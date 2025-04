Los celiacos pagan 1.000 euros más al año por la compra de productos sin gluten: “Hay familias que lo pasan mal”

El único tratamiento eficaz que existe a día de hoy para una persona celiaca es eliminar completamente el gluten de su dieta. Sin embargo, adquirir productos específicamente elaborados sin esta proteína supone pagar 1.000 euros más al año en su cesta de la compra en comparación con el resto de la población.

Esta es la conclusión del ‘Informe de precios de productos específicos para personas celíacas de 2025’, elaborado por la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), que evidencia que, un año más, la cesta de la compra para las personas de este colectivo sigue siendo más cara, en concreto 997,85 euros.

Aunque los resultados reflejan una ligera disminución en el gasto anual de los productos sin gluten (49,99 euros) respecto al año 2024, desde la FACE resaltan que el sobrecoste anual de casi 1.000 euros sigue siendo una “carga económica considerable”.

Más de un miembro en la familia

“Hay familias que lo pasan mal”, afirma Rafael Galán, presidente de la Asociación de Celiacos de Málaga (ACEMA), que asegura que esta diferencia de precios, particularmente acentuada en productos básicos de panadería y repostería, impacta directamente en el presupuesto de los hogares con miembros celiacos.

Además, explica que, debido a la predisposición genética de esta condición, es frecuente encontrar múltiples casos dentro de una misma familia, por lo que el desembolso económico destinado a la adquisición de productos sin gluten se incrementa aún más. “Es muy probable que uno, dos o tres de la familia acaben siendo celíacas”, destaca el presidente de ACEMA, que subraya que en aquellos casos la carga económica adicional asciende hasta los 3.000 euros.

“Para una persona mileurista es mucho dinero, pero imagínate una persona con un sueldo normalito donde son tres celíacos en la familia, y yo conozco casos. ¿En qué se le traduce eso? Se le traduce en que se le va el sueldo solo en comida”, lamenta Galán, que asegura que este asunto es uno de los más relevantes y trascendentes dentro del colectivo. “A la gente es que realmente les hace daño el precio de los alimentos sin gluten”.

Comparación de precios

Según los resultados del informe, una familia con al menos un miembro celiaco afrontará un incremento en el coste de su cesta de la compra de, aproximadamente, 20,79 euros semanales, lo que se traduce en un sobregasto de 83,15 euros al mes y 997,85 euros al año, en comparación con el gasto promedio de la población general. Asimismo, se recoge que las mayores brechas de precios entre las alternativas con y sin gluten se han observado en el pan de barra, las magdalenas y el pan rallado, mientras que en los años anteriores los productos de bollería sin gluten eran los que presentaban un mayor sobrecoste.

Coste de productos específicos con y sin gluten y su diferencia en el 2025 (€/100g) / FACE

Para realizar la comparativa de precios, la Federación ha seleccionado aleatoriamente 21 tipos de productos alimenticios, tanto con gluten como sin gluten, de los cuales ha recopilado los precios de venta en seis cadenas de hipermercados con presencia en todas las comunidades autónomas del país, durante la última semana de enero de 2025.

A raíz de los datos obtenidos, se evidencia que, por ejemplo, 100 gramos de una barra de pan sin gluten cuestan 1,27 euros, mientras que su homólogo con gluten cuesta solo 0,25 euros. En el caso de las galletas de chocolate, el precio de la opción sin gluten se sitúa en 0,71 euros por 100 gramos, frente a la opción con gluten que cuesta solo 1,63 euros.

Único tratamiento

Esta diferencia de precios, como se recoge en el propio informe, se debe principalmente al mayor desembolso asociado a las materias primas, los estrictos controles de calidad para garantizar la seguridad alimentaria, las adaptaciones necesarias en la producción, la inversión en investigación y desarrollo que implica la elaboración de productos aptos para celiacos. “Hay procesos que son más caros, es cierto, pero también es cierto que hay cierto aprovechamiento a la hora de sacar los precios porque es un mercado que tiene que comprar sí o sí al precio que sea”, apunta Galán.

En el mismo documento también se recuerda que esta dieta sin gluten no es una elección, sino el único tratamiento válido y de por vida para revertir el daño intestinal causado por el consumo de gluten, erradicar los síntomas y manifestaciones clínicas de la enfermedad.

Sin ayudas

Aun así, a diferencia de otras patologías que pueden recibir algún tipo de subvención o apoyo económico para el tratamiento correspondiente, los pacientes con enfermedad celiaca deben asumir la totalidad del coste de su tratamiento, que consiste en la dieta estricta sin gluten. “Hay países que sí tienen ayudas de una manera, otros de otra, pero, desgraciadamente, en este país no hay nada”, denuncia el presidente de ACEMA, que lleva años reivindicando la necesidad de crear ayudas específicas para este colectivo. “Hay personas que, o tienen ayuda, o van a llevar una vida que no es lo suficientemente aceptable por culpa de esta enfermedad”.

En ese sentido, aclara que, debido a la carga económica adicional que suponen los productos sin gluten, hay familias que se ven obligadas a restringir ciertos tipos de alimentos que puedan contener gluten. “No puedo tomar pan sin gluten, pues no tomo pan ninguno. Y si empezamos a quitar cosas, a lo mejor no me estoy gastando tanto, pero tampoco estoy alimentándome correctamente”.

Suscríbete para seguir leyendo