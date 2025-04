En directo | Los cardenales apuestan por un cónclave breve de dos o tres días

El cardenal Becciu, condenado por malversación, renuncia a participar en el cónclave

El cardenal italiano Giovanni Becciu ha renunciado a participar en el cónclave. “Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, y con el fin de contribuir a la comunión y a la serenidad del cónclave, he decidido obedecer —como siempre lo he hecho— la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el Cónclave, aunque sigo convencido de mi inocencia”, ha comunicado el purpurado, en un mensaje luego retransmitido por Vatican News, un medio vaticano.