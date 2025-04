"Durante años no se ha hablado del suicidio por miedo al efecto contagio"

Es uno de los fenómenos de literatura juvenil que más se ha consolidado en la escena nacional en los últimos años. Inma Rubiales (Almendralejo, 2002) está de vuelta con Nuestro lugar en el mundo (Planeta), otro viaje narrativo a las frías tierras finesas para descubrir el poder curativo de la amistad y la música.

Ésta es una historia que alarga su inclinación por la novela juvenil...

...juvenil/romántica [ja, ja, ja]. En mis libros domina esa temática, pero se le pueden añadir otros apartados o barras.

Bueno, ¿narrativa para consumir después de las cinco de la tarde?

Sí [vuelve a reír], no tiene muchos elementos escandalosos pero sí que es recomendable leerla fuera del horario protegido infantil.

"Leer una novela en la que los personajes tienen los mismos problemas e incertidumbres que tú puede ser un punto de inflexión en el sentido de que no te tienes que ver como un bicho raro", comenta la autora nacida en Almendralejo

¿Desde dónde crece ‘Nuestro lugar en el mundo’?

Desde un género que no sólo me permite explorar todo lo que está alrededor de las relaciones románticas, sino que se convierte en una puerta abierta para tratar de comprender la psicología de los personajes. Involucrarme con sus miedos posibilita desarrollar una trama de amor en la que se entrelazan otros muchos temas. ¡Es un gran puzzle emocional!

¿Usted ha encontrado un filón intentando descifrar la compleja personalidad de los jóvenes?

Mi madre es psicóloga y desde que era una niña he escuchado conversaciones asociadas con los problemas de salud mental: no podemos dejar de lado este asunto. Sobre todo, si los pacientes son jóvenes y se encuentran en un momento de sus vidas en el que están algo confundidos o extraviados.

¿No sólo los jóvenes?

Cierto, hay mucha gente de entre 20 y 30 años que sigue buscando un sentido a sus vidas, pero resulta más preocupante que ese vacío se produzca entre los 15 y 20, cuando crees que el enemigo está en casa y fuera de ella no encuentras personas que te puedan ayudar a solucionar conflictos que muchas veces no son demasiado graves: tenemos un problema de salud mental con los jóvenes.

¿Esa soledad aparece retrata en el libro?

Sí, muchos de ellos se sienten perdidos y sufren en silencio la soledad... Leer una novela en la que los personajes tienen los mismos problemas e incertidumbres que tú puede ser un punto de inflexión en el sentido de que no te tienes que ver como un bicho raro; ahí fuera hay mucha gente que lo está pasando igual de mal que tú.

Muchos de esos traumas acaban con un suicidio.

Los suicidios han estado escondidos durante muchos años. No era bueno informar de esto porque a su alrededor había unos elementos que no aconsejaban su difusión... Es verdad que hemos ganado conciencia en relación al suicidio, pero aún falta mucho trabajo por hacer. Los recursos son pocos...

La novela es un punto de partida hacia el mundo en el que quieren estar los personajes.

Luka y Nora están perdidísimos porque no encuentran su anclaje en la sociedad. Él vive de cerca un sucesos muy trágico que ha provocado que toda su vida se tambalee alrededor de una vorágine de autodestrucción y excesos, mientras que ella siempre ha sentido la presión de sus padres para que tuviera una vida perfecta, que es la que ha alcanzado su hermana en el campo de la medicina. El lugar en el mundo que quiere para sí misma no es el lugar que desean ellos.

Luka y Nora son como el aceite y el vinagre en una ensalada, es decir, están juntos pero marcan sus diferencias.

Bueno, si... Ellos no se llevan bien. En mis libros me gusta partir de una situación algo cómica y avanzar hacia la reflexión. Ellos no se soportan y encima tienen que fingir que mantienen una relación. ¿Qué me estás contando? Hay un hecho del pasado que sucedió una noche que es lo que genera que se lleven bastante mal, pero es un dato que no le puedo relevar [silencio]... El problema principal es que ellos creen que son muy diferentes, pero luego tienen un montón de cosas en común: la música es lo que los termina uniendo.

Algunos anclajes de los capítulos conectan a los lectores con ‘Todos los lugares que mantuvimos en secreto’.

Los protagonistas de este libro son secundarios en la novela anterior, pero aquí han dado un paso hacia delante. Su fragilidad emocional es enorme, pero hay que tener en cuenta que eso es lo que nos enseñan a todos en casa de pequeños. Luka y Nora tienen que resetear sus vida y buscar otros caminos.