Joaquín Sabina es tendencia, y sus fans se cabrean y se preocupan

Opiniones políticas y achaques Cada vez que Joaquín Sabina es tendencia en X sus seguidores se sobrecogen. El prolífico cantautor tiene 76 años y no ha consagrado su vida a la alimentación sana y al ejercicio físico regular, precisamente. Además, ha sufrido últimamente algunos percances durante sus giras, como la caída en 2020 en el Wizink Center de Madrid, así que ahora, que ha emprendido su retirada de los escenarios con un largo ciclo de conciertos, cualquier novedad inesperada sobre Sabina pone en alerta a sus fans. Pero no. Lo que ha pasado es que, justo antes del triunfal concierto de su gira en Buenos Aires, alguien ha recuperado en redes sociales unas declaraciones sobre política que hizo en 2022. Y lo que decía no gustó a todo el mundo, porque es imposible que eso pase. En resumen: Sabina afirmaba que ya no es tan de izquierdas como lo había sido, porque tiene "ojos", decía, y que la deriva de la izquierda en América Latina en particular le "rompe el corazón". Como si las hubiese pronunciado ahora, las palabras de Sabina han vuelto a provocar cierto revuelo. Y la reacción ha ido en tres direcciones. La primera: gente de izquierdas que se declara decepcionada o enfadada. "Joaquín Sabina fue de izquierdas hasta que tuvo mucho dinero. Ahí ya, no sé por qué pasa casi siempre, la gente suele virar a la derecha", escribe por ejemplo @SiniorEspinete. La segunda: gente de derechas que pone al cantante como ejemplo de persona de izquierdas cabal. "Importante que aquellos que siempre fueron de izquierda se den cuenta de lo que está pasando, como es el caso de Joaquín Sabina. La izquierda siempre fue y es una estafa, sobre todo a los más necesitados. Se nutre de ignorantes y mamarrachos", proclama @Javiergaciaisac. Y, por último, la gente que principalmente no quiere que Sabina se muera. "Leo en 'Tendencias' Joaquín Sabina y me da un vuelco el corazón. Joder, qué sustos nos dais a media mañana", se queja @Josemondego.

El músico y compositor Joaquín Sabina (c) posa junto al director de cine Fernando León de Aranoa (d) y el músico Leiva (i) durante la presentación del documental "Sintiéndolo mucho" en Madrid, cuando se pronunció sobre política. / EFE

Las reuniones de Trump Si hubiera que elegir la parte más delirante de la llegada en modo Atila de Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca quizás podría encontrarse en sus lisérgicas reuniones en el Despacho Oval con dirigentes políticos de otros países. Primero fue su tragicómica bronca –en la que estuvo secundado, como buen matón de patio de colegio, por su vicepresidente, J. D. Vance– con Volodímir Zelenski cuando el pobre presidente ucraniano fue a mostrarle sus respetos, hace un mes y medio. Y esta semana, Trump ha tenido la oportunidad de enseñar de nuevo al mundo qué clase de persona ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos durante las visitas de Nayib Bukele, líder de El Salvador, y Giorgia Meloni, primera ministra italiana. No es que precediera a esos viajes una rectificación de Trump por el modo de tratar a Zelenski; de hecho, hace una semana el presidente de EEUU se vanaglorió de cómo le "besan el culo" los países después de que anunciara unos aranceles globales que, sin embargo, ha puesto en pausa parece que asustado por el derrumbe de las bolsas. Pero, sobre todo con Bukele, hubo mucha complicidad. El presidente salvadoreño no está lejos del populismo de Trump; ni tampoco, por lo que se vio en el encuentro, de plantarle un besito en las posaderas. Un juez ha ordenado que un inmigrante salvadoreño que fue retornado ilegalmente a su país regrese a EEUU. El Gobierno de Trump se niega: dice que es un terrorista, pero no aporta ninguna prueba. "¿Cómo puedo introducir a un terrorista de contrabando en Estados Unidos? No tengo la facultad de devolverlo", concedió Bukele, para regocijo de su anfitrión. "Bukele llama ‘terrorista’ a un padre de tres hijos deportado injustamente. Trump lo llama ‘criminal’. Así hablan los fascistas: inventando amenazas para justificar la violencia", resumió la situación en las redes sociales @curaffairs.

Nayib Bukele y Donald Trump, en la Casa Blanca. / Reuters

'I want to believe' Siempre ha existido una curiosidad entre los humanos por saber si también hay vida en alguna de las estrellas que se ven en el cielo por la noche, igual que siempre ha habido humanos mucho más predispuestos que otros a ver en cualquier leve indicio que se presente una prueba irrefutable de actividad biológica en otros planetas. 'I want to believe' era el lema de la serie 'Expediente X' , y desde hace décadas hay gente que asegura que ha visto platillos volantes, e incluso que ha tenido relaciones, de diversas índoles, con hombrecillos o mujercillas o entes llegados desde el espacio. Esta semana todos ellos, los naturalmente curiosos y los directamente magufos, han tenido un momento de esplendor. "¿Vida en K2-18b? Aunque faltan muchas pruebas y confirmaciones, los datos obtenidos por el telescopio James Webb indicarían que la atmósfera de este exoplaneta, que está a 120 años luz de nosotros, tendría actividad microbiótica (algas). La presencia de sulfuro y disulfuro de dimetilo solo se explicaría por la presencia de organismos vivos y actividad biológica (como pasa en la Tierra). En el 2021, el telescopio ya había observado dióxido de carbono y metano en la atmósfera de K2-18b. Otra vez, faltan muchas pruebas y confirmaciones, pero son las señales más fuertes y concretas, hasta ahora, en los esfuerzos por detectar vida más allá del Sistema Solar", resumió el periodista @manumazzanti. Frases como 'No estamos solos' y anuncios rimbombantes han proliferado en las redes sociales, sobre todo en perfiles que pueden identificarse fácilmente como espectadores de las primeras temporadas de 'Cuarto milenio', cuando la búsqueda de vida en otros planetas centraba las alucinadas pesquisas de los participantes en el programa. "¡VIDA EXTRATERRESTRE! Las existencia de bacterias en un exoplaneta demuestra al 99,7% que hay vida extraterrestre", proclamó triunfal en X, por ejemplo, @Celia_again.

Ilustración que muestra el exoplaneta detectado por el telescopio Webb. / Reuters

