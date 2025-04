Se suceden las suspensiones por la alerta máxima en varias islas: Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, la ULL...

La borrasca Nuria no ha llegado a Canarias, pero las previsiones nada halagüeñas han provocado que la Dirección General de Emergencias declare la alerta máxima por vientos en La Palma y Tenerife. Esta situación ha llevado a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias a suspender las clases de manera presencial el jueves, 3 de abril, en estas dos Islas más La Graciosa, esta más afectada por la alerta de fenómenos costeros.

Tras estos anuncios, son muchas las instituciones que han comenzado a anunciar las distintas directrices a tomar en favor de la precaución y el bienestar de la ciudadanía. En el ámbito estudiantil, la Universidad de La Laguna ha hecho oficial la suspensión de clases dicho jueves, informando que este miércoles por la tarde se mantienen los horarios lectivos ya marcados.

Personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

La Dirección General de la Función Pública ha tomado la decisión de cerrar las Oficinas de Registro y suspender la atención a la ciudadanía en las islas de La Palma y Tenerife. En una comunicación oficial de autoprotección del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recomiendan prestar el servicio en la modalidad de trabajo aquellos que tengan que prestar sus labores.

Se recomienda también aI servicio de Ia Administración de Justicia de Ia Comunidad Autónoma de Canarias en Ias isIas de La PaIma y Tenerife que, dado que no es posibIe prestar sus servicios en régimen de teIetrabajo, suspender toda Ia actividad administrativa no urgente y posponerIa aI siguiente día, y no acudir aI puesto de trabajo, saIvo aqueIIas situaciones de fuerza mayor en Ias que un apIazamiento de Ia reaIización de funciones no fuese posibIe por razones de interés generaI y/o por fuerza mayor decIaradas por Ias autoridades. A taI fin se recomienda permanecer en IocaIización teIefónica durante Ia jornada IaboraI.

Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha activado el Plan de Emergencias Insular a partir de las 00:00 horas del jueves. Esto se suma al cierre de los senderos de la Isla y áreas recreativas, desalojando las de acampada. La previsión de vientos apunta a rachas huracanadas de hasta 120 kilómetros por hora en la cumbre, de ahí que se haya tomado la decisión de cerrar los 41 accesos al Teide.

Cabildo de La Palma

El Cabildo de La Palma activa el Plan de Emergencias Insular de La Palma (Peinpal) debido a la declaración de la Alerta Máxima por vientos decretada por el Gobierno de Canarias a partir de las 00:00 horas del jueves 3 de abril.

Ayuntamientos

Ante la alerta máxima por vientos y la alerta por fenómenos costeros, desde varios consistorios han adoptaod medidas. El primero en pronunciarse ha sido el Ayuntamiento de La Laguna, que ha decretado el cierre de centros ciudadanos, parques públicos, cementerios, piscinas naturales, dependencias municipales, instalaciones deportivas, centros culturales públicos, escuelas infantiles para el próximo jueves. Además, también cerrarán sus puertas el Centro de Entidades de Discapacidad Anchieta, el Centro de Día Acaymo y el Mercado Municipal. Cualquier tipo de actividad deportiva o acto previsto al aire libre para el 3 de abril queda suspendido.

Por su parte, el Centro de Coordinación Operativa Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha activado el Plan Municipal de Emergencias tras el anuncio de la alerta máxima por vientos. Distintos servicios municipales pongan en marcha dispositivos preventivos para evitar los posibles riesgos a la ciudadanía. Del mismo modo, se decreta el cierre de aquellas instalaciones municipales de carácter deportivo, cultural o docente, así como aquellos espacios de ocio y esparcimiento. También quedan suspendidas todas las actividades organizadas o autorizadas por el consistorio capitalino que suponga la afluencia o presencia de público. Algunas actividades que se estaban desarrollando hoy, como la Feria de las Profesiones, han adelantado su horario de cierre para permitir las labores de desmontaje necesarias y priorizando las condiciones de seguridad para los participantes.

Candelaria es otro de los municipios que ha activado el PEMU, clausurando temporalmente la Escuela Municipal Los Menceyes, el Centro Ocupacional Arco Iris, AFATE, el Área Recreativa de Los Brezos. A su vez, suspenden las actividades de las Escuelas Municipales Deportivas, Deporte y Salud, UPCAN, CERI y Centro de Mayores Antón Guanche.

Se espera que la mayor parte de los ayuntamientos tanto de Tenerife como de La Palma actúen en consecuencia con la alerta máxima por vientos, la alerta por fenómenos costeros y la prealerta por lluvias.