Primer gran toque de atención de la calle a Moreno: más de 20.000 personas claman contra su política sanitaria

"Qué temprano nos hemos levantado pero ha merecido la pena. ¡Mira la de gente que hay!". La Avenida de María Auxiliadora era un ir y venir de autobuses este sábado con personas venidas de toda Andalucía. En su mayoría, gente mayor -en claro contraste con la otra gran protesta del día en la capital hispalense por la vivienda, donde los protagonistas eran los jóvenes- que acudía a la manifestación contra la política sanitaria de la Junta de Andalucía convocados por los sindicatos UGT, CCOO, Csif y Satse así como por la coordinadora de Marea Blanca y que han secundado los partidos de la izquierda.

El malestar de la ciudadanía por la situación de la sanidad andaluza se ha dejado ver este sábado en las calles de Sevilla. Miles de manifestantes -más de 20.000 según los últimos datos de la Subdelegación del Gobierno- han recorrido el tramo comprendido entre José Laguillo y el Palacio de San Telmo en contra del "desmantelamiento de la sanidad pública".

Primera gran protesta contra Moreno

Se trata de la mayor protesta contra la gestión del Gobierno que preside Juanma Moreno, un gran toque de atención sobre uno de los temas que acabaron con 40 años del PSOE al frente de la Junta. De hecho, muchos de los manifestantes -la gente llegaba hasta la rotonda de la estación de Santa Justa- han tenido que esperar casi una hora para empezar a andar y no habían arrancado cuando la cabecera llegaba a La Florida.

Las consignas de los manifestantes -en una gran mayoría personas mayores, aunque también muchos profesionales del sector sanitario- cargaban de manera generalizada contra el presidente de la Junta y la consejera del ramo, Rocío Hernández. "Es un acto criminal recortar en sanidad", "La sanidad no se vende, se defiende", "La sanidad necesita personal", "No maltrates las manos que te cuidan", "no a la gestión de los fondos de inversión" o "consejera escucha, el pueblo está en la lucha", han sido solo algunos de los lemas escuchados esta mañana en la capital hispalense.

Hernández por su lado ha trasladado este sábado su "mayor respeto" a la manifestación, si bien ha advertido del "uso político que se está haciendo de la salud", así como ha subrayado que "no comparte la visión catastrofista que se quiere hacer o que se está trasladando a los andaluces" con esta movilización ciudadana.

Los convocantes se han fajado para que esta fuese la mayor manifestación por la sanidad pública de la legislatura por la cantidad de colectivos y colegios profesionales que se han sumado y por la decisión de centralizar todos los esfuerzos en Sevilla, de forma que se se han trasladado a la capital hispalense personas de distintas provincias.

Autobuses llenos

De hecho, según fuentes de CCOO, las plazas de los autobuses de localidades de zonas como la Sierra Norte, especialmente afectadas por la falta de médicos, se agotaron días antes de la marcha.

A la manifestación han acudido los líderes autonómicos de las principales organizaciones sindicales y los primeros espadas de los partidos de la izquierda en la comunidad, como la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero; la portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU) y Alejandra Durán (Podemos), respectivamente, y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Montero acude a la manifestación

Ha destacado la presencia de la ministra de Hacienda, quien ha aplaudido "que la sociedad andaluza salga a la calle para manifestarse y pedir una sanidad de calidad, que permita garantizar que cualquier persona que requiera atención médica la va a tener" de forma "inmediata" y "en las mejores condiciones posibles".

En este sentido, ha apuntado que que el presidente de la Junta "ha tenido más recursos que nunca para mejorar la sanidad" y, sin embargo, "lo que ha hecho ha sido empeorarla", y ha remarcado que en esta manifestación hay "miles de ciudadanos que están reivindicando que un derecho tan básico como es el derecho a curarse, si su tratamiento tiene posibilidad de hacerlo, pues lo tenga y lo tenga en tiempo y en forma".

Inma Nieto, de IU, ha afirmado que, desde que Moreno preside la Junta, "el destrozo de la sanidad pública andaluza y el deterioro de la asistencia sanitaria se ha acrecentado y de qué manera proque hemos perdido más de 2.000 millones de euros que ha entregado año a año a las clínicas privadas diciendo que era para reducir las listas de espera".

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha hablado de "día histórico" porque "el pueblo andaluz se está levantando por la sanidad", porque los ciudadanos están "muy hartos" de que el Gobierno de Juanma Moreno "y el plan de las derechas sea venderlo absolutamente todo", ha sostenido.