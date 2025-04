Prueban un nuevo sistema para detectar apneas del sueño sin pasar por el hospital

Un nuevo plan piloto de Atención Primaria se propone diagnosticar las apneas del sueño sin pasar por el hospital. Se ha puesto en marcha en diez centros de salud de Mallorca y permite que los pacientes con sospechas de apnea obstructiva del sueño puedan hacerse el estudio desde su casa, sin necesidad de ser ingresados en una unidad especializada. Busca solucionar uno de los principales problemas que rodea a esta enfermedad: su infradiagnóstico.

"Se calcula que hasta el 6% de hombres y hasta el 4% de mujeres en España podrían tener apnea del sueño, pero muchos no lo saben porque nunca se les ha hecho la prueba", señala Lucía Gorreto, médica de familia y coordinadora del proyecto desde el Gabinete Técnico de Atención Primaria de Mallorca: "Hasta ahora solo se podía diagnosticar con una polisomnografía en el hospital, una prueba compleja, costosa y con listas de espera largas".

Esa prueba hospitalaria es la polisomnografía: un estudio detallado del sueño que requiere que el paciente esté ingresado, conectado a múltiples sensores y vigilado por personal sanitario. Es precisa, pero también costosa y poco accesible, explica Gorreto. La alternativa que propone la iniciativa, bajo el nombre de Proyecto Prisma, es la poligrafía respiratoria, un dispositivo más sencillo y portátil que el paciente puede colocarse en casa. "yLo que aporta este aparato es que permite estudiar el sueño en un entorno real. No es lo mismo dormir en un hospital que en tu cama", apunta Gorreto.

Los diez centros de salud seleccionados, elegidos como parte del programa piloto, han recibido formación específica. Médicos y enfermeras aprenden a usar el dispositivo y a interpretar los resultados. "No hace falta ser un experto en sueño para saber si el estudio es válido o no. El software del aparato genera un informe automático que facilita mucho la labor. Aun así, siempre se puede revisar manualmente si es necesario", matiza la coordinadora.

Antes de acceder al estudio, los pacientes deben pasar por un cuestionario de cribado que ya está integrado en el sistema informático de Atención Primaria. Se trata del cuestionario Stop-Bang, validado internacionalmente y adaptado al español, que recoge aspectos como el ronquido, el cansancio o el índice de masa corporal. "Con este cuestionario podemos determinar si el riesgo de apnea es alto, moderado o bajo. Solo si es alto o moderado se indica la prueba", explica Gorreto.

El objetivo es detectar antes la enfermedad para tratarla mejor. Si no se diagnostica, además de ronquidos o cansancio, la apnea del sueño puede desencadenar problemas graves: "Hay una relación muy clara con hipertensión, diabetes, infartos e incluso ictus", avisa la doctora. Además del impacto en la salud, el plan también pone el foco en perfiles profesionales de riesgo, como conductores de camión, autobús o transporte escolar: "Una persona con apnea no tratada puede sufrir somnolencia diurna excesiva. Si conduce, no solo está en riesgo él, sino todos los que van con él", recuerda.

Aunque de momento el plan se limita a diez centros de salud (cada uno cuenta con un dispositivo), cualquier profesional de Atención Primaria puede hacer el cribado. Si el centro no tiene el dispositivo, se derivará al hospital, pero con criterios más afinados y evitando pruebas innecesarias. Los aparatos llegaron a los centros en enero y ya se han empezado a realizar las primeras pruebas. Si los resultados del piloto son positivos, Atención Primaria no descarta ampliarlo al resto de centros de Mallorca.

