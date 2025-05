Un cuento infantil inspirado en el gran incendio forestal de Tenerife rinde homenaje a Chipeque

Como escribiría Cervantes, Alicia Ortega nació en un lugar de la Mancha. La joven autora del cuento El árbol de los deseos llegó a Tenerife justo cuando se produjo el incendio y, como enamorada de la naturaleza, sintió que debía hacer algo para que los más pequeños se acercaran a su entorno y aprendieran a valorarlo como un tesoro preciado. «Yo llegaba al colegio donde trabajo contándole a los niños que sitios había visitado y me daba cuenta de que ellos no los conocían», explica.

En su tierra no apenas hay verde, por eso cree que lo valora tanto. «Donde nací dábamos las gracias por tener un parque al que ir, pero lo que hay aquí son auténticas maravillas y deberían protegerse como tal». Por este motivo, ha querido rendir homenaje en su libro a sitios tan representativos como Chipeque, «para que si el día de mañana desaparecen por culpa de cualquier catástrofe puedan ser recordados por siempre».

Además de la naturaleza, su otra pasión es la enseñanza. Esta joven de 25 años asegura que es maestra de vocación. «Los niños deben salir a conocer su entorno, no hay mejor manera de que aprendan». Sin embargo, sostiene que muchos ya no salen de excursión con su familia y que, cuando van con los colegios, la mayor parte de las veces no se hace de forma consciente. «Viajando descubrí que necesito la naturaleza en mi vida, me encanta perderme por los colores y olores que esconde el monte y quiero transmitir este sentimiento a los más pequeños», argumenta.

Turismo sostenible

En este sentido, quiere destacar una frase que ha convertido en su filosofía: «Mira la vida con ojos de turista para ver belleza donde todos ven rutina». Con esta mentalidad por bandera y sin residencia fija, Ortega viaja con la intención de encontrar su lugar en el mundo. Aunque es consciente de que la idea de turismo en Canarias está muy ligada a la masificación y a un modelo de sol y playa, lo que ella quiere defender es un turismo responsable. «También hago alusión a ese concepto en el cuento e intento trasladarlo a los colegios a través del blog porque sé que la situación actual de las Islas se aleja bastante de esta idea», subraya.

El árbol de los deseos no es su única obra, pues tiene más libros infantiles y ensayos. Lo cierto es que la escritora ha estado vinculada a literatura desde sus primeros años de vida. «Siempre he escrito, cuando iba al colegio participaba en concursos de escritura porque me encantaba leer y cambiar las historias para formar las mías propias o para contárselas a otros», recuerda.