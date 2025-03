Casi 90.000 canarios no acuden al cribado de cáncer de colon

Para que un programa de cribado sea eficaz, la participación debe alcanzar el 65%. Sin embargo, en el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Canarias de 2024 solo participaron cuatro de cada diez personas citadas. La Consejería de Sanidad convocó a 143.449 personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. De ellas, 55.170 (38.45%) entregaron sus pruebas y 88.279 no acudieron. Se trata de unas cifras similares a las del año anterior, que también rondaron el 40% de asistencia. Según datos de Sanidad, el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH) resultó positivo en 2.415 pacientes, entre los que se detectaron 32 cánceres de colon, 411 adenomas de alto riesgo y 343 de bajo riesgo.

El cáncer de colon es el tumor con la mayor incidencia tanto a nivel regional como nacional. La médico del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Canarias Inmaculada Alonso señala que el cribado es el gran caballo de batalla de los sanitarios. «Año tras año, solo conseguimos que acuda entre un 30 o 40% de la población citada, sabemos que muchos no lo hacen por desconocimiento o por miedo», sostiene.

A diferencia de otras pruebas más en boga como la mamografía, subraya que el test de sangre oculta en heces suele ser la gran incógnita. En realidad, muchas personas le tienen miedo a lo que viene después, porque si el test da positivo, deben hacerse una colonoscopia. «Es cierto que antes era un procedimiento más doloroso, pero la técnica ha evolucionado y ahora es mucho menos invasiva», aclara.

Además de quienes optan por no participar, hay otro porcentaje de la población a la que ni siquiera le llega el aviso, que lo recibe con poco margen o a destiempo. «Hay cartas que se pierden por el camino porque no se notifican los cambios de domicilio al Servicio Canario de Salud, por ejemplo». Como novedad, este último año, Sanidad ha comenzado a citar a la población diana del programa de detección precoz por SMS. En caso de no tener un número de teléfono móvil actualizado en su historia clínica, le llegará una carta a su domicilio.

Aumentar la supervivencia

La médico afirma que a consulta llegan pacientes con la enfermedad en un estado bastante avanzado. En este sentido, la mortalidad puede disminuir un 30% si la enfermedad se detecta en fase precoz. Se trata de una cifra importante porque la supervivencia media está ronda el 55% en cinco años. Además, la detección de las lesiones precancerosas y la extirpación de los pólipos que la provocan consiguen que entre un 60 y un 90% de los casos no se desarrolle el cáncer de colon.

Otro de los impedimentos para actuar a tiempo son las listas de espera. «Lo ideal sería que la colonoscopia se hiciera antes de los tres meses, pero ese plazo no se está cumpliendo siempre», advierte Alonso.

El perfil de los pacientes suele ser el de un hombre –pues es bastante más frecuente en ellos que en ellas–y mayores de 50 años. En esta línea, argumenta que influye mucho el estilo de vida que llevan, el tener antecedentes familiares o padecer patologías asociadas como la enfermedad inflamatoria intestinal. Los pacientes con síndromes hereditarios o con antecedentes familiares de primer grado se enmarcan en un cribado especial.

Una vez se detecta la lesión, si es precoz, lo habitual es abordarlo por endoscopia. «Si no, las técnicas quirúrgicas han avanzado muchísimo, son cada vez menos invasivas y la recuperación es más rápida», puntualiza. También se utilizan otros tratamientos frecuentes como la quimioterapia o la radioterapia. La inmunoterapia, según apunta, también ha mostrado resultados muy prometedores, especialmente en aquellos diagnósticos más avanzados.

Medicina personalizada

El gran avance en el tratamiento de esta enfermedad es la medicina personalizada. «Siempre hay un equipo multidisciplinar compuesto por cirujanos, digestivos, oncólogos, radiólogos... que valora a cada paciente y decide cómo abordar su caso, avanzando hacia una medicina mucho más precisa», detalla.

La sanitaria resalta que, una vez curado, la posibilidad de que vuelva a aparecer es muy baja. «El cribado salva vidas, este es el cáncer más frecuente si miramos ambos sexos y es el segundo que más muertes causa en España, después del de pulmón. La supervivencia cambia de manera radical, hay esperanza: tenemos tratamientos curativos».

El cáncer de colon es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo. Representa aproximadamente el 10% de todos los casos de cánceres diagnosticados. En nuestro país se diagnosticaron más de 42.000 durante 2023, una cifra que, según datos del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer, se ha incrementado un 22% en la última década.

Para prevenirlo, los expertos recomiendan que se adquieran hábitos dietéticos saludables y se disminuya el consumo de carnes rojas. También es esencial llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, evitando fumar y moderando la ingesta de alcohol.

