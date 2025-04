Manuel Bretón, presidente de Cáritas España: "El Papa siempre tuvo en su cabeza al pobre y al emigrante"

En la primera arremetida del covid, el papa Francisco fue uno de los primeros en hacer una donación a Cáritas España, en cuanto se enteró de que la entidad había puesto en marcha una campaña para recibir el apoyo de la sociedad en aquellos momentos tan difíciles. Desde entonces, ejerció como "guía espiritual" de la confederación a favor de la acción caritativa y social constituida por la Conferencia Episcopal en 1947, a la que definía como "la caricia de la Iglesia a su pueblo", según explica Manuel Bretón, presidente de Cáritas, en esta entrevista a EL PERIÓDICO.

¿Cuál fue su relación con el Papa? Fue siempre muy cercano, dentro de un límite. Para Cáritas, ha sido un guía espiritual. Ese carisma, esa cercanía que tenía con todos, como es lógico también la tenía hacia Cáritas. Por ejemplo, cuando lanzamos la campaña del covid, para recibir apoyo de la sociedad, uno de los primeros donantes fue el Papa, que donó la misma cantidad que había dado a Cáritas Italia. Por lo cual, sentimos que nos tenía en su corazón. Además, con motivo de nuestro 75º aniversario, recibió al Consejo General, que somos 30 personas, con un cariño y una proximidad maravillosa. Nos quedó un recuerdo magnífico.

La lucha contra la pobreza era una de sus principales batallas. Efectivamente, creo que él era un hombre de Cáritas desde su tierna infancia, porque vivió cerca de los pobres, de los que más lo necesitan. Tenía en su cabeza al pobre de la chabola, al emigrante, al enfermo con falta de cuidados o a los niños desaparecidos. Para él, lo dijo hace unos años, Cáritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo y qué cosa más bonita sentirse acariciados por los miembros de Cáritas, que somos muchos, en España más de 70.000 voluntarios y sus trabajadores, que trabajamos en el tercer pilar, que es la caridad y creo que eso es lo que nos ha iluminado siempre el papa Francisco.

¿Cómo era él en privado? Siempre he percibido en él la sonrisa, la humildad y la sencillez, que ha repartido a diestro y siniestro.

¿Qué es lo que más destacaría de su legado? Es un hombre que ha marcado un momento histórico en todos los sentidos y como resumen de su legado, mencionaría los tres caminos que él mencionó en la carta que dirigió a Cáritas España para felicitarnos por nuestro 75º aniversario. Esos tres caminos son: el camino de los últimos, que es a quien tenemos que dedicarles nuestra vida, nuestra cercanía y nuestra labor. El camino de la misericordia, que es cómo hacerlo, simplemente acercarte y dar cariño. Y el camino de la renovación.

Manuel Bretón, presidente de Cáritas, con el Papa Francisco / Cáritas

¿En qué gestos o acciones diría que plasmó el Papa esos caminos? Los tres gestos que para mí son determinantes de su labor a lo largo de los 12 años de pontificado son: a los pocos días de ser elegido, cuando pidió a los argentinos que en lugar de que fueran a verle y estar presentes en su toma de posesión, que no viajaran y el dinero que no se iban a gastar, se lo mandaran y efectivamente el famoso limosnero del Vaticano, que recoge los donativos, no dio abasto esos días. Luego ha dado muestras en los viajes que ha hecho por el mundo, como cuando visitó el campo de refugiados de Lesbos y se trajo a tres familias sirias musulmanas, que creo que siguen viviendo en el Vaticano. Y el culmen de estas iniciativas es la Jornada Mundial de los pobres.

¿Cómo visualiza el nuevo papado? ¿Habrá continuidad o ruptura? Pienso que no hay un Papa distinto al siguiente o al anterior, todo sigue un proceso y en este caso es el Espíritu Santo el que marca. No cabe duda de que el legado que deja cada papa es diferente al anterior, pero siguen el mismo camino.

