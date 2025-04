Carlos Díaz, director del Servicio Canario de Salud: «Vamos a crear una estrategia de atención al cáncer»

En julio se cumplirán dos años desde que su equipo tomó las riendas de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. ¿Qué balance realiza de la gestión que han hecho hasta el momento?

Hemos estado focalizados en cuatro objetivos fundamentales. El primero es tener al paciente en el centro, mejorando su atención, cuidándolo e intentando optimizar los tiempos de demora medios, así como la atención sanitaria. Para ello, tenemos al mejor personal, que es el del SCS. A estos profesionales también los cuidamos. Buscamos medidas adecuadas de conciliación, retribución, descanso y, sobre todo, de estabilidad para todos ellos. Una tercera pata de nuestro enfoque es la integración de la historia clínica electrónica, a través del Visor de Historia Clínica. Hemos culminado esta acción esta semana, ya que solo faltaba que entrara en la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife y en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tampoco hemos querido dejar a un lado el desarrollo tecnológico, con el que buscamos incrementar la productividad.

La demora para someterse a una operación ha disminuido de forma notable en un año, pues ha pasado de una media de espera de 146,52 días al cierre de diciembre de 2023 a 122,28 en el mismo período de 2024. ¿Qué acciones han permitido conseguir este descenso?

El dato oficial cuando tomamos posesión en julio de 2023, que había sido publicado un mes antes, reflejaba que la espera media era de 152 días. Por tanto, hemos bajado la demora media quirúrgica en 30 días a lo largo de todo este tiempo. Esto lo hemos hecho enfocando la atención, siempre y cuando el diagnóstico lo permita, en aquellos pacientes con mayor demora media. Hemos hecho especial hincapié en aquellas personas que esperan más de seis meses. Por otro lado, hemos creado varias herramientas. De hecho, hemos desarrollado dos aplicativos de Power BI con inteligencia artificial para hacer una distribución más adecuada de los quirófanos y optimizar los recursos, intentando que el horario de ocupación en jornada ordinaria esté al máximo posible para pasar a la extraordinaria. Además, hemos organizado reuniones periódicas y hemos hecho un seguimiento de todas las gerencias. En los centros se han creado también unos comités internos para interactuar con los jefes de servicio e intentar buscar las mejores alternativas para reducir las esperas.

¿No ha influido en este logro el aumento de los conciertos con la sanidad privada?

En realidad, no hemos aumentado los conciertos. El peso que tiene la actividad concertada en la sanidad canaria en los últimos cuatro años oscila entre un 27 y un 28%, por lo que no ha habido cambios significativos.

Sin embargo, las listas de espera para poder acceder a una cita con los especialistas se han incrementado. De hecho, los últimos datos reflejan un aumento de 10.582 personas con respecto a diciembre de 2023. ¿Qué medidas van a emprender para hacer frente a esta situación?

Ahora mismo, estamos inmersos en un proyecto con el 012, y esperamos poder implantarlo en mayo. El objetivo principal de esta iniciativa es reducir el absentismo en las consultas hospitalarias y la demora. En parte, esto lo vamos a conseguir a través del Visor, pues desaparecerá la imagen de pacientes entre islas con los expedientes físicos debajo del brazo porque en el lugar de destino tendrán toda su historia clínica, lo que evitará suspender consultas por haber olvidado documentos. Además, con este aplicativo interactuaremos con los pacientes a través de llamadas y mensajes SMS. Contactaremos unos siete días antes con ellos para que puedan confirmar o rechazar la cita. Si deciden anularla, habrá dos opciones: cancelarla para siempre, o bien, cambiar la agenda. De este modo, podremos aprovechar ese hueco para ubicar a otro paciente y optimizar los tiempos de consulta en todas las Gerencias.

El Visor de Historia Clínica Unificada despertó el interés de varias comunidades en el 27º Congreso Nacional de la Informática de la Salud, InforS@lud 2025. A su juicio, ¿cuál es la principal ventaja de esta herramienta?

Tanto la herramienta como su aplicación tienen muchas ventajas. Para empezar, el paciente es el dueño de su historia clínica y cualquier persona que tenga la tarjeta del SCS puede descargarse la app y acceder a sus informes clínicos y pruebas diagnósticas. Además, el feedback con los profesionales es muy positivo. Entre los beneficios, destacan la seguridad que les aporta y la optimización de los tiempos. Todas las comunidades se quedaron muy sorprendidas al saber que solo lo habíamos hecho en un año, pero el único secreto de esto es el trabajo.

¿Prevén aumentar las plantillas en el ámbito de Atención Primaria para reducir los tiempos de espera?

Actualmente, estamos aumentando las plantillas con el programa +AP. Hay que destacar que el presupuesto que hemos dedicado este año a Atención Primaria es el mayor de la historia y alcanza los 1.352 millones de euros, lo que se ha traducido en un incremento de más de un 15%. Por tanto, nuestra apuesta por este ámbito asistencial es clara. Ya hemos aumentado las plantillas de psicólogos y fisioterapeutas. En el transcurso de 2024, se realizaron 17,4 millones de consultas en Primaria, por lo que estamos aumentando la actividad, pero también incorporando personal.

El proyecto del ciclotrón en Gran Canaria asumió un nuevo retraso el pasado diciembre por la ausencia de un plan especial, que debe realizarse de manera conjunta con el Ayuntamiento capitalino. ¿Ya se han reunido con el Consistorio para solucionar el conflicto y poder instalar el recurso en el espacio que se había pensado?

En Canarias habrá dos ciclotrones. El que estará ubicado en el Hospital Universitario de Canarias -HUC- ya se ha licitado, por lo que va en tiempo y forma. Con respecto al del Doctor Negrín, hay que recordar que es un proyecto conjunto con el sistema de protonterapia que ha concedido la Fundación Amancio Ortega. En un principio, no estaba pensado que el ciclotrón estuviera ahí. Cuando llegamos nosotros, mi intención era que cada provincia tuviera uno. Para ello, tuvimos que modificar todo el proyecto. Creo que toda la tramitación que comenta se va a elevar para convalidar el uso sanitario del terreno. El servicio de Infraestructuras de la Consejería, a través de la Dirección General de Recursos Económicos, ya ha establecido las reuniones con el Ayuntamiento y con las consejerías con competencias en Política Territorial para esto.

¿Hay una fecha estimada para la licitación de este proyecto?

Ahora mismo, no. Es un proyecto de tal calado, que en estos momentos está en trámite para poder hacer el pliego. De hecho, nos costó mucho que se licitara el proyecto del ciclotrón de Tenerife porque es algo novedoso y pocas comunidades autónomas lo tienen. Confío en que a lo largo de este año podamos tener, al menos, el pliego.

El proceso de estabilización inquieta a muchos sindicatos y profesionales. ¿Cuándo se podrán realizar los exámenes?

La próxima semana tenemos Mesa Sectorial y se informará del seguimiento de todas las categorías. Ahora mismo, tenemos 43 listas definitivas publicadas y otras 23 provisionales. Para los siguientes plazos del proceso de estabilización como los exámenes, vamos a negociar con los sindicatos el hecho de que propongan las fechas para que a los trabajadores también tengan voz.

Miguel Ángel Pérez, diputado y portavoz de Sanidad del PSOE en el Parlamento de Canarias, ha vuelto a mostrar estos días su descontento después de que usted no compareciera el viernes, 11 de abril, en la comisión parlamentaria para aclarar su concurrencia al proceso de estabilización. Se trata de la tercera vez que se ausenta. ¿Qué ha ocurrido?

Normalmente, hay poco tiempo desde que avisan hasta que se puede acudir. Lo que ha ocurrido es que las fechas han coincidido con otros actos. Yo estaría encantando de aclarar todo porque no tengo nada que esconder. Por otro lado, se ha decidido que acuda la consejera de Sanidad, que es la máxima responsable del departamento. No hay nada más que añadir al respecto.

Por tanto, ¿será usted uno de los participantes en este concurso?

Sí. Llevo más de 21 años en el SCS y fue en 2022 -bajo el mandato del gobierno anterior- cuando se inició el proceso, se determinaron las bases y se establecieron los tribunales. En ese momento, yo estaba en mi puesto de personal estatutario funcionario de este organismo. Como cualquier otro tipo de personal, voy a concurrir en el procedimiento con los acuerdos que adoptaron otras personas. El hecho de que ahora, coyunturalmente, esté ejerciendo mi derecho como cargo público no significa que tenga que renunciar al mío como empleado público, al igual que sucede en otras muchas administraciones, direcciones, etcétera. Además, he cumplido con la norma del procedimiento de abstención y no he participado en nada. Esto lo podemos consultar de forma interna en el servicio.

El mismo diputado ha acusado a la Consejería de Sanidad de no cumplir con la PNL que se aprobó por unanimidad en febrero de 2024, en el Pleno del Parlamento de Canarias, para implantar el cribado de cáncer de pulmón en todo el Archipiélago. De hecho, lamenta que los presupuestos de 2025 no contemplen esta iniciativa.

No hay partidas específicas para los cribados. Los proyectos se pueden desarrollar a través de los presupuestos que se dirigen a las direcciones generales y a las Gerencias. Estamos unificando la integración de todos los centros para poder hacer estos cribados y esperamos que todo pueda estar listo a final de año.

¿Y el cribado de cáncer de cérvix? ¿Por fin arrancará en el último trimestre de este año, tal y como confirmó la Consejería a este medio en noviembre de 2024?

Sí, esa continúa siendo nuestra previsión.

¿Cómo están avanzando las obras del CULP para poder ampliar el Hospital Insular y solucionar los problemas de saturación que a menudo se producen en el servicio de Urgencias?

Ya se ha procedido a su derribo y ahora sigue su tramitación administrativa para poder aliviar a ese centro. Tenemos muchas ganas de ampliarlo para ofrecer una mejor cobertura.

En el HUC, la situación de colapso en Urgencias también se ha cronificado. La consejera anunció en enero que ya habían comenzado las obras para poder incrementar el número de camas. ¿Ya han finalizado?

El HUC está inmerso en un proceso de mejora de su servicio de Urgencias, con una inversión de dos millones de euros, ante el problema de infraestructuras que tiene. Las obras se están realizando de forma secuencial para que tengan la menor incidencia en la atención a los pacientes. Se van a crear nuevas salas asistenciales con el espacio que se está ganando al servicio de Hospitalización a Domicilio, que se ha trasladado a otro lugar. De ahí saldrá una sala con 22 camillas y otra con capacidad para reunir a más de 50. También se va a ampliar la URPA -la unidad de Recuperación Postanestésica-, que va a pasar de 4 a 13 camas y ya se ha licitado. Además, está previsto hacer cambios en las áreas de Traumatología y Pediatría.

¿Cree que la construcción de la torre de especialidades pediátricas del Materno sigue un buen ritmo?

Por suerte, las obras han cogido velocidad de crucero y, efectivamente, avanzan a buen ritmo. Por ahora, se está construyendo sin incidencias y estamos muy contentos.

En Canarias hay más de 500 pacientes dados de alta ocupando camas hospitalarias por la escasez de infraestructuras sociosanitarias. ¿Cómo están trabajando para conseguir liberar estas camas?

Hay que tener en cuenta que esto es competencia de la Consejería de Bienestar Social, pero nosotros estamos colaborando con esta administración. Estamos aprovechando infraestructuras como las del Hospital Juan Carlos I y hemos cedido plantas para que se puedan realizar obras y utilizar esos espacios para pacientes sociosanitarios. Estamos buscando ubicaciones en las que podamos atender a estas personas correctamente para aliviar la presión asistencial en los centros. En Tenerife, también se está estudiando la viabilidad de ciertos espacios.

El SCS ya ha iniciado los trámites administrativos para incorporar generadores de galio a los hospitales del Archipiélago. ¿Qué ventajas tendrá para los pacientes de las Islas el hecho de contar con estos recursos?

Todos los recursos que podamos tener aquí para no depender de la Península son vitales. Pongo el ejemplo también de los ciclotrones. El hecho de disponer en las Islas de algo que es tan sensible para el tratamiento oncológico de nuestros pacientes es muy significativo y da seguridad. Hay que tener en cuenta que estos equipamientos producen radiofármacos, unos productos muy delicados que pierden su óptimo valor en poco tiempo. Los generadores de galio son también muy importantes para el manejo del cáncer, y hemos decidido hacer esta apuesta. Además, el SCS está creando un grupo de trabajo multidisciplinar con el objetivo de elaborar una Estrategia de Atención a la Patología Oncológica en Canarias. Queremos que integre la promoción de la salud, la prevención del cáncer, opciones de tratamiento, la detección precoz, la investigación y los cuidados paliativos. Estos últimos los hemos ido extendiendo a zonas a las que antes no llegaban a los domicilios.

¿Qué profesionales conformarán este grupo?

El grupo de trabajo estará compuesto por especialistas en Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Medicina Familiar y Comunitaria, profesionales de enfermería, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros. Cuando el proyecto esté avanzado, el objetivo es contar también con las asociaciones de pacientes.

En el ámbito de la salud mental, ¿barajan seguir aumentando los recursos?

Sí. De hecho, cuando llegamos la Consejería creamos una dirección general para mejorar la atención a estos trastornos. Lo cierto es que el SCS ha avanzado mucho en el área de Salud Mental con la puesta en marcha de una decena de recursos asistenciales. En lo que llevamos de legislatura, hemos creado una unidad de Salud Mental Infantojuvenil en el CAE de Telde, y una unidad de Hospitalización y un Hospital de Día para personas con trastornos de la conducta alimentaria en Las Palmas de Gran Canaria. A esto se suma una unidad de Atención Temprana en Lanzarote, una unidad de Salud Mental de adultos en el centro de salud de El Cristo, una nueva área de Urgencias Psiquiátricas en el HUC, y un Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial y una unidad de Noche en San Andrés y Sauces. También, hemos trasladado y modernizado las instalaciones de la unidad de Salud Mental de Adeje. Por ahora, seguimos con la contratación de psicólogos clínicos porque la apuesta por la salud mental es fundamental para nosotros. Ya estamos trabajando en el nuevo plan, que vendrá determinado por el nuevo plan de salud, y queremos aprovechar los fondos europeos para intentar disponer de los mayores recursos posibles.

La propuesta de reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud ha generado rechazo entre el colectivo médico. El SCS y los sindicatos UGT, Sepca e Intersindical Canaria han emitido un manifiesto en contra del contenido de este anteproyecto de ley, pero el Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) lamenta que no aboguen por un estatuto propio para los facultativos...

Nosotros apoyamos las mejoras para todas las categorías. El mayor activo del SCS son nuestros recursos humanos. Quizá habría que hacer un estudio con más profundidad, pero insisto en que nosotros apoyamos las mejoras para todas las categorías.

¿Qué retos se marcan para lo que queda de legislatura?

La estabilización y la mejora de los recursos humanos. Además, somos ambiciosos y estamos trabajando en la segunda versión de la nueva historia clínica. También queremos que los ciclotrones ya estén por entonces en Canarias, por lo menos uno de ellos, y mejorar los datos de las listas de espera.

