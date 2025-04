Los riesgos tras los populares filtros "estilo Ghibli"

Las imágenes "estilo Ghibli" hacen referencia a ilustraciones o gráficos que imitan la estética del famoso estudio de animación japonés Studio Ghibli, responsable de películas como Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro, y que se caracterizan por paletas de colores suaves y oníricas, personajes expresivos y un aire melancólico. Resulta difícil resistirse a convertir las fotos de nuestra galería y colocarlas como estado de WhatsApp o como una historia de nuestro Instragram. Pero, ¿qué riesgos conlleva este gesto aparentemente inofensivo?

"El uso de este tipo de aplicaciones puede parecer divertido e incluso inofensivo, pero la realidad es otra", advierte Laura Eiras, criminóloga especializada en ciberdelincuencia e integrante de la Asociación Gallega de Profesionales de la Criminología. "La mayoría te piden el acceso a la galería de tu teléfono, lo que supone un acceso a datos personales propios y de terceras personas", añade.

Derechos de imagen

Además, la experta destaca que "muchas de estas aplicaciones se quedan con los derechos de imagen, por lo que pueden usar, guardar y hasta comercializar nuestras fotos sin que nosotros lo sepamos o lo controlemos": "El mundo online crea muchas veces una falsa sensación de seguridad y la concienciación es la mejor defensa".

De este modo, su recomendación es "no usar" este tipo de aplicaciones. "Las empresas no suelen ofrecer sus servicios gratis, así que, si supuestamente te están dando algo sin ningún coste, probablemente el valor para la empresa sean tus datos personales", reflexiona.

Políticas de privacidad

En el caso de usarla, Laura Eiras aconseja "revisar las políticas de privacidad y sus términos, no permitir accesos innecesarios, evitar usar aplicaciones desconocidas, no subir fotos sensibles (con detalles de la vida privada, direcciones…) y, si no usas la app, eliminar tu cuenta y los datos asociados". En sus recomendaciones subraya que "tu vida online merece la misma protección que tu vida offline. Antes te podían atacar con una pistola o una navaja; ahora, además, con un ordenador".

Cuantos menos datos personales compartas, más privacidad vas a tener Laura Eiras — Criminóloga especializada en ciberdelincuencia

Entrenar a la IA

En caso de optar por usar este tipo de aplicaciones, la experta recomienda "fijarse en qué datos recopilan, para qué los usan y, muy importante, con quién los comparten". "Muchas empresas usan nuestras fotos para entrenar a la inteligencia artificial sin que nosotros lo sepamos", advierte: "Desgraciadamente también hay que fijarse dónde están los servidores que almacenan las imágenes, ya que si se encuentran fuera de la Unión Europea no se les puede aplicar el Reglamento General de Protección de Datos". Por supuesto, "también hay que fijarse en si la aplicación hace referencia a los derechos de imagen y, si al subir una foto estamos cediendo parte de esos derechos, es mejor buscar otra opción que vulnere menos nuestro derecho a la privacidad", apunta.

Suplantación de identidad

En cuanto a los delitos que se pueden llevar a cabo a partir de estas apps, Laura Eiras menciona la "suplantación de identidad usando, por ejemplo, las imágenes manipuladas para crear perfiles falsos": "Esto puede facilitar el uso de ciberataques como el phishing (engañar a las personas para que revelen información confidencial). Incluso se puede llevar a cabo como parte de un ciberataque utilizando deepfakes".

Con todo, a la hora de proteger la privacidad al usar este tipo de herramienta, Laura Eiras menciona la máxima de "menos es más". "Cuantos menos datos personales compartas, más privacidad vas a tener". Y añade una nueva advertencia: "Cuando subes algo a Internet, aunque al día siguiente lo borres, pierdes todo el control. Por lo que el consejo más útil y que mejor funciona es evitar subir fotos sensibles y, sobre todo, de menores. No sabes a quién puede llegar esa imagen y lo que puede hacer con ella. Si no lo compartirías con un desconocido en la calle, mejor no lo subas".

