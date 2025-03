El 60% de los profesores creen que los alumnos se esfuerzan menos por la IA

Casi tres años después de su irrupción, la Inteligencia Artificial (IA) con capacidad para crear nuevos contenidos como texto o imágenes es una realidad en la vida de los adolescentes: un 85% la usa al menos una vez a la semana. Con herramientas como ChatGPT, que puede contestar preguntas y redactar todo tipo de textos de forma creativa, la IA está tan normalizada en los institutos que seis de cada diez docentes están preocupados por el impacto negativo que puede provocar en la capacidad de esfuerzo del alumnado. Los maestros sospechan que los estudiantes podrían sufrir dependencia de esta herramienta para llevar a cabo las actividades escolares. El 40% de los profesores reconoce que sus alumnos han utilizado la IA para generar respuestas sin entender conceptos o redactar trabajos de manera automática.

Estas son algunas conclusiones de la nueva edición del estudio anual de la plataforma Empantallados.com y la consultora GAD3 para el que se han entrevistado de forma online a 500 adolescentes de 14 a 17 años, 200 madres y padres y otros 200 profesionales de la enseñanza no universitaria de toda España. El informe asegura que más de la mitad de los estudiantes (54%) considera que hay profesores que piden trabajos que ya no son útiles. En lo que coinciden estudiantes y docentes (60% de ambos colectivos) es que no hay suficiente formación sobre un uso adecuado de la IA en los centros educativos.

En la edición del año pasado, la encuesta de Empantallados reveló que algo más de la mitad de las familias (53%) no ven bien que sus hijos utilicen la IA para las tareas escolares, pero el 40% reconocen haber empleado programas informáticos diseñados para simular conversaciones humanas (‘chatbots’) para ayudarles con los deberes. Titulada 'Educar en la era de la IA' y presentada esta mañana en Madrid, la encuesta de este año revela que, a pesar de los avances tecnológicos, nueve de cada diez adolescentes consideran importante la interacción directa con el profesor en su educación y un 50% cree que la IA puede ser un buen complemento.

El porcentaje de estudiantes que están convencidos de que la tecnología podrá reeemplazar a los docentes es bajo y se limita al 10%. El 14% de las madres y los padres piensan que la IA podría sustituirles como progenitores en ciertas funciones, por ejemplo, dando consejos a sus hijos sobre decisiones importantes. Los encuestados reconocen que el entorno está cambiando y ponen de manifiesto la necesidad de ostentar determinadas habilidades tanto en las aulas como en los hogares. Entre ellas, la adaptación al cambio, la creatividad y el pensamiento crítico.

A escondidas

Para el 81% de los adolescentes, la IA no es un sustituto sino una herramienta de ayuda que mejora lo que ellos pueden hacer. Para el 70% es una realidad que está cambiando su forma de estudiar y tres de cada diez reconoce que la utiliza a escondidas. Los principales usos que le dan a la IA es la búsqueda de información (80%) y para estructurar trabajos (68%). Asimismo, uno de cada tres la utilizan para hablar sobre temas personales o decisiones importantes.

Los estudiantes de secundaria no son los únicos que usan la IA para las actividades académicas. Los profesores también, sobre todo para elaborar planes didácticos, automatizar tareas administrativas y preparar ejercicios. Una abrumadora mayoría (82%) considera que la IA serviría para mejorar el aprendizaje personalizado de los alumnos, algo más que necesario dada la habitual diferencia de niveles académicos en una misma clase. El 70% de los profesores ponen límites a sus alumnos acerca del uso de la IA, frente al 40% de las madres y los padres. Seis de cada diez adolescentes reconocen haber ignorado el coto impuesto de sus profesores y familias.

Menos miedo al cambio

Los estudiantes tienen mucho menos miedo al cambio que supone la IA. Más de siete de cada diez perciben como positivo el impacto de esta tecnología en su futuro profesional. Por contra, solo el 55% de las familias y el 59% de los docentes piensan igual. Más de la mitad de los estudiantes encuestados afirman que comprueban siempre o frecuentemente la información que ofrece la IA. Este porcentaje asciende al 63% entre los alumnos que tienen muy presente la IA en su vida académica. Más del 40% de los adolescentes reconoce haber compartido información, que posteriormente ha descubierto que era falsa.

Otro de los resultados que muestra el estudio es que los buscadores todavía no han sido destronados por la IA. La fuente de información más utilizada por adolescentes, padres y profesores sigue siendo Google. Entre los alumnos, ChatGPT se posiciona como la segunda opción más consultada. Respecto al informe de 2024, la confianza en el chatbot ha aumentado considerablemente entre alumnos y profesores pasando de 61% a 79% entre los primeros y del 37% al 55% entre los segundos.

La adaptación al cambio, el pensamiento crítico, la creatividad, el esfuerzo, la responsabilidad ética y el aprendizaje intergeneracional son algunas de las habilidades que la comunidad educativa considera imprescindibles para afrontar el aterrizaje en las aulas de la IA.