Una heladería de Barcelona crea el sabor 'Apagón' en agradecimiento a su clientela

El lunes del apagón tuvo como inmediato efecto secundario en Barcelona una invasión de terrazas, bares y cafeterías donde cobijarse para tomar algo o hacer tiempo hasta poder volver a casa. Se sirvieron refrescos, cañas y helados a tutiplén. Lo vivieron en sus carnes comerciantes como Irene Iborra, alma mater de Mama Heladera, en plena rambla del Poblenou. Allí no solo combatió de la forma más dulce el desasosiego de algunos y el solaz de otros, sino que también fue un punto de información mediante una radio de pilas que se escuchó colectivamente durante horas en su terraza. De aquel trajín salió la inspiración de un helado, que ha bautizado 'Apagón' en honor a aquella jornada y a su clientela.

El helado 'Apagón', de Mama Heladera. / MH

Cuenta que los sabores más demandados ese día fueron fueron avellana, pistacho y chocolate con leche, pero no le quedaba "nada de eso" porque no pudo producirlo ese día sin suministro eléctrico. Se quedó con las ganas de poder ofrecerlo y le ha llevado a crear ese "helado de agradecimiento" con la combinación de todos los sabores. Inventar no es nuevo para ella --quinta generación de la familia heladera del Tío Che--, entregada al arte de diseñar helados que sugieren recuerdos, muchas veces de la niñez o de momentos felices.

Endulzar el susto

Formada en la Escuela de Hostelería Hofmann, su proyecto siempre ha profundizado en la memoria ligada al paladar. Y así ha concebido este tentador colofón de la crisis del 28A, que endulza cualquier susto.

Pese a los problemas con el producto, en Mama Heladera se mantuvieron abiertos para hacer piña con los vecinos y mantenerse informados. Lo recuerdan como un día muy especial, relatan, y por eso han decidido que la nueva receta se mantendrá vigente todo el verano en su carta de sabores.