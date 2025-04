La migración del continente africano que llega a Canarias contada a través de 15 fotoperiodistas

Envueltos en una manta de Cruz Roja, auxiliados por bañistas, desfallecidos en brazos de voluntarios que los esperan en tierra firme... La cruda realidad de una migración procedente del continente africano que no ha dejado de crecer en las últimas tres décadas se concentra en las ochenta fotografías que forman parte de la exposición La ruta canaria. 30 años de migración y muerte que se puede ver en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) de la capital tinerfeña hasta el próximo 18 de mayo.

Quince fotógrafos han dado vida a un conflicto que no deja de engordar. El año pasado, por ejemplo, 21.470 irregulares llegaron al Archipiélago en pateras, es decir, un 152% más que en 2023. El relato es más dramático si tenemos en cuenta que en todo el territorio español fueron interceptados 29.031 seres humanos: sólo 6.151 no eligieron reconstruir sus vidas a través de la ruta canaria.

Tres décadas en imágenes

El primer cayuco que llegó a territorio insular se detectó en agosto de 1994. Nada hacía pensar que aquella rústica embarcación que partió de un lugar impreciso de la costa del Sáhara y se plantó en Las Salinas del Carmen (Fuerteventura) iba a ser el principio de una hemorragia humanitaria que tres décadas después aún no tiene solución. En suelo majorero (28 de agosto de 2024) comenzó esta travesía una muestra que pasó por Casa África (Gran Canaria) antes de realizar una escala en las instalaciones museísticas que gestiona el Cabildo de Tenerife.

Imagen de la exposición que se encuentra en el espacio museístico del Cabildo de Tenerife / Andres Gutiérrez

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Canarias y comisariada por la fotoperiodista tinerfeña Dèsirée Martín (La Laguna, 1974) tiene previsto parar en todas las Islas. «El tránsito de estas personas por el Archipiélago ha sido fotografiado por numerosos profesionales, pero en los orígenes de esta idea estaba plasmar el trabajo que ha tenido una mayor continuidad porque esta perseverancia al final da sus frutos y sienta las bases del documentalismo», sostiene la encargada de armar los cimientos de una aventura con tintes históricos en la que se embarcaron quince reporteros gráficos: Adriel Perdomo, Alberto Valdés, Arcadio Suárez, Arturo Rodríguez, Andrés Gutiérrez, Carlos de Saá, Dèsirée Martín, Esteban Pérez, Fran Pallero, Gelmert Finol, José Luis Carrasco, Manuel Lérida, Mercedes Menéndez, Moisés Mendoza y Rubén López. «Hay fotos de todas las Islas, incluida La Graciosa», apostilla Martín.

Algo más que una exposición

El corazón de La ruta canaria. 30 años de migración y muerte no cambiará en las escalas de la muestra, pero la idea es dar forma a una colección dinámica que quiere mirar de frente a los más pequeños de la casa. «Queremos que sea didáctica, que los alumnos conozcan de primera mano cómo se hace este trabajo, que participen en masterclass como la que va a dar el próximo 26 de abril Andrés Gutiérrez», enumera la comisaria.

«Hacemos muchísimo para que una imagen sea diferente, pero pasan los años y nos damos cuentas de que los avances políticos son escasos y, además, comienzan a ganar intensidad los discursos que promueven unos altos niveles de xenofobia hacia la gente que ha tenido que abandonar su país en busca de una oportunidad», comenta Dèsirée Martín

Dèsirée Martín empezó a cubrir el fenómeno migratorio hace ya 19 años. Entonces trabajaba en ACAN (Agencia Canarias de Noticias) y de vez en cuando volaba hasta Fuerteventura o Lanzarote para vivir en primera línea de playa la llegada de las embarcaciones procedentes de África. «Hubo un instante en el que me dije que o estaba del todo o no estaba», cuenta en relación al día en el que dio un paso al frente y cambió su vida. «Llegaba una patera y yo estaba cubriendo un partido del TETE; ahí fue cuando sentí que ése no era mi lugar».

Quince visiones distintas constituyen el esqueleto fotográfico de una cita que nace con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre un problema de gran calado que lo tenemos a la vuelta de la esquina –El Hierro se ha convertido en el principal puerto de la inmigración irregular hacia la UE– y que nadie es capaz de resolver:«En la actualidad informativa hay pocos asuntos con este dramatismo y tan constantes», avanza Dèsirée Martín justo antes de realizar una precisión: «A mí no me gusta usar el término crisis migratoria para hablar de un tema que se ha estandarizado durante los últimos 30 años... La exposición no busca adoctrinar a nadie; más bien es un documento vivo sobre un drama que ya no es una crisis puntual».

Varias imágenes que se pueden ver en la colección que se expone en la capital tinerfeña hasta el 18 de mayo. / Andrés Gutiérrez

Una espiral humanitaria

Convivir durante muchos años con seres humanos que atraviesan por una fase de extrema precariedad es algo que está en el ADN de los fotógrafos que forman parte de una serie que roza lo imposible. «Hacemos muchísimo para que una imagen sea diferente, pero pasan los años y nos damos cuentas de que los avances políticos son escasos y, además, comienzan a ganar intensidad los discursos que promueven unos altos niveles de xenofobia hacia la gente que ha tenido que abandonar su país en busca de una oportunidad», critica Martín.

En silencio y en una de las arterias principales de la capital santacrucera se escribe un relato visual de la historia de Canarias, la que tiene como protagonistas a miles de seres humanos anónimos que se atrevieron con la hazaña de embarcarse en un viaje hacia la prosperidad, un capítulo que para muchos se convirtió en el último de sus vidas. Ésos, los fallecidos en alta mar, no están en una exposición que se entiende mejor en soledad y sin ruidos. Y es que 80 imágenes valen más que millones de palabras. Si pueden, planifiquen una visita al MUNA para comprender mejor la dimensión de un sueño roto.

Varias imágenes de la serie conformada a partir del trabajo de 15 fotoperiodistas. / Andrés Gutiérrez