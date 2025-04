Incertidumbre en los polígonos valencianos afectados por la dana ante los pagos del Consorcio

Las empresas afectadas por la dana en los polígonos valencianos siguen con incertidumbre por la valoración final de los daños provocados por la riada del 29 de octubre. Las compañías siniestradas ya han comenzado a recibir anticipos, pero muchas desconocen todavía cuál va a ser el pago final del Consorcio de Compensación, según advierte Diego Romá, presidente de la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval). Romá explica que el 90 % de las empresas ya ha recuperado la actividad y que las áreas empresariales esperan las obras de alcantarillado (que todavía no se puede acometer por la subida del nivel freático de las aguas subterráneas).

La dana causó daños en 57 áreas empresas ubicadas en los municipios más castigados por las inundaciones, según el informe de daños en la industria publicado por Cámara Valencia. Así, en la zona cero se vieron seriamente dañadas cerca de 2.400 empresas y 2.888 naves y locales industriales, que son en su mayoría pymes y micropymes, dejando damnificados a 32.000 afiliados.

Infraestructuras

En el plano de las infraestructuras, los empresarios de los polígonos industriales siguen instando a las administraciones y a la Confederación Hidrográfica del Júcar a que se acometan las obras necesarias y que ya están proyectadas para poder mitigar el impacto de otra posible riada en las zonas afectadas. En una reunión mantenida entre Fepeval, diferentes áreas empresariales y la CHJ se pusieron sobre la mesa siete proyectos ya redactados que afectan a distintos cauces y barrancos y cuya ejecución está prevista en los próximos años.

Diego Romá subraya que "los parques empresariales van recuperando poco a poco la normalidad, aunque todavía hay mucha incertidumbre con el cobro de las indemnizaciones. Algunas empresas han recibido un anticipo del Consorcio, pero están a la espera de la liquidación final. Todavía no tienen claro si van a recibir la totalidad de lo que esperan".

Supervivencia

El representante de Fepeval señala que todavía no saben cuántas empresas sobrevivirán a la dana y cuántas se van a mudar a zonas sin riesgo de inundación. "La mayoría de las empresas continúan con la actividad, pero hasta que no se completen las indemnizaciones no sabemos cómo va a acabar. Esperemos que sean menos de un 5 % las que cierren. En cuanto a los traslados, no ha habido grandes movimientos y no los esperamos", señala.

Diego Roma incide en que las reparaciones pendientes más importantes son las obras del alcantarillado, pero aclara que todavía es pronto para acometerlas. "No se pueden hacer todavía las obras por el nivel freático. Va a tardar meses", añade. La dana del 29 de octubre también dejó daños importantes en accesos, aceras y alumbrado.

Diego Romá defiende que es necesario aprovechar la situación para "relanzar los parques empresariales y las propias empresas. La zona afectada ha sufrido una devastación muy importante. Tenemos que hacer las áreas empresariales más modernas y con una mayor eficiencia energética", apunta.

El presidente de la Federación de Parques Empresariales considera esencial adecuar los parques con planes de emergencia y la ejecución de obras de infraestructuras que "den seguridad a la zona".

