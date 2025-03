¿Qué pasa ahora con el lobo en Galicia?

[object Object]

Si finalmente el lobo sale del Lespre, las comunidades tendrían que actualizar sus planes de gestión de la especie para autorizar la caza del animal en casos justificados, algo que la Xunta espera tener listo "antes de verano".

Así lo anunció el Ejecutivo autonómico en el Consello de Goberno el pasado lunes. En concreto, la última modificación del plan de gestión gallego del lobo data de 2009, y todavía sigue vigente. Ahora, la Xunta pretende autorizar batidas y monterías de esta especie en casos justificados y dentro del marco de la actividad cinegética anual. "Era una reclamación hecha hace tiempo al Gobierno central, ya que el estado de conservación de su estado en Galicia es favorable", argumenta. Según los datos brindados por el Ejecutivo autonómico, desde que se incluyó al lobo en el Lespre se incrementaron un 77% los avisos por daños generados por el animal y las reses afectadas aumentaron un 57 %, con una media de diez animales atacados al día.

En este sentido, Nercellas afirma que las batidas por daños del lobo en las producciones agrícolas "ya se podían hacer con el animal incluido en el Lespre", ya que esta regulación permite "capturas y extracciones de manera justificada cuando todas las medidas preventivas se hayan revelado ineficaces". El experto prevé que la flexibilización de la caza "tendrá un efecto contrario" al que busca la Xunta. "La experiencia demuestra que las batidas no tienen efecto, ya que prácticamente no se matan lobos en ellas", explica Nercellas, y también alerta: "La caza tiende a desplazar la idea de que la prevención no es necesaria".