La herreña Tamara Quintero encuentra una "familia entera" en su isla vecina gracias a la Asociación Down Tenerife

La joven herreña Tamara Quintero decidió partir de su isla natal en busca de un cambio de aires. En Tenerife no solo encontró lo que respuesta a sus anhelos, sino a «una familia entera»: La Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 conocida como Down Tenerife.

Quintero pertenece a los 61 usuarios con los que trabaja la entidad, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Para ello, cuentan con programas que facilitan la autonomía personal y favorecen la inclusión y la participación como ciudadanos de pleno derecho.

Aunque la asociación cuenta con hogares tutelados, Quintero reside en Santa Úrsula, en otro de estos pisos dirigidos perteneciente a la Asociación Sonsoles Soriano, donde convive con otros seis compañeros. «Nos dan libertad para organizar sus tareas y actividades», explica la mujer que afirma sentirse, además, cómoda por contar una habitación propia. No en vano, este espacio –que no es habitual en este tipo de recursos– le permite tener intimidad y tiempo para sí misma.

En este lugar «tan bonito», los jóvenes no están solos. Cada hogar de la asociación se coordina con un monitor de ocio. Es por eso que la vida en comunidad es parte de su día a día. «Solemos realizar muchas actividades como dar paseos, visitar museos e incluso ir al mariposario», expone. Sin embargo, también hay tiempo para disfrutar dentro del hogar. «Ayer mismo hicimos una merienda todos juntos en el patio», afirma.

Una rutina

Los días de Quintero no empiezan demasiado temprano. «Soy muy dormilona y me cuesta levantarme por las mañanas», confiesa entre risas. Su trayecto hasta la asociación recorre varias zonas del norte de la Isla. «Vengo hasta aquí en guagua, junto al resto de mis compañeros, y pasamos por La Orotava, La Matanza, El Sauzal, y algunos sitios más que ahora no recuerdo», narra.

Su actividad diaria en la asociación se rige por horarios. «Aprendo muchas cosas nuevas, desde Informática y labores de oficina, que me gustan mucho, hasta cocina», aclara. Sin embargo, Quintero cada vez está más enfocada en su futuro laboral, por lo que ha cambiado las clases y talleres por prácticas.

En el marco de uno del convenio que la asociación tiene junto a la Universidad de La Laguna (ULL), la joven ha empezado a colaborar con la institución en la organización de archivos en algunos despachos. Pero solo es una de las muchas posibilidades laborales que le brinda la asociación, ya que también dispone de acuerdos con empresas privadas, como Kiabi o Starbucks, para fomentar la integración laboral.

Aunque Quintero disfruta mucho de sus inicios laborales, con la misma naturalidad con la que relata de su vida confiesa que le gustaría cambiar más adelante de modalidad de prácticas: «Me gustaría probar cosas nuevas en un futuro».

Ayuda psicológica

Sin embargo, una de las citas más esperadas por Quintero son los grupos de apoyo psicológico. Se trata de una de las líneas de acción de la fundación que, con esta iniciativa, ayudan a personas como Quintero a gestionar sus problemas y favorecer la convivencia en el centro. De hecho, hace poco, la joven tuvo un pequeño malentendido con una de sus compañeras que pudo solucionar gracias a la terapia.

Hoy, con motivo del Día Internacional del Down, la Asociación organiza un encuentro en el parque Las Mantecas que reunirá a varios artistas como, por ejemplo, el grupo Ni Un Pelo de Tonto o «el amigo de El Hierro» de Quintero: Pepe Benavente. Un espacio que servirá para concienciar sobre la inclusión de estas personas.

