Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia: «Hemos revertido la fuga de cerebros»

«No hablemos más de que la gente se va fuera de España a hacer ciencia porque no es así». El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha recalcado esta mañana, desde el foro La transferencia de conocimiento y la innovación como factor de competitividad en España de Prensa Ibérica, como el país ha conseguido «revertir la fuga de cerebros», al ser también un territorio que recibe a investigadores de otros países que encuentran aquí un ecosistema sólido para la investigación y la innovación. Las tornas empiezan a cambiar.

Así lo prueban datos que Cigudosa puso sobre la mesa en esta jornada de conversaciones y reflexión patrocinada por Emerge, Astican, la Universidad Fernando Pessoa de Canarias y Philip Morris Spain. Datos como que en las últimas convocatorias del programa Ramón y Cajal (programa de ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación de España que busca financiar la incorporación de investigadores con trayectoria destacada a centros de I+D en España), más del 30% de los contratos concedidos fueron a extranjeros.

Graduados e investigadores del mundo, sobre todo de países como Estados Unidos, que traen su talento a España y también a Canarias, «centro del mapa mundial que es la conexión entre Europa y África, es el futuro», tal y como apuntó en esta misma línea Mar Fernández-Méndez, CEO de la empresa MacroCarbon que tiene su sede en el Archipiélago.

Siguiendo la intervención de Cigudosa, que fue la que abrió este foro tras la introducción del director de LA PROVINCIA, Antonio Cacereño, hay que situar a España como «la economía desarrollada que más crece en el mundo», donde «1 de cada 5 puestos de trabajo que se generan son en el ámbito de la ciencia y la tecnología», tal y como apuntó el mencionado secretario de Estado. «Somos el país que está en el puesto diez u 11, depende del año, en producción científica de calidad. Nuestras universidades producen mucha ciencia», añadió.

Y, entre la ciencia y la innovación, hay un puente que muchas veces no es sencillo cruzar: el de la transferencia. Es decir, que el conocimiento llegue y sea útil para las empresas y para la sociedad.

Para Cigudosa, hay un ejemplo claro en el que ciencia e innovación conectaron en tiempo récord y la transferencia fue más que exitosa. La pandemia, con el desafío global que supuso, consiguió que todo el mundo caminara en la misma dirección para sacar una vacuna en pocos meses. «Este país adquirió capacidades nuevas», indicó haciendo alusión a los desafíos que trajo consigo el coronavirus y a cómo cambió la percepción social de un ámbito como el de la ciencia, a la que se le empezó a atribuir más valor.

Colaboración público-privada

«No entendemos el futuro de este país en el ámbito de la ciencia sin la colaboración público privada. En esta línea no podemos estar solo las administraciones, es imposible», reflexionó. Así, en 2020 aparecieron los PERTES (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) de la mano del Gobierno español, proyectos como el de salud de vanguardia para mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación de los pacientes del Sistema Nacional de Salud, y proteger a la ciudadanía a través de la medicina de precisión, las terapias avanzadas y la inteligencia artificial.

«Estamos cambiando el paradigma de nuestro país», continuó diciendo Cigudosa ofreciendo datos para respaldar sus declaraciones. «Hemos duplicado la inversión en I+D+i desde el año 2018. En el conjunto de 2023, último año del que tenemos datos, España ha invertido en I+D+i 22.300 millones de euros. Nunca ha habido tanta inversión, lo que ha arrastrado a la inversión privada, que ha subido en un 16%».

El CDTI

Otra de los instrumentos concretos que mencionó el secretario de Estado fue el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), que en sus palabras es «probablemente la herramienta más usada que tengamos para llevar la ciencia de su entorno habitual, de las universidades, a las empresas».

«Creo que tenemos las herramientas. Este es un viaje para convertir a España en el país que queremos ser, un país que debe ser más competitivo, más verde, más inclusivo, más justo, resiliente, y eso sale del esfuerzo colectivo que se hará», destacó Cigudosa.

Tras hacer un repaso en lo que a ciencia e innovación respecta en el panorama nacional, pasó a referirse al contexto concreto del Archipiélago. «Desde el año 2018, hemos invertido un total de 415 millones de euros en convocatorias, proyectos, centros de investigación e instalaciones en Canarias, como el Instituto de Astrofísica», empezó señalando en este sentido. «Concretamente, desde 2020, el CDTI ha financiado en Canarias 71 proyectos empresariales en I+D+i. Creo que es enormemente importante, pero, sinceramente, hay que invertir más, hay que trabajar más y pedir más, porque tenemos recursos», recalcó.

Y en este 'hacer más' entran propuestas como la de «tu primer CDTI», en la que para estudiar si existe la posibilidad de trabajar con el CDTI y obtener financiación hay que hacer un folio, un «concept paper», en el que una persona o empresa explica su idea y puede ir al CDTI a recibir consejo y acompañamiento para desarrollarla. «Esto es un cambio radical», destacó el secretario.

En lo que respecta a fortalecer el ecosistema de innovación en Canarias, Cigudosa hizo alusión a herramientas concretas como el programa Innterconecta STEP, una convocatoria que parte de Europa, «empeñada en las tecnologías críticas, tecnologías duales, tecnologías profundas, como la biotecnología, la energía limpia o las nuevas tecnologías digitales. Es interesante que esas tecnologías florezcan con empresas que aporten soluciones distintivas. Eso lo hace este programa que solamente funciona para regiones FEDER», explicó. «Canarias está en una situación privilegiada».

Para terminar su intervención, el secretario hizo hincapié en la importancia de la transferencia ya que, tal y como explicó, «el conocimiento no llega a la sociedad». «En un mundo donde la tecnología está definiendo prácticamente todo, hasta las relaciones geoestratégicas, España no puede quedarse atrás. Innovar no es una opción. Es un compromiso y es una urgencia», concluyó.

Mesa redonda

Además de la intervención del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, en el foro también hubo espacio para una mesa redonda moderada por la periodista especializada en ciencia, Verónica Pavés, en la que estuvieron presentes Agustín Tapia, director corporativo de Astican, José Manuel Rodríguez, CEO de Wooptix, Tomás Herrera, CEO de Aerolaser y la ya mencionada Mar Fernández-Méndez de MacroCarbon.

El Archipiélago exhibió así su músculo empresarial, con representantes de algunos de los sectores más punteros y estratégicos de las Islas que hablan de lucha y supervivencia cuando recuerdan su trayectoria profesional.

Mar Fernández-Méndez se instaló en Canarias en 2023, tras hacer su doctorado en el Océano Ártico y trabajar muchos años en Alemania, con su empresa MacroCarbon. «Llevo dos años luchando para que esto se convierta en una realidad», relató. MacroCarbon se dedica a cultivar algas en el océano a gran escala para hacer biocombustibles. «Sabemos todos que si nos queremos mover hacia un futuro en el que seamos más independientes en temas energéticos tenemos que poder crear nuestro propio petróleo, y creo que las algas son el futuro», apuntó la investigadora.

«Ese tipo de soluciones al cambio climático no solo son buenas para los ecosistemas y para las personas, sino que también tienen una viabilidad económica, lo que es muy importante, también es una forma de ser realmente el centro de esa innovación», añadió.

Soluciones concretas para problemas concretos con impacto real en la sociedad, como también ofrecen desde Wooptix en el campo de los semiconductores, desde Astican en la reparación, mantenimiento y conversión de embarcaciones, estructuras y artefactos para energías renovables marinas y unidades offshore, o desde Aerolaser en el ámbito de la tecnología geoespacial.

«En el ecosistema canario ha habido un cambio en los últimos años. Considero que todos nuestros profesionales y start-ups están al nivel de cualquier parte del mundo», expresó Tapia.

Por su parte, Rodríguez, al igual que Cigudosa antes que él, también recalcó la importancia en la transferencia y el déficit que hay en este sentido tanto a nivel canario como nacional. «En el caso concreto de Canarias, el principal déficit que tenemos a la hora de emprender es la semilla privada. No hay cultura de invertir en tecnología. Si hay cultura de invertir en turismo o alimentación, pero no en el campo tecnológico. No hay esa paciencia. Necesitamos la semilla privada», reflexionó.

En lo que respecta a dificultades, también se pusieron sobre la mesa problemas como la lentitud de la burocracia o el tema de las aduanas y los problemas logísticos derivados de la falta de stock a los que tiene que hacer frente el Archipiélago. Pero, a pesar de todo, ante la pregunta de si animarían a otras empresas a venir, la respuesta por parte de todos fue clara: un sí rotundo.

Para cerrar, también estuvo presente en este foro la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, que quiso resaltar la importancia del «binomio público privado» en lo que respecta a la innovación y el progreso tecnológico y también, siguiendo el hilo de las conversaciones previas, la importancia de la transferencia del conocimiento. Por ello, desde su consejería se están volcando en la simplificación administrativa -para paliar esa lentitud burocrática ya mencionada-, y en otros ámbitos como el de las subvenciones, las ayudas del gobierno o los incentivos fiscales.

«En Canarias hay talento. Tenemos que visibilizar referentes. No hay que buscar fuera. Aquí hay gente maravillosa que arriesga su capital para hacer una start-up. La administración pública sienta las bases y el impulso tiene que venir con lo privado. No hay otra manera de poder avanzar», concluyó Machín.