Hitos recientes en la recuperación del legado de Blas Cabrera

El próximo 26 abril, dentro del programa del importante evento internacional Starmus en La Palma, tendrá lugar una actividad en el Starmus Camps en Santa Cruz de La Palma bajo el título Discovering Blas Cabrera, donde tendré el honor de presentar el documental divulgativo y educativo titulado Blas Cabrera: Historia de la Física, dirigido por el cineasta canario Raúl Jiménez, y que recientemente ha sido estrenado con gran éxito en La Laguna y también en Madrid, en las cuatro máximas instituciones académicas de la capital: Universidad Complutense de Madrid, Instituto IMDEA Nanociencia en el Campus de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Instituto Química Física Blas Cabrera del CSIC y en la Real Academia Ciencias. Será un orgullo presentar este documental junto a la periodista científica Verónica Pavés, que además es autora de la novela Blas Cabrera, una vida magnética.

La presentación en el marco de este evento de máximo nivel internacional de divulgación científica, con la presencia de hasta 8 premios Nobel y numerosos ponentes de gran prestigio mundial junto a artistas de primera línea, supone sin duda una guinda a un trabajo en pro de la recuperación de la memoria y del legado de Blas Cabrera que se ha intensificado, de manera muy relevante y con gran impacto a nivel regional y nacional, en los últimos años por un grupo de neófitos, entre los que me incluyo con mucho orgullo, y de la mano de la familia de Blas Cabrera.

Un documental que nos enseñará quién fue Blas Cabrera, y qué le llevó a codearse con sus colegas Einstein, Curie, Bohr y Schrödinger entre otros, y que le dará a conocer a las nuevas generaciones para las que en su mayoría, desgraciadamente, nuestro gran físico canario universal sigue siendo un desconocido, incluso en Canarias. Por eso este documental es tan importante ya que pronto estará disponible para el alumnado y profesorado de todo los centros docentes de secundaria y bachillerato de Canarias como material educativo, gracias a las instituciones que lo han hecho posible desde el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de Lanzarote, la Fundación Juan Negrín, la Universidad de La Laguna y el Gobierno de Canarias.

La ciencia necesita trabajo, pero también necesita visibilidad para poder llegar a la sociedad. Un documental que cuenta la vida y obra de Blas Cabrera desde Canarias, donde se formó en su infancia y adolescencia, hasta su consolidación en Madrid y su consagración internacional, llegando a formar parte de la élite de la ciencia europea en la primera mitad del siglo XX. Todo ello le ha valido el sobrenombre de padre de la Física Española, ya que, entre otras cosas, impulsó y dirigió el Instituto Nacional de Física y Química, un auténtico punto de inflexión a partir del cual se empezaba a hacer física experimental en España, y que sin duda debe ser considerado también como «uno de los padres de la Física Cuántica en el campo del magnetismo».

Avanzó como ningún otro en su época en el estudio de las propiedades magnéticas de unos elementos químicos conocidos como «tierras raras», y su ciencia está presente en nuestro día a día; por ejemplo, cada vez que nos hacemos una resonancia magnética en un hospital. Hoy en día esos elementos químicos, constituyen materias primas críticas conocidas como las «vitaminas de la industria», y de «raras» no tienen nada, de hecho, las tocamos todos los días cada vez que pulsamos la pantalla de un teléfono móvil o dispositivo electrónico.

El documental Blas Cabrera, Historia de la física no solo narra la historia de D. Blas, con gran rigor, sino también cuenta con mucha emoción el punto de vista humano, de la mano además de su propia familia: de su nieto Luis Blas Cabrera Pérez y su hija Marta Cabrera (bisnieta), y de sus nietos Blas y Cristina Cabrera Navarro, acompañado además de testimonios de lujo de científicos del más alto nivel: desde Nazario Martín, catedrático de la Universidad Complutense y premio nacional Enrique Moles; Ángel Gómez Nicola, decano de Física de la Complutense; Juan Hermoso, director del IQF-CSIC Blas Cabrera, y Ana Crespo, presidenta de la Real Academia de Ciencias. Así como representantes institucionales de peso: desde la cónsul honoraria de México en Tenerife, María Ángeles Baca, hasta el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; consejeros y presidente/a del Cabildo de Lanzarote y del Cabildo de Tenerife junto a la consejera del Gobierno de Canarias Migdalia Machín.

Un relato ameno y educativo que nos engancha con emoción a la vida de Blas Cabrera y que pone en valor los hitos recientes en la recuperación de su legado. Hitos de los que debemos sentirnos orgullos todos los que de verdad honran la memoria de D. Blas, y de los que se ha hecho eco incluso hasta la revista National Geographic en julio de 2023: la repatriación de sus restos, por deseo expreso de sus descendientes, desde el Panteón Español de la Ciudad de México a su tierra natal en Canarias y su entierro en La Laguna en octubre de 2022 gracias al Ayuntamiento de La Laguna y al Consulado honorario de México en Tenerife; el renombramiento reciente del Instituto Química Física (IQF) Blas Cabrera en su honor por parte del CSIC, y la recuperación de su legado manuscrito inédito, entre los que se encuentra un manuscrito titulado Historia de la Física, que escribió hasta su último aliento en su exilio en México, y que da nombre al documental.

Un legado manuscrito que afortunadamente ya se encuentra bajo la custodia de las instituciones públicas universitarias y que pronto estará a disposición de la comunidad científica y de toda la sociedad, que era lo que quería D. Blas. Y no que estuviera oculto y guardado en unas manos privadas de las que fue difícil conseguir que se devolvieran, ya que negaron la tenencia de esos manuscritos, en primer lugar, y no estaban dispuestos a devolverlos, después. Felizmente el frente común de las varias ramas de sus nietos y de las instituciones académicas desde Canarias a Madrid consiguió el noble objetivo de recuperar el legado de esas manos privadas. Las hemerotecas están ahí y cada uno ha elegido cómo quedar ante la sociedad, ante la comunidad académica y, si me apuran, ante la historia. Lamentablemente esas manos no han sabido estar a la altura de las circunstancias actuales, a pesar de la destacada labor que realizaron en otras épocas pasadas, labor que por cierto siempre se les ha reconocido.

Pero de eso hace ya más de 30 años y estamos en otra época en la que la difusión y los logros en la recuperación de Blas Cabrera están llegando, de manera amplificada y con gran impacto, a un gran público, desde jóvenes a adultos, para descubrirnos a Blas Cabrera. Estos hitos recientes lo demuestran. El «ruido», bendito ruido, no solo no se ha apagado, sino que no ha hecho más que empezar. A pesar de la triste y repentina pérdida de uno de sus más grandes defensores, el nieto de Blas Cabrera, D. Luis Blas, fallecido en enero de este año, este «ruido» no se ha apagado. Su labor sigue con el resto de nietos y nietas, con su hija Marta que seguirá la lucha de su padre, por ejemplo por la recuperación de las cartas que científicos de la talla de Schrödinger escribieron a Blas Cabrera, y más cosas por venir. Por ahora, el próximo 26 de abril, el nombre de Blas Cabrera y la voz de su nieto sonarán hasta lo más alto, hasta las estrellas si hace falta. Y no puede haber mejor sitio y momento que ese, el Starmus en La Palma, la isla de las estrellas.

Suscríbete para seguir leyendo