Canarias se queda una semana sin el servicio de avión medicalizado

Canarias no cuenta desde el pasado 28 de marzo, con el avión medicalizado que opera en el Archipiélago, encargado del transporte de pacientes a Península, y de un hospital a otro entre islas. La aeronave se encuentra en revisión en Sevilla, al menos hasta el próximo viernes, lo que ha provocado la paralización del servicio de transporte aéreo sanitario urgente a la Península, dado que la empresa adjudicataria no dispone de avión de reserva y los traslados secundarios entre islas deben solventarse con los helicópteros, cuando el cometido de éstos -hay dos, uno en cada isla capitalina-, son los servicios primarios, es decir, el rescate in situ. Así lo ha denunciado el comité de empresa de GSC Canarias -Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias-, empresa pública del Gobierno de Canarias, que tiene encomendada, entre sus servicios, las urgencias y el transporte sanitario.

«La empresa adjudicataria del avión medicalizado, Eliance, ha dicho que durante esta semana, al menos, no va a poder hacer frente al servicio encomendado porque su avión principal (EC-NBZ) entró en revisión el pasado 28 de marzo. No disponen de avión de reserva, cosa que también contemplaban las bases y no cumple. La gran cantidad de servicios que se hacen todos los días entre islas se están solventando con los helicópteros, no siendo este su cometido, ya que la operativa de los helicópteros son los servicios primarios. Y el mayor problema es que ahora mismos estamos aislados de la Península, pues pacientes emergentes como quemados y demás especialidades que no se tratan en las islas no se pueden trasladar. Estamos abocados al azar de que no existan este tipo de pacientes», afirman desde el comité de empresa de GSC.

SUC

Sin embargo, la respuesta del SUC -Servicio de Urgencias Canario-, es que el traslado de pacientes en avión medicalizado a la Península está garantizado. «El avión medicalizado del SUC ha sufrido una avería que ha coincidido con el mantenimiento del aparato previsto para su sustitución. Este contratiempo no afecta al traslado de pacientes puesto que los traslados interinsulares están garantizados mediante los helicópteros medicalizados y los de Península también puesto que por contrato está establecido que si esta circunstancia se produjera, la empresa prestataria tiene a disposición del SUC, en caso de necesidad de traslado urgente a la Península, un reactor. De este modo, los traslados a hospitales del territorio peninsular están igualmente garantizados».

Desguace

El comité de empresa de GSC señala al respecto que, el avión que está en revisión actualmente es el titular, el que opera habitualmente, «no ha sufrido una avería, sino que entraba en revisión el 28 de marzo»; mientras que el denominado de sustitución, «lo tienen desguazado en Sevilla». Como prueba de ello, señalan desde GSC que «el registro del radar que determina que aviones han volado contempla que el titular voló hasta el viernes pasado, y el de sustitución no ha volado desde hace meses».

Y respecto a la posibilidad de que la empresa prestataria utilice un reactor en caso de ser necesario para garantizar el traslado de pacientes en avión medicalizado a la Península, desde el comité de empresa de GSC señalan que «la empresa tenía un reactor pero lo vendió, ya ellos no disponen del mismo. Otra cosa sería que alquilaran uno para después ponerlo en servicio, pero si surge un traslado a Península tiene que ser inminente, y si tiene que venir el reactor desde Península a recoger al paciente, porque aquí la empresa no tiene ningún reactor disponible, se alargaría bastante el tiempo de respuesta a la urgencia». La empresa pública del Gobierno de Canarias concluye que, siendo el avión medicalizado, un recurso de largo recorrido, «es necesario poner otro avión. Si esta empresa no es capaz de facilitarlo, debería poder subcontratarlo a otra empresa».