Cómo desactivar el círculo azul de Meta AI en WhatsApp (si es que se puede)

Si has abierto WhatsApp y has visto un círculo azul en la pestaña de Chats, no estás solo. Se trata de la nueva función Meta AI, un asistente de inteligencia artificial que la empresa ha comenzado a integrar en su aplicación de mensajería.

Este círculo da acceso directo a una conversación con Meta AI, donde puedes hacerle preguntas, pedirle que traduzca textos, buscar información o simplemente charlar con la inteligencia artificial, todo sin salir de la app.

¿Se puede desactivar el círculo azul de Meta AI?

Aquí viene la gran pregunta: ¿se puede quitar este círculo azul? La respuesta, por ahora, es no.

WhatsApp no ofrece ninguna opción para desactivar o eliminar el acceso directo a Meta AI desde la configuración. Tampoco puedes ocultarlo o moverlo. Meta ha decidido integrarlo de forma permanente, al igual que ocurrió en su día con otras funciones como los Estados.

Aunque muchos usuarios han expresado su incomodidad con la función, la única manera de no verlo por ahora es no actualizar la aplicación… aunque tarde o temprano llegará a todos los dispositivos.

¿Para qué sirve Meta AI en WhatsApp?

Meta AI es un asistente virtual que funciona con inteligencia artificial generativa, como ChatGPT. Puedes usarlo para:

Hacerle preguntas sobre cualquier tema.

Traducir textos.

Pedir recomendaciones o ideas.

Redactar mensajes o textos.

Resolver dudas rápidas como si fuera Google.

Lo mejor: todo esto se hace dentro de WhatsApp, sin necesidad de abrir otra app o navegador.

¿Cómo usar Meta AI en WhatsApp?

Una vez te aparezca el círculo azul, usarlo es muy fácil:

Ve a la pestaña Chats. Toca el círculo azul de Meta AI. Acepta las condiciones si es la primera vez. Escribe una pregunta o selecciona una sugerencia del chat.

La conversación es completamente privada y solo tú puedes verla.

¿Meta AI puede leer mis mensajes?

Según la propia empresa, Meta AI no tiene acceso a tus chats personales. Los mensajes de WhatsApp están protegidos con cifrado de extremo a extremo, por lo que ni siquiera la compañía puede leerlos.

Lo único que la inteligencia artificial puede ver es lo que escribes directamente en el chat con ella. Es decir, si tú le preguntas algo, esa información sí se analiza para darte una respuesta.

Meta AI no tiene acceso a tus mensajes de WhatsApp. / ED

Mi privacidad

Aunque Meta insiste en que tus datos están seguros, la función ha reavivado el debate sobre la privacidad. Muchos usuarios consideran preocupante que no haya forma de desactivar el asistente o limitar el acceso a sus datos.

Consejos de seguridad recomendados: