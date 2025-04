La lucha de una niña de Tenerife por recuperar a Mosca, su osito de peluche perdido

Entre las conexiones emocionales más difíciles de explicar, la palma se la lleva la unión entre los niños y su peluche favorito. A veces les acompañan desde antes incluso de que puedan ponerse en pie y otras llegan a sus vidas más adelante, convirtiéndose en inseparables compañeros que nunca dicen que no a jugar a los juegos que ellos quieren, los que les acompañan por la noche cuando tienen miedo.

Perder a tu peluche favorito es quedarte sin tu mejor amigo. Lo que le ha pasado a la pequeña Alaya, una niña de seis años que perdió a su osito de peluche en el Centro Comercial Alcampo de La Laguna, en Tenerife, sobre las cinco de la tarde del 31 de marzo.

Cuándo se perdió

"Alaya siempre suele ir con su peluche a todos lados", cuentan sus padres. El lunes salió la familia de casa (padres, Alaya y Mosca) en dirección añ CET, el centro de escalada (CET). Alaya se quedó con su padre y dejó a Mosca en el coche con su madre para que no se perdiera.

Durante la hora de escalada, la madre pasó por Alcampo a comprar un par de cosas y puso a Mosca en el suelo del coche, entre la puerta del conductor y el asiento. Por ello sospechan que el osito se cayó cuando la madre se bajó del coche en el parking superior de Alcampo.

Alaya y su familia con Mosca / Daniel García

"Nos dimos cuenta de que Mosca no estaba en el coche sobre las 18:30, después de la escalada, y volvimos rápidamente al parking superior del centro comercial, pero sospechábamos que ya no estaría, porque cualquiera podría habérselo llevado al verlo en el suelo", relata su madre.

"No lo vimos por el suelo. La madre preguntó en objetos perdidos y yo miré entre los coches. Nadie sabía nada, así que después de dar varias vueltas, aplazamos la búsqueda hasta el dia siguiente", continua su padre.

Sigue la búsqueda

El martes, la madre fue al centro comercial de nuevo, preguntó a los responsables de seguridad pero no tenían novedades. Puso varios carteles en el parking y publicó en redes sociales el anuncio de Mosca.

El viernes recibieron una llamada de una chica que dijo haberlo visto en el parking el miércoles por la tarde, por lo que el osito estuvo ahí al menos dos días. "Y no lo vimos", se lamentan.

Alaya con Mosca / Daniel García

El padre volvió al parking después de esa información, habló con las personas de limpieza de los diferentes turnos pero no tenían información, nadie lo había visto.

Buscar por redes

Entoces comenzó la búsqueda por redes. "Desde la desaparición de Mosca, hemos ido en multiples ocasiones a buscarlo por el parking, también en objetos perdidos de Alcampo. Hemos puesto anuncios por las RRSS, grupos de cualquier temática en Tenerife en Facebook y en todos los grupos de padres y amigos que tenemos en Whatsapp".

Además han puesto muchos carteles en el parking del supermercado y este mismo lunes por la tarde fueron con la pequeña Alaya "para hablar con el departamento de seguridad del centro, para que ella también pueda entender mejor lo que está pasando".

Esta situación está siendo muy dura para ella, pero también para unos padres impotentes ante el dolor de su hija.

Alaya y su familia con Mosca / Daniel García

La petición ha tenido repercusión en redes sociales pero aun no ha sido posible dar con el osito perdido, por lo que la difusión a través de este diario puede ser la última oportunidad para recuperar algo de valor incalculable: la sonrisa de una niña.

Alaya y Mosca

Recuerdan us progenitores que Mosca llegó a la vida de Alaya por azar. "Cuando nos mudamos a la isla hace cuatro años (Alaya aún no había cumplido los tres), algunos de los primitos de Alaya en la isla le regalaron diferentes juguetes que ya no necesitaban. Mosca llegó en una bolsa junto a otros peluches. No fue amor a primera vista, de hecho tardó varios días en darse cuenta del oso. Cuando finalmente le prestó atención, ya siempre estuvo a su lado".

Curiosamente, desde la desaparición han preguntado de nuevo a todos los familiares para saber si alguien recuerda de quién era, pero no. "Pareciera haber aparecido solo, ya que como dice Alaya. "Mosca es un peluche mágico y está vivo".

Mosca es un peluche que destaca por su sencillez. Todo su cuerpo es marrón oscuro, salvo el morro y la planta de los pies, que son de marrón claro. Ojos negros y sin más rasgos que destaquen, es lo que hace a Mosca el peluche predilecto de Alaya. Mide unos 35cm de largo y considerando lo desgastado que está, la familia cree que tiene encima un par de décadas al menos (según Alaya eso es lo que lo hace especialmente suave).

Cartel del osito perdido / Daniel García

"Mosca nos acompaña siempre allá donde vamos y ha recorrido muchos lugares con Alaya (visitando a los abuelos en Dinamarca y Madrid, a la familia en Londres, Barcelona o Valencia en incluso en todas las islas del Archipiélago, Mosca es el fiel compañero de Alaya".

"Me ayuda a ser valiente"

Como anécdota, Mosca siempre forma parte de la rutina nocturna de Alaya para irse a dormir. A ella le encanta hacer un pequeño teatrillo en el que Mosca va a su cama para dormir con ella, pero ella le dice que no quiere estar con él, así que Mosca se comienza a ir triste, y en ese momento Alaya lo coge, lo abraza fuerte y le dice :“¡es broma Mosca, quiero estar contigo siempre!”

En palabras de Alaya “Mosca es mi favorito por su carita redondita y suave. Me ayuda a ser valiente y está vivo (pero eso es un secreto)”.

En la última fotografía está el número al que dirigirse si alguien tiene alguna información. Ojalá a través de este artículo podamos entre todos encontrar el osito perdido, y conseguir que Mosca y Alaya puedan estar juntos para siempre.