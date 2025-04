La endometriosis, motivo de cine

Al menos una de cada diez mujeres sufre fuertes dolores menstruales, malestar al mantener relaciones sexuales e inclusio molestias al acudir al baño. Y es que la Asociación Canaria de Esperanza en la Vida con Endometriosis (ACEVE) estima que alrededor de 150.000 mujeres padecen endometriosis en las Islas. No obstante, tanto la propia asociación como Amanda Antequera, matrona de la gerencia de Atención Primaria, puntualizan que, al tratarse de una enfermedad infradiagnosticada, no existen datos oficiales y las cifras pueden ser poco precisas y mucho mayores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la endometriosis como una enfermedad que afecta a la parte exterior del útero al crecer un tejido similar al de la mucosa interior del mismo. Este tejido, que puede aparecer a partir de la primera menstruación y hasta la menopausia, causa un dolor intenso en la pelvis y dificulta la posibilidad de quedarse embarazada. Antequera explica que «muchas de las mujeres que tienen esta patología pasan años acudiendo a especialistas sin obtener diagnóstico alguno y sintiendo que algo falla en ellas». Esta situación se debe a la asociación que se realiza entre los dolores menstruales y la enfermedad, sin tener en cuenta los síntomas. Esa sensación de incertidumbre de quienes lo padecen y no lo comprenden conlleva una carga social que la matrona relaciona con que realmente la salud de las mujeres está poco estudiada.

Bajo esta premisa, la asociación sociocultural sin ánimo de lucro Mundo, Matronas y Cine (Mumací), formada por matronas de Atención Primaria y del Hospital Universitario de Canarias (HUC) -y de la que también es miembro Amanda Antequera-, ha querido poner el foco de su VIII Festival de Cine en esta enfermedad, además de otros temas, a través de varias piezas audiovisuales. De este modo, pretenden visibilizar realidades de la salud sexual y reproductiva, aportar información de interés y herramientas útiles, y conseguir acercar la figura de la matrona a la sociedad.

Integrantes de Aceve y Mumací durante el festival. | E. D.

En este sentido, el pasado miércoles proyectaron en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA) el documental Endometriosis: la punta del iceberg, que sirvió para poner de manifiesto la vivencia personal de quienes padecen en silencio e incomprensión la enfermedad. Una sesión que, al igual que el resto del festival, tuvo una gran acogida. «Acudió mucha gente y con diferentes perfiles, desde personas mayores hasta personal sanitario, familias, jóvenes, profesionales de la educación y trabajadores sociales», sentencia la matrona.

Duelo perinatal

El jueves fue el turno del duelo perinatal, y Antequera aclara que debe entenderse por perinatal aquel fallecimiento de bebé que sucede desde que su madre está embarazada hasta que da a luz o cumple el primer año de vida. No en vano, en Canarias fallecieron 346 lactantes en el periodo entre 2019 y 2023, según los datos aportados por el investigador de la Asociación de apoyo en la muerte y el duelo perinatal (Umamanita), Paul Richard Cassidy.

«Mumací eligió esta temática porque muchas veces los padres no pueden hablar de la pérdida y se sienten en la obligación de pasar página», matiza la profesional. Una Estrella Fugaz es un documental que muestra el duelo de un padre tras la muerte de su bebé, una pieza que emociona a Antequera sólo de recordarlo: «Fue un regalo precioso, la gente no se quería ir de la sala y desde la asociación no podemos estar más agradecidos por la participación y el apoyo recibido».

La sesión finalizó con el debate habitual, un momento vital para Antequera porque se trata de un espacio de reflexión que permite compartir experiencias y opinar de forma segura. «Justo ese día, una profesional sanitaria y una familia compartieron experiencias y crearon una conversación muy íntima que en el entorno profesional no hubiese tenido cabida», confesó.

Crianza consciente

El festival finalizó con la presentación de un último documental centrado en la crianza consciente. La pieza audiovisual Criaturas.org permitió al público reflexionar sobre el lugar que ocupa el nacimiento y la crianza en la sociedad actual. Con el fin de concienciar sobre la manera de criar a los más pequeños, Antequera señala que «esta sesión puso el foco en los primeros años de vida, las figuras paternales y la importancia de los apegos sanos para establecer relaciones seguras en el futuro». n

