Un incidente deja al avión del SUC inoperativo por un día

Un incidente volvió a dejar esta semana fuera de servicio por un día al avión medicalizado que realiza el transporte sanitario urgente de pacientes desde el Archipiélago hasta la Península y de un hospital a otro entre islas. Así lo comunica el comité de empresa de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC Canarias), la compañía del Ejecutivo autonómico que asume esta función. Según informan los representantes de los trabajadores, el contratiempo se produjo el pasado martes, cuando un equipo de sanitarios trasladó a un paciente desde El Hierro a Tenerife Sur y, una vez completada esta intervención, se dispuso a regresar al aeropuerto de Gran Canaria, donde se encuentra la base principal de la aeronave.

«A los cinco minutos de salir, la tripulación tuvo que dar la vuelta porque empezó a percibir una especie de olor a cable quemado y escuchó unos estruendos en la cabina. Esto hizo que fuera necesario activar el protocolo de emergencia», afirman las mismas fuentes.

El avión regresó a Gran Canaria el miércoles y, solo un día después, comenzó a operar con normalidad. Sin embargo, Eliance, la empresa adjudicataria del vehículo, aún no ha informado al colectivo de la causa que originó el suceso. «Nos dicen que los mecánicos no encontraron nada. Sabemos que no van a poner en riesgo ni a los pacientes ni a los trabajadores, pero no es normal que haya pasado esto y que no se lleve a cabo una revisión más completa», denuncian.

Desde el Servicio de Urgencias Canario (SUC) sostienen que la tripulación alertó de la presencia de «humo» en la cabina, si bien confirman que los profesionales no detectaron ninguna anomalía después de llevar a cabo una revisión exhaustiva. «En torno a las 14.30 horas -del miércoles- realizaron un vuelo de prueba a Gran Canaria para verificar el correcto funcionamiento del aparato, quedando nuevamente operativo tras el cambio de uno de los neumáticos por el aterrizaje de emergencia. Durante el tiempo que permaneció inoperativo, no había vuelos pendientes de realizar a la Península, como sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Además, los traslados secundarios entre islas quedaron garantizados mediante los dos helicópteros medicalizados del SUC», detallaron este viernes fuentes del servicio.

Hay que recordar que entre el 28 de marzo y el 4 de abril, la aeronave estuvo inoperativa porque se encontraba en una revisión programada en Sevilla. No obstante, el SUC trasladó a este medio que el transporte de pacientes en avión medicalizado a la Península estaba «garantizado».

«El avión medicalizado del SUC ha sufrido una avería que ha coincidido con el mantenimiento del aparato previsto para su sustitución. Este contratiempo no afecta al traslado de pacientes, puesto que los traslados interinsulares están garantizados mediante los helicópteros medicalizados y los de Península también, ya que por contrato está establecido que si esta circunstancia se produjera, la empresa prestataria tiene a disposición del SUC, en caso de necesidad de traslado urgente a la Península, un reactor», comunicaron el 2 de abril, tras preguntar por el asunto.

Sin motor

Ahora bien, el comité de empresa de GSC señaló entonces que el avión que se encontraba en revisión era el titular y que no había sufrido ninguna avería, mientras que el de sustitución permanecía «desguazado en Sevilla», una condición que no ha experimentado cambios hasta la fecha. «Este avión lleva muchísimo tiempo en Sevilla. El motor está totalmente desmontado y seguimos a la espera de que pongan uno nuevo en un momento determinado. Esta situación nos preocupa y nos parece grave», remarca la agrupación.

Sobre la posibilidad de activar un reactor, el comité asegura que se trata de un proceso que llevaría tiempo, pues habría que contratarlo en la Península porque el recurso no está presente en las Islas. «Además, habría que equiparlo y dotarlo de toda la electromedicina pertinente. Todo esto siguiendo los procesos de homologación para que los instrumentos necesarios se puedan colocar en sitios determinados», agrega.

El avión medicalizado del SUC tiene capacidad para transportar a tres pacientes a la vez y realiza una media de dos viajes por semana a la Península, y una media diaria de siete u ocho saltos entre islas para trasladar a una decena de usuarios. Los principales perfiles que suelen requerir tratamiento en centros hospitalarios de otras comunidades los conforman las personas que sufren quemaduras graves -que deben ser trasladadas a Sevilla o a Madrid-, los neonatos que necesitan someterse a un trasplante cardíaco complejo o a dobles trasplantes -hígado y riñón, por ejemplo- y los pacientes aquejados de enfermedades neurológicas degenerativas que tienen que ser abordados en el Instituto Guttman de Barcelona.

Esta aeronave opera entre las 9.00 y las 21.00 horas de lunes a viernes, si bien puede activarse fuera de este horario cualquier día de la semana en caso de urgencia. Los helicópteros, en cambio, - hay dos, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, ambos de la empresa Avincis- se encuentran activos todos los días del año durante las 24 horas, solo disponen de una camilla y hacen una media de entre uno y dos traslados in situ al día entre semana, y unos dos o tres los fines de semana.

«Necesitamos contar urgentemente con un avión de sustitución para poder hacer los traslados a la Península con la rapidez que se necesita si surge una avería en el avión titular, o bien, si tiene una revisión programada como ya ocurrió en marzo», insiste el citado comité.

