En directo | Aagesen se reúne con su homóloga portuguesa para abordar la crisis del apagón

Gamarra ve "inconcebible" que cuatro días después "no sepamos qué ha pasado y nadie asuma responsabilidades"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que tras el apagón del pasado lunes se ha vuelto a demostrar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se dedica a resistir" y no a "gobernar o a afrontar los retos como país". "Es inconcebible que cuatro días después los españoles sigamos sin saber qué ha pasado, que no tengamos explicaciones y que nadie haya asumido responsabilidades. Hay un vacío de información total". "Cuatro días después -prosigue- es difícil asimilar que el Gobierno no sabe que ocurrió pero, en primer lugar, a un Gobierno serio y solvente esto no le hubiera pasado pero, una vez que ocurre, un Gobierno mínimamente responsable debería saber ya qué es lo que ha ocurrido porque la sociedad tiene derecho a saberlo".