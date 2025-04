La Guardia Civil lanza una alerta para proteger a los mayores: no debes cometer este error al sacar dinero

Lo que parece una decisión simple —pagar con tarjeta o usar dinero en efectivo— es, en realidad, un reflejo de una brecha generacional cada vez más marcada. Cada vez son más los jóvenes que prácticamente han dejado de usar billetes y monedas. ¿El motivo? Rapidez y comodidad. Con una tarjeta (física o integrada en el móvil) se paga en segundos, sin preocuparse por llevar cambio o hacer colas.

Además, el hecho de poder pagar con el móvil ha eliminado incluso la necesidad de llevar la cartera encima. Todo está a un clic… o a un toque.

En el otro bando: los defensores del dinero en metálico

Muchas personas, especialmente mayores, siguen confiando en el efectivo. No se sienten seguros usando tarjetas ni compartiendo datos en sus móviles. Y algunos, simplemente, no tienen un teléfono adaptado o no quieren aprender a usarlo.

A esto se suma una realidad física: sacar dinero en un cajero puede ser más complicado para quienes tienen movilidad reducida, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Conscientes de estos riesgos, la Guardia Civil ha lanzado un vídeo en TikTok bajo el lema “Por la seguridad de nuestros mayores”. En él, una agente ofrece cuatro consejos clave para sacar dinero en un cajero sin correr riesgos.

4 consejos para sacar dinero de forma segura

Evita sacar dinero de noche o en lugares solitarios: son los entornos con mayor riesgo: menos testigos, más oportunidades para los ladrones. Ve acompañado siempre que puedas: ir con alguien reduce las posibilidades de ser atacado o engañado. No aceptes ayuda de desconocidos: pueden hacerse pasar por personas amables… pero solo quieren tus datos. Tapa el teclado al introducir tu PIN: así evitas que alguien lo vea y lo use más adelante.

Este tipo de medidas no solo ayudan a nuestros mayores, sino que nos recuerdan que la seguridad al sacar dinero es responsabilidad de todos.