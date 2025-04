Óscar Izquierdo: «La simplificación administrativa es la solución para el progreso de Canarias»

¿Cómo valora el Decreto-Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas?

La simplificación es la solución para el progreso de Canarias, porque de lo contrario, seguiremos atascados, sin construir viviendas, sin tener infraestructuras aeroportuarias, o sin contar con obras hidráulicas. La burocracia y la función pública es una rémora para el crecimiento económico y para la convivencia ciudadana en nuestras islas. El Gobierno canario tiene que trabajar en dos vectores importantes: La simplificación administrativa, quitando los obstáculos burocráticos que afectan a la resolución de los expedientes en tiempo y forma y, por otro lado, proceder a una modernización de la función pública canaria, introduciendo la productividad de una manera medible y cuantificable. El Gobierno regional acaba de aprobar el Decreto-Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas, una norma de carácter urgente destinada a resolver el problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias, y con la que se pretende dar un impulso decidido a la promoción de vivienda en las islas, que es una reivindicación histórica de Fepeco. El Gobierno de Canarias ha tenido una capacidad de diálogo impresionante. Por ejemplo, los ayuntamientos van a poder conceder licencias con plenas garantías jurídicas en menos de seis meses.

¿Este decreto supondrá un antes y un después?

Por supuesto que sí. Tenemos a la persona adecuada en el lugar oportuno: el presidente Fernando Clavijo. Ha pasado por ser alcalde y concejal de Urbanismo, así que sabe de lo que hablamos. Ha sufrido el estorbo y el muro infranqueable que significa la administración pública en asuntos como este. Hay inversiones previstas para Tenerife que por la tardanza administrativa se han ido a otro lado. A la administración pública hay que darle un revolcón y sacar una nueva ley que exija productividad a los trabajadores y que cumplan con su deber en tiempo y forma.

¿En qué situación se encuentra actualmente el sector de la construcción en Canarias?

Somos el sector económico que trabaja con mayor fortaleza, y lo hace de una manera directa e influyendo indirectamente en que los demás sectores puedan trabajar con mayor fluidez. Tenemos el problema gordo de la falta de trabajadores y, por eso, desde Fepeco hacemos un llamamiento a los jóvenes y a las mujeres para que se incorporen de manera activa a la construcción, dado que es una profesión que posibilita el crecimiento económico y personal. Contamos con un buen convenio colectivo y somos el único sector que ha empezado a pagar todos los meses un plan de pensiones a los trabajadores, algo insólito en toda la Unión Europea. El Plan de Reactivación de la Unión Europea se basa en el sector de la construcción, porque este plan se edifica en un programa integral de renovación urbana. Tenemos que construir viviendas modernizando y actualizando el parque edificatorio. Estamos implementando tres líneas de trabajo en las edificaciones: Incorporamos la eficiencia energética, la accesibilidad universal y la informatización. Todo esto hace que, ahora, la vivienda de construcción industrializada se haga en menos de un año.

¿Cuáles son los principales retos de Fepeco?

Para la isla de Tenerife es fundamental que salgan a licitación las obras de carretera, algo imprescindible para hacer políticas de movilidad. Vemos en la prensa distintas ocurrencias para solucionar las colas, pero la única solución posible es que previamente existan estructuras básicas como las carreteras en lugar de hacer la casa por el tejado. Primero tenemos que construir carreteras y luego las políticas de movilidad que se quieran inventar. Tenerife y La Palma necesitan licitación de obras viarias, porque llevamos un retraso de 33 años con respecto a Gran Canaria. Por otro lado, con las tres islas verdes tenemos una deuda histórica. Existe esa doble insularidad que provoca que se desangren y se están convirtiendo en verdaderos geriátricos con una juventud que huye porque no encuentra futuro. Los jóvenes no se pueden emancipar porque no hay vivienda.

¿Qué mensaje les enviaría a los políticos canarios?

Especialmente en Tenerife, es imprescindible que la clase política deje a un lado los egos personales, que los partidos releguen sus intereses partidistas y que las ideologías se guarden en la gaveta. Lo que debe primar son los intereses de la isla, porque cuando Tenerife crece, avanzamos todos. La construcción representa vida, siempre desde un enfoque sostenible y respetuoso con nuestro entorno.