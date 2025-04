El puente medieval de León donde se 'incrustan' las furgonetas desde hace años: "Es un peligro"

La situación es ciertamente surrealista. Cada pocas semanas, 'pumba', una furgoneta o camión pequeño de mercancías se estrella con el arco de unos de los ojos del Puente medieval de San Marcos de León. En algunos casos, el choque contra los sillares provoca desperfectos en el vehículo; en otros, este se llega a quedar incrustado. Los accidentes se producen desde hace años sin que desde el Consistorio se haya dada una solución que genera peligro. El gálibo del puente es de 2,5 metros -tiene una altura máxima de cuatro metros-, pero claro, si el camión supera esa altura debe invadir el carril contrario si no quiere quedarse encajonado.

"Tiene que invadir al menos la mitad del otro carril, con el peligro que eso conlleva, claro. Además, las aceras del Paseo de Salamanca que tiene a los lados de la calzada son muy estrechas, por lo que hay un peligro también para el peatón", denuncia a EL PERIÓDICO Enrique Valdeón, concejal de UPL (Unión Pueblo Leonés), que lleva años "dando guerra" al Consistorio sobre un problema en una "calle céntrica, con bastante tráfico" y cuyo punto negro está al lado del parador de San Marcos. "Es que el túnel es estrechito; ya los coches tiene que ir muy pegados a su carril", razona.

Vista del arco del Puente de San Marcos de León donde frecuentemente se quedan encajonadas las furgonetas y pequeños camiones. / EPE

Un sistema de sensores y señales

En el año 2021, tras varios de estos percances y pese a que el gálibo está anunciado con señalética, el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, instaló un sistema con un panel luminoso en el margen derecho de la calzada, a bastante distancia del puente, advirtiendo de la altura indebida a los vehículos que la tenían después de ser chequeada por un sistema de sensores. Si esto ocurre se da la opción a los conductores de salirse de la vía.

"Claramente, no ha sido eficaz, porque se siguen produciendo colisiones con mucha frecuencia. Hace un mes hubo dos muy seguidas. No sé si tiene que ver con que el panel luminoso es pequeño, de apenas un metro por metro y medio, o que los conductores no están pendientes, pero lo cierto es que no se ha dado con la solución", asegura el edil leonista, que añade que durante "la noche el cartel es más efectivo porque por las luces se ve mejor que durante el día". Hay otro factor, y es que al haber coches aparcados al lado de las señales, "el conductor está menos pendiente".

Mecanismos más modernos

"Nosotros", añade el edil de la oposición, "hemos visto otros mecanismos más modernos, con paneles que se iluminan de manera muy llamativa mediante un arco metálico en el medio de la calzada cuando detecten estos vehículos que superan el gálibo posible, como los que hay en las autopistas. Es menos estético pero más efectivo".

Otra opción, apunta, sería bordear el tráfico por fuera del puente y dejar la actual calzada como peatonal, una solución que defiende el otro partido de la oposición, el PP. David Fernández, su portavoz, recuerda que su grupo municipal presentó hace un año un proyecto para abordar con una solución "ambiciosa y definitiva" el tránsito que circula bajo uno de los arcos del puente, cuya primera mención documentada data del siglo XII, pero que fue reconstruido en el siglo XVI.

"La respuesta del alcalde Diez a nuestra propuesta fue derivar la moción de los 'populares' a las comisiones de Desarrollo Urbano y Hacienda, donde nunca llegó", precisa Fernández.

Recreación de la reforma que plantea el PP de León para evitar que el tráfico pase por debajo del puente de San Marcos. / CEDIDA

Según el PP, que acusa al alcalde de "apatía y pasividad", las actuales aceras bajo el puente incumplen además la Ley de Accesibilidad y "son muy inseguras para los peatones". De igual forma, "se rompe la continuidad del carril bici y se impide que las personas con movilidad reducida puedan transitar con las sillas de ruedas por este punto".

Proteger el patrimonio

Su solución, argumenta, evitaría los accidentes y "protegería el patrimonio histórico-artístico". Y es que el arco del puente, de tanto golpetazo de los vehículos, presenta desperfectos y grietas además de desgaste por la contaminación del tránsito continuo de vehículos.

Donde están muy hartos de la situación es en la asociación de vecinos del barrio de Quevedo, donde se sitúa el emblemático el puente que cruza el río Bernesga. "Es que es un peligro", explica María Jesús Lomas, presidenta la asociación, a este periódico. "Se puede dar una solución sin que se toque el puente, quitando la carretera. Así podrían también pasar los autobuses interurbanos, que ahora mismo no pueden", aprecia.

Este periódico trató sin éxito de obtener del Ayuntamiento su versión de los hechos.