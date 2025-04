Por eso, Íñigo sólo pudo entender la paralización de Lemóniz como un triunfo de ETA, "una victoria muy injusta". Y asegura, convencido, que hubiese preferido que lo matasen a él y no a su padre, una idea que ha mantenido desde entonces y que ha expresado en más ocasiones: "Me hubiera cambiado, sin dudarlo". "Él me dejó un encargo muy difícil, el de ocuparme de la familia, y fue un fracaso absoluto, porque no conseguí que dejasen de sufrir; él, que era un hombre hecho y derecho, lo habría hecho mejor", se lamenta.

Junto a su familia, como otros casos similares, se sintió forzado a abandonar el País Vasco sin entender "el apoyo tan grande que tenía ETA". "El ambiente entonces era insoportable para una víctima", recuerda con pesar.

Hoy, Íñigo es vicepresidente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y ejerce como 'víctima educadora' impartiendo charlas en colegios e institutos en las que explica su experiencia. Aunque para él no fue fácil dar ese paso. El silencio, otro de los fantasmas que acecha a las víctimas, le persiguió durante años. "Hasta 2013, 30 años después, no podía hablar de lo que me había pasado con nadie. Ni con mi madre ni con mis hermanas ni con amigos", atestigua. "Con mis hermanas no he hablado hasta hace dos años. Y con mi mujer y mis hijos, sólo cuando me preguntaban alguna cosa y de forma muy aséptica. No he querido nunca transferir a mis hijos el dolor que yo he pasado", admite.

"Las víctimas del terrorismo son todavía las grandes desconocidas, hay una deuda social con ellas", incide López Romo. "Es una herida que no se cierra. Lemóniz no existe, pero las víctimas siguen con nosotros", apostilla.

Poco más de un mes después del asesinato de Ángel Pascual, la violencia salpicó aún trágicamente a un niño de 10 años de la localidad guipuzcoana de Rentería, que perdió una pierna por la explosión de un artefacto, oculto en una mochila, que iba dirigido contra instalaciones de Iberduero.

Un debate sepultado

La campaña desatada por ETA acabó relegando a un segundo plano la controversia sobre la energía nuclear y la idoneidad de la central de Lemóniz. El movimiento antinuclear perdió apoyo mientras, a la vez y más allá de la violencia, otros factores comenzaron a inclinar la balanza en contra de la instalación.

El debate sobre qué acontecimientos pesaron más en la paralización es hoy una cuestión para los historiadores. López Romo considera que sin la ofensiva de ETA no se hubiese podido frenar el proyecto. "Lemóniz no está funcionando, en primer lugar, por la campaña de ETA. El principal factor fue la violencia. El movimiento antinuclear por sí solo, aun habiendo sido muy grande, no hubiese sido suficiente", opina.

Carlos Alonso aborda la cuestión desde un enfoque más multifactorial, aunque subrayando siempre el protagonismo de la movilización social. Admite, eso sí, que el retraso forzado por las acciones violentas resultó clave. "La central tenía que estar en funcionamiento a finales de los 70 y llega a principios de los 80 todavía en construcción", razona. En ese aplazamiento, Alonso también resalta la importancia del "sabotaje obrero", en referencia a los daños que tanto trabajadores como activistas infiltrados infligieron a la planta durante las obras. Y, por último, apunta a las dudas que suscitó el desarrollo de la energía nuclear en todo el mundo sobre todo a partir de los años 1980. "Estos cuatro factores son los que contribuyeron a que la planta no llegase a entrar en funcionamiento, aunque ninguno por sí solo hubiese resultado suficiente", argumenta.

La central de Lemóniz se mantiene cerrada y custodiada por vigilantes privados sobre el antiguo recodo de la cala Basordas, a la que la planta arrebató su nombre. El desolado conjunto, dominado por el gris descarnado del hormigón y los edificios en ruinas, sirve hoy apenas de refugio para las gaviotas, mientras la maleza se adueña del terreno, pero, sobre todo, permanece como una herida aún abierta en el paisaje y el pasado reciente del País Vasco, y su historia, como López Romo apunta en su libro, se puede revisar como un "laboratorio" para "estudiar en pequeña escala el problema de las víctimas de la violencia en Euskadi".