El banco de sangre realiza un 20% menos de campañas en las calles tras su integración al SCS

Las reservas del único banco de sangre del Archipiélago han caído de manera notable desde que se integró en enero de este año en el Servicio Canario de Salud (SCS). En estos primeros cuatro meses, se han realizado un 20% menos de colectas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un hecho que justificaría el descenso de las donaciones, según advierte Comisiones Obreras (FSC-CCOO), sindicato mayoritario en la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia (extinto ICHH).

En esta línea, también advierten que se ha producido una reducción de la plantilla “encubierta”. La representante del comité de empresa, Jenifer Jerez, explica que desde el 1 de enero -fecha en la que se hizo efectiva la integración- se ha prescindido de los servicios de 25 trabajadores sin que se produzca ninguna contratación.

Como solución temporal se ha optado por realizar comisiones de servicio y se ha derivado a trabajadores del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y del Doctor Negrín a otros puestos de Hemodonación diferentes a los suyos. Así, se ha nombrado a conductores para las unidades itinerantes que, según apunta, no tienen el carnet C, necesario para desplazar las unidades móviles. También ocurre algo similar con la promoción de sangre. “Nosotros tenemos listas de promotores y no están llamando de esas listas, sino que vienen de las de técnico de laboratorio”, denuncia.

Menos personal cualificado

En definitiva, manifiesta que han perdido personal cualificado que no ha sido reemplazado porque “los perfiles de las últimas sustituciones no son aptos para desarrollar sus puestos y mucho menos para una situación de stock crítico”.

El malestar entre el personal es generalizado, en parte, por las condiciones en las que trabajan. “Ellos saben que se trata de un servicio esencial y siguen realizándolo de forma profesional, pero muchos no cobran horas extras desde 2024 y las guardias no se abonan desde diciembre”, subraya.

El equipo también se muestra molesto con la falta de respuesta a las solicitudes que realizan. Según denuncia la representante del comité, el silencio ha sido “absoluto” incluso durante los momentos más críticos, tanto por parte del director general del área, Iván Santiago Falcón; como por parte del director del Servicio Canario de Salud, Carlos Díaz.

Los representantes sindicales han exigido reunirse en varias ocasiones con ellos, pero aseguran que desde que se integraron en el SCS no se ha producido ningún encuentro. “Nadie sale a explicar y tampoco se ha formado un gabinete de crisis y todas estas cuestiones han generado un caldo de cultivo insoportable para el buen funcionamiento del banco de sangre”, resalta.

Reprogramar trasplantes

La falta de sangre pone en riesgo la actividad sanitaria. Durante estos meses incluso hubo que reprogramar un trasplante de pulmón porque el stock de sangre no era suficiente para realizar la técnica con seguridad, “una situación que no se había dado nunca en la historia del banco de sangre autonómico”.

Las donaciones caen de manera notable durante los periodos vacacionales. Con varios festivos por delante en mayo y con el verano a la vuelta de la esquina, los sindicatos miran con especial preocupación el futuro más próximo y advierten que los trabajadores están realizando un sobreesfuerzo para evitar una caída mayor. “El descenso ha sido menor de lo que esperábamos tras haber perdido el 20% de las colectas, pero no sabemos cuánto tiempo más podrán aguantar los profesionales del servicio”, alerta.

De acuerdo con el modelo 100% público

Con todo, CCOO reconoce que el modelo actual, 100% público, es el más adecuado y beneficioso para la ciudadanía. Sin embargo, afirman que Sanidad ha incumplido en reiteradas ocasiones los acuerdos del decreto de integración, un hecho que “ha deteriorado gravemente” los servicios prestados por la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia. “Hemos intentado por activa y por pasiva, dialogar con la dirección del SCS, pero su director pone todo tipo de obstáculos para acceder a él”, sentencian.