El 20% de los niños canarios sufrirá del riñón cuando crezca

Uno de cada cinco niños en Canarias padece obesidad y, por tanto, tiene más riesgo de sufrir problemas en el riñón en el futuro. Y es que el incremento de grasa abdominal –y en especial a edades tan tempranas– dispara las posibilidades de que el riñón deje de funcionar antes de tiempo.

Este problema preocupa y mucho a los sanitarios, que insisten en que esta situación está íntimamente ligada a la pobreza.

Así lo explicó esta mañana el presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria (Scmfyc), Gustavo Moreno, durante el II encuentro entre Sociedades Científicas. En esta ocasión, la cita estuvo dedicada a quienes padecen de síndrome cardio-renal-metabólico (CRM).

«El origen de esta patología, que afecta al correcto funcionamiento del corazón, riñones y metabolismo, se encuentra en la diaposidad, que no es otra cosa que la grasa corporal», sentenció Moreno.

La presidenta de la Sociedad Canaria de Nefrología, Virginia Domínguez, profundizó, en este sentido, en el aspecto socio-económico que está detrás de las altas tasas de obesidad en Canarias, que rondan el 18% de la población total, según la encuesta de Salud de Canarias de 2021. Y subrayó que no se puede hablar de dieta sana si la población que existe en el Archipiélago presenta altos índices de pobreza y no tiene acceso a alimentos saludables porque no puede permitírselos.

Deterioro renal

Moreno agregó que la obesidad o el sobrepeso puede deteriorar los riñones y provocar diabetes, hipertensión, afección renal, o incluso, daños en el corazón. «Los pacientes acaban ingresando por problemas cardiológicos como arritmia, insuficiencia cardiaca, infarto o alguna descompensación cardioñógica, pero resulta que la base del problema viene de atrás», subraya.

Por ello, el presidente recalcó que, además de detectar y prevenir la enfermedad, «lo más importante es concienciar sobre ella» para poner coto a los factores de riesgo que se puedan dar mucho antes.

Asimismo, Domínguez hizo especial hincapié en la importancia de la detección precoz porque «al tratarse de una enfermedad solente, el paciente acude al médico en un estado muy avanzado y, en determinadas situaciones, con circustancias irreversibles».

Y es que no se puede establecer con exactitud cuál es la prevalencia del Síndrome CRM porque no se encuentra siquiera recogida en el código de enfermedades. A día de hoy, esta condición, más que una patología, es una definición de un tipo de paciente. No obstante, Domínguez apuntó que, en una primera aproximación, las Islas se encuentran «muy por encima de la media nacional». El motivo está simplemente en que Canarias existe una elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, siendo superior a la del resto de España.

Motivo del encuentro

Además de concienciar sobre este síndrome, el motivo principal de este encuentro fue la descoordinación entre especialistas. A la reunión acudieron cuatro entidades científicas - la Sociedad Canaria de Medicina de Familia, la Sociedad Canarias de Cardiología, la Sociedad Canarias de Endocrino y la Sociedad Canarias de Nefrología- para establecer pautas comunes y mejorar la atención del paciente desde las diferentes áreas.

En este sentido, Domínguez señaló que se trató de una gran oportunidad para poner al paciente en el centro de las actividades asistenciales, establecer vínculos entre entidades y tratar de evitar la polimedicación.

A la inauguración del encuentro, que tuvo lugar en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, también acudió la consejera de Sanidad, Esther Monzón, que destacó la importancia del abordaje multidisciplinar de estos pacientes y recordó que el mantenimiento de hábitos de vidasaludable contribuye a reducir el riesgo de contraer el síndrome cardio-renal-metabólica.

De igual manera, puntualizó que «el Servicio Canario de Salud (SCS) está centrado en establecer acciones preventivas y en la puesta en marcha de estrategias y protocolos que estandaricen la asistencia sanitaria que se presta a estos pacientes crónicos». Y es que el SCS cuenta con el Plan de Acción para Pacientes Crónicos de Alta Complejidad en Canarias 2024.

