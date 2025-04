Ignatius Farray: “Cuando el lenguaje no es suficiente, tenemos que recurrir a algo como la risa para darle sentido a lo que vivimos”

¿Qué puede esperar el público de su espectáculo actual?

Yo siempre vacilo un poco diciendo que no vendo comedia, que ahora vendo fe. En el sentido de dejar las cosas abiertas hasta donde se pueda para que pueda caber toda la incertidumbre. Es verdad que ese vacío o abismo me da vértigo, pero es lo que mantiene vivo el espectáculo, que no se pueda esperar algo muy determinado. Soy el primero que me considero bastante cobarde y me refugio muchas veces detrás de un texto como si fuera una trinchera. Pero siempre intento que quede abierto, para que no tengamos la sensación de que eso que sucede en ese instante no sería intercambiable por cualquier otro momento. Es decir, con el privilegio que me da la gente, con su mirada y su atención, yo también tengo ese deber, de estar a la altura de esa oportunidad y poder comportarme de una manera bastante alocada o fuera de las reglas. Se crea un territorio de obscenidad. Me llamó mucho la atención cuando me enteré que la palabra obsceno, etimológicamente, significa lo que sucede fuera del escenario, lo que no se suponía que tenía que formar parte de nuestra zona de reglamentación. Es decir, donde arriesgamos.

¿Y cómo le sale?

Yo he estado en más actuaciones mías y a veces la cosa se puede torcer. Eso es un territorio de riesgo. Pero pienso que la confianza y complicidad que surge en esa zona de sórdida obscenidad es a lo máximo a lo que uno puede aspirar en la comedia. Es verdad que la comedia puede crear confrontación y se habla mucho de los límites del humor, pero al fin y al cabo los límites del humor están para traspasarlos y a ver hasta dónde podemos seguir confiando, sintiendo esa complicidad el uno en el otro. Lo más probable es que esto saliera mal, pero aunque sea en ese espacio, en ese teatro, en ese momento, compartiendo esa luz, de repente nos dimos ese margen. Algo que quizá en la calle sería intolerable, que yo me comportara de esa forma. Pero ahí se puede crear esa sórdida obscenidad compartida.

El año pasado cursó el Máster de Creación Teatral de Juan Mayorga. ¿Le ha influenciado para hacer los shows?

Para mí ha sido un antes y un después. Uno puede llegar a tener la sensación de que ya no da para más, de que ya está agotado y, de repente, ese máster me abrió un horizonte que ya depende de mí, si yo me atrevo a transitar por ahí. Me dio esa inspiración y ahora tengo que responder a eso. La cantidad de profesores y profesoras que pasaron por ahí… como Mónica Valenciano (Las Palmas de Gran Canaria) y ahora voy a sus clases, es mi maestra de baile. Es una especie de gurú de la creación escénica en Madrid, donde vive desde hace años. Sus clases me resultan inspiradoras, su manera de enfocar como hay que estar en un espacio. Y me resuenan muchas cosas con las actuaciones de comedia. Simplemente mirándola y escuchándola, uno aprende a aproximarse a un escenario para estar arriba de un público. Cuando representa alguna de sus obras, es una bailarina inmensa, pero también es muy cómica. Es una especie de chamana. He tenido la suerte de ir a alguna de sus obras y fue deslumbrante. Te llena muchísimo, a la hora de envalentonarte, a ver si eres capaz de sacar algo así encima de un escenario. Es de una inspiración absoluta, es una especie de faro a la hora de crear teatro, con tantos profesores y profesoras que se fijan en ella.

¿Cómo se siente ahora sobre el escenario?

Siento una inspiración y un horizonte nuevo donde mirar para tener el atrevimiento de dejar la situación abierta para que puedan suceder cosas. En El Arte de Suceder, una de las charlas de Mónica Valenciano, reflexiona sobre cómo, a menudo, intentamos controlar una situación, sin darnos cuenta de que aquello tiene vida propia. El momento en el que estoy recibiendo la atención de la gente encima de un escenario, eso en sí mismo ya significa una puesta en escena y sería demasiado presuntuoso si pienso que eso lo puedo controlar. Básicamente, yo creo que la comedia es un mono disparando con una pistola en muchas direcciones. No se puede domar ni domesticar. No es que yo haya premeditado un personaje, es que la atención del público genera algo que me remueve, a veces incluso me sorprendo. Se trata de entregarse, como si fuera un templo donde van a pasar o suceder cosas. El precio que tenemos que pagar por ser libres, es prestar atención, es una frase que dijo Mónica Valenciano durante una clase. Si uno pretende estar sobre el escenario y sentirse libre, hay que saber dejar el texto a un lado y estar atento a lo que sucede. ¿Quién soy yo para seguir con el texto si lo que está sucediendo me lleva por otro lado? Yo mismo propongo eso, que no salga demasiado convencional o cliché, sino que podamos sentir ese vértigo. Podrá salir mejor o peor, pero tener intención de entregarnos a eso que pueda suceder dentro.

Lleva más de dos décadas en la comedia y ha pasado por muchos formatos: ha trabajado en la radio y como colaborador en televisión; también como actor, ha copresentado un concurso de televisión, ha escrito tres libros, ha sido como cantante del grupo Petróleo y hasta se ha convertido en protagonista de un videojuego: ¿en cuáles se siente más cómodo?

Cuando estoy encima de un escenario, delante de la gente. Y prefiero sitios pequeños, por la cercanía. De hecho, estoy pensando hacer un podcast titulado Vuelve el dolor, con las grabaciones de las actuaciones en espacios con 20 o 30 personas, muy cerca e improvisando la puesta en escena. Pienso que eso es lo que yo hago. Luego salen más cosas, como La Vida Moderna o la serie de El Fin de la Comedia. Todo eso es maravilloso y lo hemos disfrutado un montón. Pero lo que yo hago es estar delante de la gente, con esa cercanía.

¿Qué lugar ocupa la risa?

En una de las clases, le dije a Mónica Valenciano que yo encontré su obra muy graciosa y la gente se descojonaba. Ella me decía que no lo había premeditado, pero la mezcla, el contraste de todo lo que expresa arriba del escenario es tan grande, la ternura y el peligro conviven de una manera tan entrecruzada, que cuando uno ve eso, se altera y te saca de tu sitio, porque no sabes bien cómo responder a eso. Cuando no tenemos palabras, la risa es la respuesta para darle sentido. Si el lenguaje no es suficiente, entonces tenemos que recurrir a algo como la risa para darle sentido a lo que estamos viviendo, porque es una mezcla y un contraste muy intenso. En las actuaciones en general pasa eso: estoy indefenso, pero al mismo tiempo tengo mucho poder. Es una mezcla muy rara. El contraste es tan cruel que la risa es una manera de salirnos de nosotros mismos para darle respuesta a lo que estamos viviendo, porque no tiene lógica. Es como el chiste de: iban dos y se cae el del medio. A veces lo he utilizado para explicar eso: ahí se cayó algo que rompió la cultura, el lenguaje, la conciencia o la lógica. De repente, la respuesta a eso es la risa; una vez se ha dinamitado un puente, lo vuelves a tender riéndote, para darle un cierto sentido a eso, de una experiencia más allá de lo humano si nos ponemos místicos. Porque es una cosa que te saca de ti mismo, como un orgasmo. Son experiencias irracionales que provocan alteración y lo vives como si te estuvieras contemplando desde otro punto de vista.

¿Cree que el comediante debe ser provocativo?

Como pasa con todo, cualquier actitud se puede convertir en un cliché. No le veo sentido a un cómico que busque la provocación por la provocación, el escándalo por el escándalo. Eso sería caer en el error y en la presunción de que podemos controlar la comedia para nuestros fines determinados, instrumentalizarla y convertirla en una herramienta para buscar un fin determinado, más que entregarte a ella. Eso es bastardear a la comedia Yo mismo he podido caer en esas actitudes muchas veces, pero uno tiene que sentir vergüenza, para empezar, porque mientras tengamos vergüenza, tendremos esperanza. Si uno cae en esos comportamientos de provocar por provocar, la vergüenza ayuda a entender que no se trata de eso. Por supuesto que puede surgir la provocación, pero de la propia manera de estar sobre el escenario, que no es la habitual del día a día. Simplemente, eso ya desafía los convencionalismos. En el espectáculo de Mónica Valenciano que se titula El lugar de los pasos perdidos, yo interpreto que hay un camino estándar o recto y hay un sendero por el que no se suponía que íbamos a transitar, pero de repente nos arriesgamos a ver qué pasa. No elegir el sendero consabido es una provocación. Perdiéndote, ya estás encontrando unos pasos que eran imprevisibles. Provocar puede ser caer en un cliché, pero también puede ser una actitud poética en sí misma.

¿Cómo convive Ignatius con Juan Ignacio?

Creo que soy una persona distinta fuera del escenario que sobre él. Pero no porque yo haya creado un personaje, sino porque algo sucede, hay una especie de desdoblamiento. Yo soy una persona tímida, que tiene pánico a los malentendidos. La gente me considera una persona muy amable. No digo que yo no lo sea, pero esa amabilidad, en el fondo, es miedo. Es decir, me comporto de la manera más correcta posible para que no se me pueda malentender de ninguna forma. Y tiendo a refugiarme en frases hechas. En una entrevista o encima del escenario, me vengo arriba, pero en mi vida como Juan Ignacio no paso de los convencionalismos, porque tengo miedo a decir algo fuera de lugar que pueda molestar. Ese miedo lo tengo desde niño. De repente, encuentro que arriba de un escenario, puedo sacar eso afuera. La relación entre Juan Ignacio e Ignatius Farray es como la del grumete Jim Hawkins y el pirata John Silver el Largo (del libro La Isla del Tesoro). Uno coge de la mano al otro para que la lleve a un lugar en el que se suponía que no debía estar, para atreverse a dar ese paso. En ese sentido, me atrevo a hablar con cierta libertad, que en el fondo es aprovechar la oportunidad que me da la gente para comportarme de una manera alocada y fuera de lugar. Esa es una libertad más grande que dos cañas y unas bravas en una terraza. Quizá tenemos que aspirar a una idea más sublime de lo que es la libertad. Es como una manera de salvar el pánico que me dan los malentendidos y si no se entiende, tampoco importa demasiado. Incluso en ese malentendido puede estar la gracia. Atreverme a dejar de tenerlo todo controlado y arriesgarme a eso.

Recientemente publicó en redes sociales Vuelve el Fin de la Comedia, serie que protagonizó y que estuvo nominada a los Premios Emmy. ¿Habrá tercera temporada?

El martes (8 de abril) nos juntamos Raúl Navarro, Miguel Esteban y yo. Fue una alegría. Sinceramente, tenemos muchas ganas y vemos que ahora puede ser el momento de volver a hacer algo. Quizá llamándose El Fin de la Comedia, o igual le ponemos otro nombre, como La Comedia Infinita.

“Enseño paz a los avasallados” continúa siendo su frase en la red social ‘X’ y ha mostrado su preferencia en numerosas ocasiones con la figura del loser. ¿Por qué le atrae el concepto del fracaso o el de perder?

Creo que es una manera de estar en el mundo, pero no quiero que se confunda eso con ir de víctima, que considero que es algo que uno debería evitar. Hay que intentar mirar las cosas a la cara. Y en el fracaso encuentro una inspiración por los caminos que se abren. Yo repito mucho el concepto de invertir en la pérdida, de Bruce Lee, que decía que no se consigue nada desde la posición de estabilidad. Hay que desequilibrarse a propósito para volver a la posición de equilibrio, porque en ese movimiento es donde está la fuerza. Hace un tiempo hablé con el periodista especializado en ajedrez de El País Leontxo García y le hice la típica pregunta sobre la inteligencia artificial. Me respondió que las máquinas pueden jugar de una manera más perfecta, pero el ser humano es capaz de jugar de una manera más bella. Y esa belleza radica en la capacidad de equivocarse, de fracasar. Si tú o tu rival comete un error, eso es una cosa que no estaba prevista a partir de la cual puedes encontrar un nuevo sendero hasta el manantial. De una manera imprevisible, puedes buscar insospechadamente otra ruta que te pueda llevar a una situación de victoria. A partir del desequilibrio, la equivocación o el error, reconstruyes tu situación de una manera que nadie supo prever. Estuviste a punto de caer por el barranco, de despeñarte como una pita, aquello no había quien lo sujetara y, de repente, como un puto equilibrista saliste de esa. Ahí está esa belleza, en ese equilibrio vulnerable. Y luego hay otra realidad: los deseos están para no cumplirse. Cuando uno intenta cumplir sus deseos, está comportándose de una manera equivocada. Nietzsche decía que el artista es el que baila encadenado y uno debe ser consciente de que uno está fracasando siempre. No dejas de estar encadenado a los límites del lenguaje o del espacio y el tiempo. Pero ahí, intentas bailar, como Mónica Valenciana.

En numerosas ocasiones ha hablado públicamente sobre salud mental. ¿En qué punto se encuentra?

Ahora estoy mucho mejor. He sido muy abierto hablando de eso, como durante una época en La Vida Moderna o en otros espacios. Se me fue la mano con el alcohol y ya llevo un año sin beber. El alcohol, en el fondo, es una manera de mirar a otro lado. Esos pánicos o miedos que tengo, a los malentendidos, a no salir de las frases hechas, me crearon una angustia que en lugar de afrontarla y mirarla de frente, prefería mirar a otro lado y el alcohol ayuda a eso. Pero hay una cosa curiosa: los motivos que me llevaron al alcoholismo, son los mismos que me han llevado a dejar el alcohol. Yo nunca pensé que tuviera el coraje de subirme a un escenario. Entonces encontré en el alcohol ese envalentonamiento o esa manera de transitar, porque tenía miedo a esas situaciones. Me acuerdo del principio. Mis primeros shows eran una locura, con actuaciones a las 3 de la mañana, discotecas… era una cuestión de supervivencia. Y la misma cuestión de supervivencia es lo que me ha llevado a dejar de beber, porque el alcohol no me daba la claridad suficiente para estar arriba de un escenario. Al principio para aguantar bebía y ahora para aguantar, no bebo. Por la puta necesidad de estar arriba de un escenario, porque para mí eso significa mucho. El escritor Thomas Mann decía que para él un escritor es una persona a la que le cuesta especialmente escribir. Se convierte en una necesidad de poder hacerlo. Mi incapacidad para vacilar, para hablar con libertad en una situación social y no tener miedo a los malentendidos o a los dobles sentidos, se convirtió en mi oficio por pura necesidad de intentar que me saliera.

En Tenerife tuvo sus primeras actuaciones, ¿volvería a vivir en la isla?

Sí, claro. Cada vez lo echo más de menos. Es mi tierra. Eso que cuando uno es joven lo puede ver como algo circunstancial, en el fondo, cuando pasan los años, te das cuenta que es lo más esencial que tienes. Es tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu familia, la gente con la que te has criado. Tu corazón ha aprendido a latir en esas circunstancias, desde esa tierra. Cada vez me doy más cuenta de eso. Puede resultar muy retórico hablar de las raíces, pero tiene todo el sentido del mundo, porque son las raíces a partir de las cuales uno tira para adelante. En la vida uno se pierde y muchas veces he pensado: a santo de qué, yo, con 16 años, me vine a Madrid. Pero a lo mejor la vida es eso, perderte y luego, como en el viaje del héroe, volver a la aldea.