Educación pide ayuda a las empresas para acoger alumnos de Formación Profesional en Canarias

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha pedido ayuda a las empresas para que acojan al alumnado de Formación Profesional y avanzar en la integración de la modalidad dual, cuyo porcentaje de estudiantes en las Islas es del 5,16%. "No podemos echar toda la carga a la administración", ha puntualizado, recordando que para fomentar la contratación ofrece incentivos económicos, como sufragar la seguridad social. "Es importante la implicación del sector empresarial y el trabajo conjunto de colaboración para que acoja a los alumnos, si no esa FP no llegará o tardará mucho. Ayúdennos”, ha lanzado Suárez.

El consejero finalizó con este llamamiento su intervención en la mesa técnica La FP que necesita Canarias, que formó parte de la apertura este jueves del III Encuentro de Formación Profesional de Canarias, organizado en el CIFP Tony Gallardo de Las Palmas de Gran Canaria.

En la misma mesa que Suárez, también participaron Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias; Juan Carlos Tejeda, director de Educación y Formación de la CEOE; Montserrat Villalba, presidenta de la Comisión de Formación de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y presidenta de Cecapyme; Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y Agar García, directora del CIF Tony Gallardo.

"Ayúdennos a acoger jóvenes en empresas, que es algo de una gran responsabilidad", replicó Tejeda. Al respecto, detalló que las entidades deben hacerse cargo de la formación y las cotizaciones, por lo que pidió a la administración que pusiera más facilidades para contratar.

FP Dual

El debate entronca uno de los problemas que ha atravesado la FP desde inicios del curso del año pasado, por la integración de la FP Dual en todos los centros de las islas, en la misma línea que en todo el territorio nacional. Los sindicatos protestaron, incluso con una huelga, porque consideraban que se sobrecargaba de horas a los docentes para buscar empresas para el alumnado, ya que el nuevo modelo adelantaba las prácticas.

"La Consejería intenta dar esa respuesta, con errores. Yo no voy a decir que no haya que haber errores. Pero sí es verdad que a través de esos errores tenemos que comprender y rectificar la necesidad de que esta formación profesional sea para todos y todas. No es la administración, por un lado, y el sector empresarial por otro", ha explicado Suárez.

Foto de familia del III Encuentro de Formación Profesional en Canarias, en el CIFP Tony Gallardo. / E. D.

El papel de la administración, según el consejero, debe ser el de "mediadores" para lograr que la demanda del sector empresarial y la oferta formativa en las Islas coincidan lo máximo posible. "Vamos a tener muchos aciertos que al final van a repercutir en la mejora de la calidad educativa y en esa necesidad que tenemos en Canarias de esa mano de obra"

Datos positivos

Por parte del sector empresarial, Tejeda destacó que «en términos generales, los datos son positivos». Basándose en los indicadores que ofrece CaixaBank Dualiza, expuso que casi dos de cada cinco estudiantes canarios cursan estudios de FP tras la ESO, un 39%, mientras que en España la cifra baja al 34%. También resaltó «el crecimiento espectacular» de los estudiantes en FP Dual, al pasar de un 0,90% en 2018 a un 5,16% en la actualidad, incluso por encima de la media estatal (4,9%).

Por contra, la tasa de finalización de los estudios de FP es de un 62% en las Islas, dos puntos por debajo que el resto del Estado. Uno de cada nueve jóvenes entre 15 y 24 años ni estudia ni trabaja, casi un 11%, mientras el resto de España está en un 9,8%. Frente al 25% de ofertas del resto de España de FP Superior, en Canarias es de un 18%. Y en FP de Grado Medio, hay un 12,6% en Canarias, por el 16% en el territorio nacional.

Villalba puso el foco en los "desajustes estructurales que existen en las islas", aportando que existe un paro juvenil del 13,9% pero en el sector servicios hay 60.000 vacantes. Ante ello, pidió "fortalecer los recursos humanos de toda la infraestructura de Educación y adaptar los programas formativos a la demanda del mercado". Y es que a pesar de esa dependencia del sector servicios, especialmente el turismo, las tres familias más demandadas en FP son Sanidad; Administración y Gestión y Servicios Socioculturales.

Turismo y el Puerto

En este sentido, la consejera de Turismo ha planteado la necesidad de mejorar la cualificación en el sector, lo que a su juicio "derivará en mejores salarios dentro de la industria". De forma más específica, Calzada abundó en el desconocimiento social de los trabajos que se realizan en el Puerto de La Luz y de Las Palmas y, a su vez, la necesidad de contar con mano de obra cualificada.

"El trabajo suele ser muy cualificado y tiene buenos sueldos. Existen esas oportunidades, pero hay que formarlas. El Puerto de La Luz y de Las Palmas es referente en reparación naval en España por su alta calidad y hay que traer trabajadores de fuera. También será un referente en la industria auxiliar de la eólica marina", detalló Calzada.

Por último, García destacó la transformación del CIFP Tony Gallardo desde 2019, tanto en infraestructura como en metodología, equiparándolo incluso con una universidad. Para ello, se inspiró en otros modelos, como en centros del País Vasco o Andalucía, para "que la gente se sintiera cómoda y fomentar una cultura de integrar la FP a lo que la gente necesita".

Colaboración público-privada

De forma previa, el vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, inauguró la jornada con un discurso en el que quiso destacar la importancia de adaptar la oferta formativa al mercado laboral mediante la colaboración pública-privada. "Dice el 70% de la empresa canaria que no consigue mano de obra cualificada. Y el 30 de ese 70% advierte que desiste, que no seguirá buscando mano de obra porque no la encuentra. Por lo tanto, ahí es donde este gobierno debe acentuar el esfuerzo".

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, durante su discurso inaugural del III Encuentro de Formación Profesional en Canarias en el CIFP Tony Gallardo. / Efe/Elvira Urquijo A.

Domínguez defendió que el desarrollo de la FP, con su modalidad dual, es clave en las Islas. "Es ahí donde se conjuga la acción de lo público con lo privado y donde quizá podamos acertar con mayor precisión en la necesidad futura que se tiene de mano de obra cualificada. (...) Hemos incrementado los grupos en la FP y queremos dignificar los oficios porque creemos que así hay más atracción hacia la FP y, por ende, se pueda formar a nuestros jóvenes hacia lo que realmente el mercado laboral demanda", ha remarcado.

Premios Viera Clavijo

Al final de su intervención, Domínguez recordó su pasado como alcalde en Los Realejos durante 11 años. "Allí tuve el honor de poder presumir de personalidades importantes para la historia de Canarias", reivindicó, al tiempo que pedía que se acercaran tanto el consejero de Educación como la directora del CIFP Tony Gallardo.

"Bueno, les indico esto porque me parecía injusto que lo hiciese solo, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver ahora Los Realejos con el centro Tony Gallardo? Pues don José de Viera y Clavijo, un ilustre realejero, un ilustre canario, da nombre a la mayor distinción de la Educación en Canarias. Y quiero anunciarles que en el centro Tony Gallardo recae esa máxima distinción en este año", anunció Domínguez, ante los vítores del público.

Además, también han sido reconocidos con las distinciones Viera y Clavijo 2024 el CER Anaga, el CEE Petra Lorenzo y el IES San Sebastián de La Gomera. Los docentes galardonados por su dedicación ejemplar corresponden a Gregorio Cabrera Déniz y Natalia Fajardo González.

Por su excepcional trayectoria profesional y ejercicio de su cargo, también han sido reconocidos el grancanario Manuel Rodríguez Machado, a título póstumo, y el tinerfeño Juan Miguel García Hernández. Además, han sido galardonados por su contribución a la participación, equidad y calidad en el sistema educativo, a título póstumo, el que fuera consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, y Elsa Guadalupe Verdú Quintana, docente y figura emblemática en la historia del IES Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria.