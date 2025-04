Investigan a un cirujano jefe del HUC por acosar sexualmente a otra médica del mismo complejo

Una médica adjunta del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha denunciado a un cirujano del mismo complejo por un presunto caso de acoso y agresión sexual. Tras esta denuncia, presentada ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, el Juzgado de Instrucción número 1 de San Cristóbal de La Laguna ha acordado, como medida cautelar, una orden de alejamiento que prohíbe cualquier forma de comunicación o contacto entre el investigado y la denunciante, incluyendo expresamente el contacto visual, escrito, verbal o telemático.

Como adelantó ayer Canarias 7, la médica relata una situación continuada de acoso en el ámbito laboral que incluiría, según su versión, conductas de carácter sexual explícito, contactos físicos no consentidos, presiones reiteradas y comportamientos que habrían afectado tanto a su dignidad personal como al desarrollo normal de su ejercicio profesional.

Fuentes sindicales destacan que la médica –que por ahora se encuentra de baja laboral– se ha visto especialmente perjudicada en el ámbito laboral, pues ha tenido que ser reasignada y no está realizando el ejercicio profesional para el que tiene más competencias.

El investigado, en cambio, sí ha permanecido en su puesto. Desde la gerencia del HUC señalan que se trata de un tema que se encuentra en el ámbito judicial, por lo que han actuado como establece la normativa y no se pronunciarán al respeto. Por el momento, aclaran que el Hospital no ha recibido ninguna notificación al respecto.

La denunciante prestó declaración el pasado miércoles 12 de marzo ante la Policía Nacional y, al día siguiente, comunicó su situación por escrito a la dirección del complejo hospitalario. Tras notificarlo, solicitó la adopción inmediata de medidas de protección, así como la activación del protocolo de actuación frente al acoso sexual.

Obligaciones para el hospital

El juzgado, por su parte, citó al investigado a declarar el pasado 20 de marzo y acordó la orden de alejamiento. El hospital tinerfeño, al ser el centro de trabajo común de ambos implicados, está obligado a garantizar el cumplimiento de esta medida. De no hacerlo, podría enfrentarse a consecuencias legales.

Según fuentes sindicales, los hechos denunciados podrían haber sucedido –presuntamente– durante casi dos años. Explican que la afectada habría presentado la denuncia por la vía administrativa, pero al no recibir respuesta, optó por presentarse en la policía. La versión que maneja la organización sindical es que el cirujano investigado, que en ese momento era su jefe en la sección, no solo no dejaba a la facultativa cumplir con sus tareas, sino que además le habría hecho insinuaciones y tocamientos.

Mientras, desde otro de los sindicatos con presencia en el Hospital Universitario de Canarias aseguran que no tenían constancia de la situación hasta que se hizo pública, por lo que no cuentan con más datos.

La doctora que denuncia los hechos se encuentra en situación de baja médica, motivada por el impacto psicológico de los hechos y por la ausencia de respuesta institucional tras la denuncia.

El procedimiento abierto tras la denuncia por acoso en el Juzgado de Instrucción número uno de San Cristóbal de La Laguna continúa en fase de trámite.