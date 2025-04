Juan Antonio Riesco, neumólogo: "La vuelta de Champix supone un alivio para muchos fumadores"

Cuatro años después de su retirada del mercado, Champix, el medicamento estrella de la farmacéutica Pfizer para dejar de fumar, vuelve a estar disponible. El neumólogo cacereño Juan Antonio Riesco Miranda, experto en tabaquismo y participante en varios ensayos clínicos, analiza su regreso y reflexiona sobre la prevalencia de esta adicción.

Vuelta de Champix

Pregunta: El famoso fármaco Champix (vareniclina) regresó a las farmacias el pasado 24 de marzo. ¿Qué provocó que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) lo retirara del mercado?

Respuesta: Su retirada fue algo sorprendente. Después de ocho o nueve años funcionando, se detectaron picos de nitrosaminas por encima del umbral permitido. Esto nos llamó la atención, ya que estos compuestos químicos también están presentes en nuestra vida diaria, tanto en algunos alimentos como en el propio tabaco, que contiene cantidades importantes y, sin embargo, nadie dice nada. Aun así, el medicamento tuvo que pasar de nuevo un periodo de control, lo cual no me parece mal, porque los controles hay que hacerlos, pero deberían aplicarse siempre con el mismo rigor.

P: ¿Qué ha cambiado para que vuelva a estar disponible?

R: Lo único que ha cambiado es que ha superado de nuevo la fase de control. Los niveles de nitrosaminas se han reducido y ya se encuentran dentro de los márgenes tolerables establecidos por las agencias internacionales.

P: Como neumólogo con experiencia, ¿cómo valora su regreso?

R: Para los que llevamos años trabajando con este fármaco, conocemos su eficacia y hemos participado en ensayos clínicos de investigación, viene a ampliarnos nuevamente el arsenal terapéutico y creo que muchos fumadores van a sentirse aliviados al poder usarlo. Actualmente, en el mercado existen varios tipos de fármacos, unos son nicotínicos y otros no, y creo que Champix venía a ocupar el lugar que le correspondía. Creo que es un fármaco que podrá usarse en muchos pacientes y que ofrecerá la eficacia y seguridad que siempre había mostrado.

Características

P: ¿Por qué se caracteriza principalmente?

R: Lo importante de Champix es que fue el primer fármaco específicamente diseñado para tratar el tabaquismo. Es una medicación que no contiene nicotina, pero actúa directamente sobre los receptores nicotínicos y presenta un doble mecanismo de acción. Se trata de un agonista parcial de estos receptores y persigue dos objetivos: por un lado, evita que el fumador que lo está dejando sienta placer si vuelve a consumir; y por otro, ejerce un efecto antagonista que impide las manifestaciones del síndrome de abstinencia.

P: ¿Qué lo diferencia de otros fármacos y por qué está considerado como uno de los más eficaces para tratar la adicción al tabaco?

R: En mi opinión, lo que avala a un fármaco es, en primer lugar, el ensayo clínico de investigación y sus resultados; y, posteriormente, su posicionamiento y la experiencia clínica. Por todo esto, Champix se ha posicionado como uno de los mejores. Ahora bien, eso no significa que no existan otras familias o mecanismos de acción, como la citisiniclina, que también tienen un uso terapéutico. De hecho, quienes nos dedicamos a tratar el tabaquismo lo utilizamos. Es decir, hay determinados perfiles de pacientes en los que cada fármaco puede tener sus indicaciones.

P: ¿Cuáles son sus principales efectos secundarios?

R: Si tuviera que destacar uno, sería la intolerancia digestiva leve, que provoca una sensación nauseosa leve, pasajera y transitoria en muchos pacientes, pero esto no obliga a eliminar el fármaco del tratamiento. Champix ha superado uno de los ensayos clínicos de investigación más potentes a nivel mundial para evaluar la seguridad, en el que participaron 8.000 pacientes (4.000 fumadores sin patología neuropsiquiátrica y otros 4.000 con esta condición), y donde los efectos adversos fueron leves y no diferían. Por tanto, ha pasado los filtros necesarios y su efectividad está contrastada, tanto en ensayos clínicos como en estudios realizados en vida real. Algunos pacientes nos refieren ciertos síntomas, pero es importante distinguir entre los asociados al síndrome de abstinencia y las manifestaciones directamente asociadas a efectos adversos, que suelen ser pocos y leves.

P: ¿Qué porcentaje de éxito tiene?

R: Bueno, el fármaco lo ha demostrado. Desde el punto de vista de la monoterapia (utilizando un solo fármaco), la investigación publicada ha demostrado que es el más eficaz. Aun así, es muy difícil medir su efectividad con precisión, ya que no todos los pacientes son iguales ni se realiza el mismo seguimiento en cada caso. Lo que sí puedo decir es que hay estudios en los que alcanza hasta un 45% de éxito.

Aspectos relacionados

P: ¿Qué importancia tiene la predisposición de la persona a dejar de fumar?

R: Es fundamental. Para nosotros, la motivación es un aspecto clave. Hay que distinguir entre el fumador sin patologías asociadas del que ya tiene una patología previa derivada del consumo de tabaco. Los mensajes y las estrategias son diferentes, por lo que planteamos estrategias terapéuticas que hagan que el paciente se sienta más implicado, fomentamos el cumplimiento y la adherencia al tratamiento y, sobre todo, aumentar la motivación y la autoeficacia.

P: ¿Debe complementarse el tratamiento con terapias psicológicas o acompañamiento médico?

R: Siempre que se habla del tratamiento del tabaquismo, tiene que haber un apoyo motivacional y conductual, aunque esto no implica necesariamente una consulta con un psiquiatra o psicólogo. Deben ser medidas de sentido común que ayuden a afrontar situaciones, comprender el fármaco o mejorar el cumplimiento del tratamiento. Evidentemente, si se receta un fármaco y no se hace un seguimiento adecuado, la eficacia no será la misma. El tratamiento debe apoyarse en dos pilares: el aspecto cognitivo-conductual y el farmacológico. Cuando ambos se combinan, las probabilidades de éxito aumentan considerablemente.

Investigación

P: ¿Cuál ha sido su papel en el desarrollo de este fármaco?

R: Nosotros hemos participado en ensayos muy importantes con este fármaco, como el famoso estudio Eagles, otro con pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también en estudios sobre eventos cardiovasculares.

P: ¿Qué supone formar parte de la investigación?

R: Todo lo que sea participar en investigaciones es importante. De hecho, es algo que hacemos habitualmente porque creemos que para el desarrollo de cualquier profesional, servicio o centro hospitalario, resulta muy interesante lograr que se pueda publicar, investigar y hacer docencia. Y en ello estamos.

Problema de salud pública

P: Según la OMS, el tabaco es uno de los principales desafíos de salud pública en nuestro país. ¿Hacia dónde se dirige el futuro del tratamiento de la adicción?

R: El futuro va hacia un enfoque más personalizado. Estamos en la era de los tratamientos biológicos y la medicina personalizada, un periodo de transición, buscando biomarcadores que nos permitan identificar rasgos individuales. Desde el punto de vista de los profesionales, se trata de una enfermedad crónica, recurrente y adictiva, por lo que todo lo que sean tratamientos a largo plazo, aumentos de dosis y prevención de recaídas será muy importante.

P: Recientemente se ha publicado que Cáceres y Badajoz se posicionan como las provincias con el porcentaje más alto de fumadores habituales. ¿Cómo valora estos datos?

R: Lo que llama poderosamente la atención es que las últimas encuestas nacionales indican que en Extremadura se fuma mucho, lo que significa que nos queda bastante por hacer. Proliferan muchas encuestas, y puedes creerte unas más que otras, pero la tendencia es que la prevalencia del tabaquismo en la población española ronda el 26%, y en la región extremeña las cifras son altas y están por encima de la media nacional.

P: ¿Qué factores influyen para que esto sea así?

R: En Extremadura hay población más envejecida que en otras zonas, por lo que el consumo de tabaco convencional es mayor. Además, en las zonas rurales se fuma mucho, los programas de prevención no han funcionado, existe más permisibilidad, y también penaliza el hecho de ser una de las regiones donde más tabaco se produce. Esto tiene una influencia, directa e indirecta, y, al haber muchas personas que se dedican a esto, las medidas legislativas no son tan contundentes.

Nuevas tendencias

P: Como director de proyectos en tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), ¿considera que se está haciendo lo suficiente para combatir esta adicción?

R: Si atendemos a los resultados de los últimos estudios, es evidente que no. Además, ahora tenemos un problema muy importante con los nuevos productos, como los vapers o los dispositivos electrónicos. Se requieren estrategias más contundentes que los regulen y contribuir entre todos a mejorar las cifras, porque las encuestas dicen que tenemos un problema y creo que va a ir a más en poco tiempo. Las formas de consumo están cambiando y se está derivando hacia un mensaje absolutamente engañoso de que los nuevos productos son menos dañinos para la salud, pero los datos reflejan que más de un 30% de los jóvenes hace uso de estos productos.

P: ¿Qué papel juegan fármacos como Champix sobre estos nuevos productos, como los ‘vapers’?

R: Es una buena pregunta. Sabiendo que muchos de estos dispositivos contienen nicotina, entendemos que también podrían ser eficaces. Aun así, no podemos afirmarlo con contundencia, ya que apenas existen estudios y nuestra experiencia clínica es escasa.

P: Para terminar, un mensaje dirigido a los fumadores.

R: El mensaje debe ser claro y contundente. Dejar de fumar es la decisión más saludable que una persona fumadora puede tomar en cualquier momento de su vida.

