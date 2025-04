Vuelve Champix, el medicamento de Pfizer para dejar de fumar

La compañía farmacéutica Pfizer anunció la pasada semana el regreso de Champix, su tratamiento para dejar de fumar. Se trata de un fármaco que fue retirado del mercado en 2021 por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) por contener nitrosaminas -una sustancia con potencial cancerígeno- en niveles superiores al límite establecido. Sin embargo, hasta ese momento, se había consolidado como el medicamento «milagroso» para romper con el tabaco. Ahora bien, ¿qué diferencia a este producto de otros destinados al mismo fin? Básicamente, su composición.

«El principio activo de este medicamento es la vareniclina, una molécula que actúa de manera específica en los mismos receptores cerebrales a los que se une la nicotina para producir su efecto adictivo. El compuesto se une a ellos para evitar que lo haga la nicotina y, al mismo tiempo, los activa para que la falta de esta sustancia no produzca un síndrome de abstinencia a los pacientes», detalla Lorenzo Pérez, especialista en Neumología y corresponsable de la unidad de Cesación Tabáquica del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. De este modo, la nicotina no ejerce su acción y su ausencia no provoca efectos.

El tratamiento con Champix se encuentra financiado por el sistema sanitario y contempla una duración de tres meses. Tal y como indica el facultativo, el paciente debe elegir una fecha para dejar de fumar e iniciar la terapia una semana antes.

Dosis

Cada caja cubre un mes de tratamiento. Según recoge la ficha técnica del fármaco, durante los tres primeros días es necesario tomar un comprimido diario de 0,5 miligramos, si bien entre los días cuatro y 14 hay que aumentar la dosis y tomar dos comprimidos -uno por la mañana y otro por la tarde, siempre alrededor de la misma hora cada día-.

A partir de la segunda semana, la persona debe haber dejado de fumar. Desde el día 15 hasta el final del tratamiento, la pauta contempla la ingesta de dos comprimidos de 1 miligramo, también espaciados en dos tomas diarias.

Pero, ¿qué pacientes pueden beneficiarse de la financiación de este recurso a través del Programa de Ayuda al Fumador de Canarias (Pafcan)? En palabras del doctor Pérez, «cualquier fumador activo, con una alta dependencia a la nicotina, que quiera dejar de fumar, y que no tenga alergia a los componentes del fármaco ni insuficiencia renal grave». Y es que el medicamento se elimina, principalmente, por la orina. De ahí que esté contraindicado para los pacientes aquejados de esta afección.

Entre los efectos secundarios más frecuentes, destacan la aparición de náuseas, pesadillas o sueños que parecen muy reales. «Hemos tenido pacientes que sueñan que siguen fumando y se despiertan muy enfadados porque sienten que han fracasado», cuenta el corresponsable de la citada unidad.

A juicio del experto, hablar de tasas de éxito en materia de desintoxicación tabáquica «es complicado». No obstante, según indica, el uso de cualquier medicación triplica las posibilidades de conseguir dejar de fumar. Ahora mismo, a través del Pafcan están financiadas todas las terapias sustitutivas con nicotina (parches, chicles y comprimidos); el bupropión, cuyo nombre comercial es Zyntabac; la citisiniclina, que se comercializa bajo el nombre de Todacitan y Recigarum; y la vareniclina, que se encuentra disponible en diversas marcas, entre ellas Champix.

A la hora de prescribir un fármaco u otro, los especialistas tienen muy en cuenta las contraindicaciones de cada medicamento, las características de los pacientes y sus preferencias. «Muchas veces, las obligaciones propias del día a día o el estilo de vida impiden a algunas personas tomar una medicación determinada de la forma que se requiere. Todo eso se tiene en cuenta a la hora de recetar un fármaco cuando hace falta, porque no todos los pacientes fumadores necesitan medicación», anota el neumólogo, que además aclara que no existen diferencias entre Champix y las versiones genéricas que se encuentran comercializadas.

«El mecanismo de acción de la vareniclina es siempre mismo. Cuando Champix fue retirado del mercado, llegaron los genéricos al cabo de un tiempo con la formulación ajustada y ahora ha vuelto a fabricarlo Pfizer», comenta el doctor Lorenzo Pérez.

Con base en la información que maneja el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas (Coflp), los lotes del medicamento aún no han llegado a las farmacias canarias. El producto solo se dispensará con receta médica y estará disponible en dos presentaciones: una caja con 56 comprimidos de 0,5 miligramos cada uno y otra con 11 comprimidos de 0,5 miligramos y otros 42 de un miligramo. El precio de venta al público será de 56,47 euros y de 52,28 euros, respectivamente.

