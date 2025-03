Las familias solicitan que el nuevo servicio NEAE sea «resolutivo»

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un nuevo servicio de atención para las familias del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), con el objetivo de ofrecer asesoramiento, facilitar información sobre trámites habituales y recoger propuestas, sugerencias o reclamaciones, abriendo así una nueva vía de comunicación directa con ellas. La noticia, difundida por el consejero, Poli Suárez el pasado martes, 25 de marzo, ha sido acogida por las familias con gratitud, siempre que dicho canal sea «resolutivo». Así lo afirmó Marian Álvarez, vocal en Canarias de CEAPA -Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado- y presidenta de Fapa Galdós -Federación Insular de AMPAS Galdós en Gran Canaria-.

«Este servicio fue una petición de las familias, en la reunión que mantuvimos el pasado octubre con el consejero de Educación, pedimos un acceso más rápido y directo a la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, que hubiese una persona con quien poder gestionar asuntos del día a día relacionados con el alumnado con necesidades educativas especiales. Se agradece que se haya dado respuesta a esta petición y ahora lo que falta es que sea resolutivo».

Derechos

Entre la principal función de este servicio, destacó Álvarez, sería la de clarificar cuáles son los derechos que tiene el alumnado con necesidades educativas especiales, porque la mayor parte de las dudas que tienen las familias o de los problemas que se le presentan están relacionados con la vulneración de derechos educativos del alumnado NEAE. «Si la respuesta que se van a encontrar las familias es la misma que se ha encontrado a través de la dirección de los centros, a través de la inspección educativa o a través de las direcciones territoriales, pues de nada nos sirve este servicio. Y lo que queremos es un equipo que pueda gestionar rápido las dudas, las situaciones que se dan y, sobre todo, el cumplimiento de los derechos del alumnado», subrayó.

A este respecto, la vocal regional de CEAPA en Canarias puso como ejemplo el compromiso adquirido en la citada reunión del pasado octubre por parte del director general de Inclusión con las familias respecto a las aulas Enclave y el alumnado de Infantil. «Cuando tuvimos esa reunión, se comprometió a que ningún alumno va a ser derivado a un aula Enclave en infantil, sino que va a ser la educación infantil en el aula ordinaria. Sin embargo, todas las semanas tenemos comunicaciones de familias que sus hijos están en educación infantil y les informan que van a ser derivados a un aula Enclave. Si existe ese compromiso, hay que cumplirlo».

Convivencia

Álvarez confía en que el nuevo servicio de atención para las familias del alumnado con NEAE creada por el Gobierno sirva para resolver este tipo de conflictos de una forma «más ágil y resolutiva», y en este sentido señala la importancia de que la Consejería saque un nuevo decreto que regule la convivencia en el ámbito educativo, dado que el actual no contempla los atenuantes convenientes para el alumnado con necesidades educativas especiales.

«Si hay un alumno que tiene un trastorno grave de conducta, que es una patología, él no decide comportarse así, no le puedes aplicar el decreto de convivencia que le aplicas a un alumno normotípico. Si me llama una mamá porque le van a expulsar al niño del colegio 15 días y resulta que es un alumno NEAE, que yo no tenga que poner un recurso en el Consejo Escolar y ante la dirección general de no sé qué, sino que esta unidad específica NEAE atienda y resuelva el caso conforme, no a la norma que está en vigor y que está obsoleta, sino conforme a derecho».

Normativa NEAE

Sobre el anuncio del consejero de Educación, Poli Suárez, de que ya se están dando pasos para poner en marcha una nueva normativa NEAE, Marian Álvarez destacó que es una prioridad porque la actual no sólo está obsoleta , sino que es contraria a los derechos de las personas con discapacidad y no está en consonancia con la Lomloe. «Si yo voy al juzgado gano, porque la ley en vigor en Canarias contradice una ley de rango superior que es una ley orgánica, la Lomloe, por eso hay que renovar la normativa. Entonces, si se da un problema, no me obliguen a presentar un recurso contencioso administrativo contra una norma que ya sabemos que no debería estar en vigor. Deben resolverlo por la vía de este nuevo servicio, en tanto esa normativa se actualiza», concluyó Álvarez, quien recordó la petición de las ampas de que los borradores de ambos cambios normativos se les haga llegar «para poder hacer las aportaciones que creamos oportunas».