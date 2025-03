El American Space de Barcelona perderá la subvención de Trump al no acatar la directiva contra la inclusión

El proyecto cultural American Space de la biblioteca Can Fabra de Sant Andreu perderá la subvención del gobierno estadounidense de Donald Trump al no acatar el requerimiento de la embajada de Estados Unidos en Madrid que reclama aplicar la orden ejecutiva 14173. Se trata de una ley federal que exige que ninguno de los fondos que han concedido se utilice para iniciativas o programas que promuevan la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI).

Fuentes del consulado general de Estados Unidos en Barcelona han explicado a EL PERIÓDICO que los beneficiarios que decidan no firmar las enmiendas a la subvención "certificando que cumplen con todas las leyes federales estadounidenses contra la discriminación serán notificados que sus subvenciones han sido canceladas".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya ha anunciado este mismo miércoles que el ayuntamiento no acatará la orden, con un contundente mensaje en respuesta a Trump: "No daremos ningún paso atrás en las políticas de igualdad". De hecho, ha insistido en que mantendrá el proyecto "aunque Estados Unidos lo deje de financiar" y que está dispuesto a "buscar otros fondos". Así pues, a no ser que el consistorio cambie de posicionamiento, perderá la subvención, que el propio alcalde ha cifrado de 20.000 euros anuales. Esta cancelación "afecta a las actividades cubiertas por esta subvención", precisan las mismas fuentes.

Cumplir con "todas las leyes federales"

La embajada en Madrid y el consulado general en Barcelona, "como todas las embajadas y consulados de los EUA en todo el mundo", han comunicado a las entidades receptoras de subvenciones, así como a proveedores de productos y servicios, "el nuevo marco de trabajo basado en las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump".

Con la instrucción que se envió al Ayuntamiento de Barcelona, el objetivo era asegurar que los contratos y las subvenciones estadounidenses "cumplen todas las leyes federales estadounidenses anti-discriminación" y que los proveedores o beneficiarios de subvenciones "no operan programas que promuevan la diversidad, equidad e inclusión que violen las leyes federales existentes".

Desde el consulado general de Estados Unidos en Barcelona, recuerdan que las políticas DEI que "priorizan la raza y el género por encima del mérito están siendo eliminadas en todo el gobierno de Estados Unidos". "La Administración está comprometida con la igualdad frente a la ley, garantizando que la contratación y los ascensos se basan en las habilidades y la competencia, no en la política identitaria", subrayan las fuentes citadas.