuales siete de esa banda de creadores que no superan los 40 años de edad acumulan en dicha plataforma de vídeos 4.751.870 suscriptores; el mismo lugar que vio nacer a esos músicos de los que tan sólo los temas de cuatro de ellos registran más de mil millones de reproducciones en Spotify mientras que otros cuatro pueden presumir de tener mensualmente un total de 64.386.202 oyentes en el escaparate online sonoro más importante del planeta.

Esa región se llama Canarias; los artistas en cuestión son Quevedo, Bejo, Ptazeta, Juseph, Maikel de la Calle, Sara Socas, La Pantera, Don Patricio, Lucho RK, Cruz Cafuné, Abhir Hathi y El IMA pero semejante baile de cifras millonarias, cosas del destino –o de la falta de un mayor apoyo institucional y/o empresarial–, no ha servido para que ese éxito musical jamás visto antes en las Islas posicione claramente al Archipiélago como alternativa europea de la estadounidense Miami en lo que a producción y punto estratégico de los ritmos urbanos se refiere. Canarias canta; mucho y bien. Pero algo falla para que el talento de sus jóvenes artistas, la profesionalidad de productores y técnicos o, entre otras riquezas, la valía de los promotores isleños no se haya aprovechado para consolidar fuera de nuestras fronteras la industria de la música del Archipiélago.

Cuando quedan apenas cuatro semanas para que Las Palmas de Gran Canaria acoja los conciertos de dos de sus talentosos intérpretes, La Pantera y Quevedo, citas para las cuales han volado las entradas, la sensación dentro del sector es de cierta frustración. «¿Qué más debe suceder para poner en marcha medidas acordes a lo que fuera de las Islas estamos generando?», se preguntaba un promotor canario hace sólo unos días.

Los canarios Saot ST y Javier Pestana, productor, músico, productor y dj el primero, y director de la empresa El Mono Producciones el segundo, coinciden en el mismo punto cuando se les plantea qué debe cambiar para convertir a las Islas en un lugar atractivo al cual atraer cada vez a un mayor número de artistas.

«Es imprescindible que existan más salas de conciertos porque ese es el germen de todo», aseguran ambos profesionales. Dice Pestana que «ese es el escaparate ideal para el nacimiento de nuevos artistas, talentos que como ha sucedido con Quevedo o La Pantera se convierten luego en el mayor reclamo de cara al exterior».

La cantante Ptazeta, premiada en la categoría de Música / La Provincia

Saot ST añade que «todo no se puede centrar en los beneficios que se obtienen organizando actuaciones para las jóvenes promesas ya que es inviable la rentabilidad de unos conciertos que no reúnen a más de cincuenta o cien espectadores», algo que lógicamente motiva a los propietarios de las pocas salas de Canarias que se abren a organizar ese tipo de eventos.

«Los ritmos urbanos están mal vistos entre los programadores de los teatros, que no los incluyen en su programación a pesar de que se trata de espacios de propiedad pública», matiza Pestana, quien califica de «error» esa política «excluyente». «Todo pequeño artista necesita lugares donde actuar para convertirse en grandes y eso parece que se ha olvidado», insiste este profesional.

«Sólo les queda tener suerte y que les inviten a ser teloneros de algún otro intérprete porque tampoco se puede depender de que se convierta viral en redes sociales uno de sus temas; eso es una lotería que en nada tiene que ver con afianzar un industria», una idea que comparte Saot ST.

Que en Canarias no falta talento lo defienden tanto Quevedo como Ptazeta. La artista recuerda que los intérpretes y creadores del Archipiélago «ya hemos demostrado nuestra capacidad para asentarnos en la industria musical», dice sin olvidar mencionar que «eso es algo en lo cual también han jugado un importante papel quienes estaban antes que nosotros, como Las Canarias, Dani Romero o Michel de la Calle», pero confiesa asimismo que «no existe un plan» determinado para afianzar a las Islas en Europa como un referente de producción musical. «Nos queda la constancia y seguir trabajando con la misma unidad que existe entre todos los artistas canarios», añade la joven canaria.

El productor musical Saot ST. / LP/DLP

«Llevo tiempo escuchando eso de convertir Canarias en una alternativa europea de Miami o Puerto Rico y realmente creo que en las Islas existe talento y profesionales muy capacitados», dice Quevedo quien asegura que «está muy bien tener esos lugares como ejemplo pero lo principal es dotar de medios a las Islas para apoyar a los nuevos músicos urbanos», continúa explicando el cantante y compositor canario.

Tampoco se le escapa al intérprete que aunque «quienes ya contamos con cierta experiencia en el mundo de la música queramos ayudar a los artistas emergentes de Canarias» sin ese proyecto que el propio Quevedo define como dotación de medios «es difícil impedir que decidan salir de las Islas para iniciar sus carreras artísticas», añade.

Juseph, también cantante y compositor de música urbana en Canarias, va un poco más allá y comenta que «formar industria musical creo que no viene únicamente por apoyar a los artistas y darles herramientas de trabajo», algo en lo que evidentemente coincide con su compañero Quevedo. «La falta de conocimiento en el negocio de la música para un artista que está empezando es la primera piedra con la que nos encontramos al empezar en este mundo», dice.

«Igual si las instituciones apoyaran también, no solo a artistas y equipos de trabajo, sino a todo lo que engloba la industria musical sí se podría hacer de Canarias uno de los lugares pioneros del planeta en cuanto a música se refiere», opina este brillante intérprete residente en el Archipiélago surgido como Quevedo, La Pantera, Abhir Hathi y El IMA de aquel pelotazo musical que fue Cayó la noche, un tema que supuso la triunfal puerta de entrada en 2022 de los ritmos urbanos de Canarias en la escena musical internacional y que acumula 788 millones de visualizaciones en You Tube y más de once millones de reproducciones sólo de su versión remix en la plataforma Spotify.

Javier Pestana, productor. / LP/DLP

Saot ST, incidiendo en la idea de convertir Canarias en una alternativa europea de Miami hace una reflexión que juega a favor, y mucho, en la realidad del Archipiélago. «Lo que nos diferencia de Miami es que sí, vale, hay mucha música en Miami pero nadie es de Miami. Aquello», dice, «al final es sólo un sitio de paso y lo que tiene Canarias es que es un lugar de pertenencia».

Ayudas y apoyos

Pacuco Sosa, representante artístico, cree que «para crear una industria musical sólida en las Islas y que las grandes discográficas españolas inviertan en Canarias, ya que de aquí han salido en muy pocos años artistas de talla mundial, es dotar de facilidades como las que ofrece Puerto Rico o Miami a este sector en el Archipiélago canario».

Javier Pestana explica al respecto que a pesar de que dichos apoyos existen «hay que dar algunos pasos que vayan más allá», dice sobre la puesta en marcha de medidas «efectivas» porque incluso recuerda que el sector de la producción musical cuenta también en Canarias con incentivos fiscales «pero realmente echamos en falta un apoyo que nos promocione en el exterior porque en ocasiones somos nosotros quienes estamos remando en esa dirección».

Saot ST es, por ejemplo, un claro ejemplo de esa apuesta personal. «Nosotros organizamos en la sala Alboroto de Las Palmas de Gran Canaria las Fleje de Flow Jam Sesions, una serie de conciertos donde damos a artistas emergentes la oportunidad de subir a un escenario para demostrar su calidad en directo ante el público pero no es suficiente con que exista sólo una, deben abrirse más», lamenta este profesional. Y es que en ese sentido, tanto Saot ST como otros consultados recuerdan que no todo pasa por los grandes conciertos como los de La Pantera o Quevedo, el 23 y el 24 de mayo respectivamente, que ya tienen casi agotadas las localidades.

«Hasta Julio Iglesia necesitó actuar en lugares pequeños antes de convertirse en la estrella mundial que es hoy», añade el director de El Mono Producciones, empresa que organizó el primer concierto de música urbana con Quevedo, Juseph, Bejo, Abhir Hathi, Cruz Cafuné, El IMA, La Pantera, un evento celebrado ante más de 2.000 espectadores en mayo de 2022.

«Si se aprovechara el talento de los artistas locales con una industria transparente y que apoye a los equipos de trabajo de los mismos, creo que sería la combinación perfecta para que se cree una industria como la de Miami o Puerto Rico», añade el grancanario Pacuco Sosa.

Ptazeta y Quevedo no se cansan de repetir que «está claro como el talento y la calidad de los artistas canarios ya ha quedado más que demostrado».

A esos factores añaden ambos la singularidad que a los creadores del Archipiélago les confieren las numerosas influencias con las cuales hemos crecido.

«Canarias somos tradicionalmente un punto de encuentro multicultural y eso», prosigue explicando Ptazeta al respecto, «aporta la particularidad que musicalmente nos caracteriza y que, desde mi opinión, de toda España sólo existe en nuestras Islas», concluye esta profesional del Archipiélago.