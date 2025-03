Bilingüismo The Cool Way

“Conocer otra lengua es poseer una segunda alma”. Estas palabras de Carlomagno transmiten poéticamente algo que la ciencia hoy corrobora: hablar más de una lengua nos abre a perspectivas y formas de ver la realidad que de otra forma nos resultarían inaccesibles.

En nuestro país llevamos dos décadas poniendo en marcha medidas variopintas para favorecer el bilingüismo y, sin embargo, algo no acaba de fluir. Los datos son inquietantes: ¿Por qué el 60% del alumnado de la ESO no opta por estudiar una segunda lengua extranjera?1 ¿Por qué, si coincidimos en que saber idiomas supone una gran ventaja, el 85% de la población en España no habla "bien" inglés?2.

Cada criatura viene al mundo rebosante de curiosidad y ávida de comprender lo que sucede a su alrededor. Son esas las cualidades que hay que preservar a toda costa para que nuestros estudiantes sean, de verdad, lifelong learners y tengan las actitudes y habilidades para seguir actualizándose toda la vida. ¿Qué está sucediendo entonces para que ese potencial para el aprendizaje se nos escurra por el sumidero? ¿Y qué podríamos hacer, dentro y fuera del aula, para evitarlo? Hay dos aspectos cruciales sobre los que pivota el aprendizaje de una lengua, y tienen que ver con el cuándo empezamos a aprender y el cómo aprendemos.

Exposición temprana

Cuando estamos expuestos a más de una lengua en la primera infancia –lo ideal es antes de los tres años de edad– aprendemos de forma natural e inconsciente, sin esfuerzo. El aprendizaje de una segunda lengua en esos primeros años transforma el cerebro infantil, permitiendo que se conserven conexiones neuronales específicas para ese idioma.

Hasta aproximadamente los tres años de edad, los niños y niñas pueden distinguir y reproducir sonidos de cualquier idioma, imitando su pronunciación sin que interfiera su acento materno. Pero a partir de ese momento, nuestro cerebro comienza a filtrar los fonemas que no le resultan familiares, es decir, los de todas aquellas lenguas que no hemos tenido oportunidad de escuchar. Entre los tres y los siete años hay un declive gradual en esta adaptabilidad fonética, que nos lo pone cada vez más difícil para conseguir una pronunciación que suene nativa.

Escribir el menú del día que hemos cocinado es una forma de practicar una segunda lengua. / KALEIDE SCHOOL

Además, la exposición temprana a una segunda lengua nos aporta beneficios que van mucho más allá del ámbito lingüístico. Un cerebro que, de forma precoz, se adapta a más de un idioma desarrolla una mayor capacidad para la concentración y la atención, la memorización, la creatividad y la resolución de problemas. Es un cerebro más plástico y ágil, que resiste mejor el declive cognitivo y está más protegido frente a enfermedades degenerativas como el alzheimer.

Enfoque natural y vivencial

Los niños y niñas dirigen su atención, de manera instintiva, a todo lo que les permite relacionarse e interactuar con otras personas, jugar y crear. ¿Cómo podría ser un enfoque pedagógico que incorporara las necesidades socioemocionales de la infancia?

Para descubrir cómo se aplica en la práctica un enfoque vivencial en el aprendizaje de idiomas nos acercamos a un centro de reciente creación en la isla de Tenerife: Kaleide International School. En esta escuela familiar, basada en pedagogías activas, niños y niñas comienzan a aprender una segunda lengua desde los tres años a través de juegos, canciones, cuentos y frases cotidianas. En Kaleide, el aprendizaje se concibe en un entorno relajado, libre de presiones y acompañado por personas con quienes se mantiene una relación cercana y de confianza. Es decir, personas que no critican ni juzgan, y que no penalizan los errores. Porque el objetivo es aprender casi sin darse cuenta, de forma lúdica y natural. «De lo contrario» –afirman desde este innovador centro educativo– «existe el riesgo de asociar el nuevo idioma con experiencias negativas, generando miedo o vergüenza, lo que bloquearía el desarrollo del potencial lingüístico y anularía la motivación».

Además, dicen desde Kaleide, «el aprendizaje debe ser natural y funcional, con una finalidad comunicativa auténtica. Se trata de integrar la segunda lengua como medio de comunicación y trabajo en diversas actividades escolares». Este enfoque, conocido como CLIL (Content and Language Integrated Learning), permite que el aprendizaje de un idioma adicional ocurra simultáneamente al de otros contenidos. Esto se pone en práctica en Kaleide International School cuando, por ejemplo, los estudiantes participan en un taller de arte, o trabajan en la creación de un videojuego, y utilizan la segunda lengua de forma orgánica como idioma de trabajo.

Y, last but not least, aprender un idioma debe ser una experiencia activa e inmersiva, en la que la conversación sustituya a la clase magistral como herramienta principal para mejorar la comprensión y la expresión. «Los estudiantes no solo deben escuchar, sino también participar activamente en el diálogo», enfatizan desde Kaleide. Y añaden: «Esto no se logra con un modelo en el que el docente monopoliza la palabra y formula preguntas breves, que no dan oportunidad a los estudiantes de ser parte de una conversación. Hay que buscar un aprendizaje vivencial que incorpore el movimiento, que dé espacio a la libre expresión sin miedo a equivocarse y que conecte el desarrollo de habilidades comunicativas con los intereses y motivaciones de cada estudiante».

El filósofo Ludwig Wittgenstein escribió: «Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo». Aprender una lengua extranjera no es solo adquirir vocabulario y gramática, sino ampliar horizontes, despertar la curiosidad y fomentar una actitud abierta hacia el conocimiento y la diversidad. Y esto solo es posible cuando aprendemos desde la calma, la confianza, la cercanía emocional y el disfrute.

1 Según datos del curso 2022-2023.

2 Datos de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística.