Los papás primerizos estrenan título en el Día del Padre: "Mi hijo es el mejor regalo posible"

Los tinerfeños Carlos García e Iván Lutzardo han recibido el regalo más bonito de sus vidas este Día del Padre: el nacimiento de sus hijos, Victoria y Eithan, respectivamente.

Aunque por el momento no podrán estrenar tazas ni delantales personalizados, este 19 de marzo podrán presumir de que sus bebés les han otorgado el título de padres primerizos.

María Pisaca

La primera en nacer fue Victoria, el pasado lunes, en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Sus padres, Carlos García y Mari Medina, tenían una reserva en un restaurante para celebrar el que iba a ser su último Día del Padre sin hijos.

Sin embargo, Victoria tenía otros planes y quiso conocerlos antes de lo previsto, pues creían que nacería el 31 de marzo.

Parto rápido

Tras un embarazo tranquilo y un parto rápido, sin complicaciones, su madre –que casualmente trabaja como matrona en el HUC– y su padre, piloto de aviones, pudieron coger en brazos por primera vez a su hija.

«En ese momento no te lo crees, hasta que van pasando las horas. Es el mejor regalo que podía haber recibido y además ha sido de manera inesperada», sostiene García. La abuela, presente también en la habitación, confesó que seguía en shock y que no podía creerse que ese bebé fuera su primera nieta.

En el caso de la madre, ser matrona ha sido un arma de doble filo porque, según subraya, tiene toda la información, tanto la buena como la mala. «Antes hablaba con una compañera de lo bonita que es la ignorancia, nosotras estamos aquí para tranquilizar a las madres, pero cuando nos toca vivirlo desde dentro es muy diferente», relató.

En este sentido, señaló que era una jornada bastante tranquila en el Servicio de Paritorio del HUC, donde había días de actividad intensa con hasta ocho partos y otros en los que quizás no se registraba ningún nacimiento.

Victoria, por su parte, en sus pocas horas de vida no ha hecho mucho más que dormir. Quizás este buen comportamiento sea el motivo por el que sus padres ya piensan en seguir agrandando la familia, con otro hermano para la recién nacida. Por el momento y tras anular la reserva en el restaurante, el único plan que contemplan para este miércoles es pasar el día en casa, en familia. Aun así, el descanso durará poco. Ambos se consideran unos papis aventureros y tienen claro que pronto retomarán sus viajes para que Victoria conozca otras partes del mundo.

30 horas en paritorio

En una habitación cercana descansa Eithan junto a sus padres, Noelia Vera e Iván Lutzardo. Nació ayer, a las 6:32 de la mañana, tras 30 largas horas de espera. Como Victoria, también tuvo prisa por salir y se adelantó unos días.

Su Día del Padre transcurrirá en una habitación del complejo hospitalario, pero poco les importa en estos momentos. «Quiso llegar antes de tiempo para darme el mejor regalo que me han dado en toda mi vida, verle la cara es una alegría tremenda y cogerlo en brazos por primera vez ha sido una sensación inexplicable, no puedo describirlo. Lo miro y me pregunto cómo algo así ha podido salir de ti, bueno, sobre todo de ella», apuntó Lutzardo. Para él, fue una alegría por partida doble, porque quería que fuera un niño.

Su madre, seis horas después del complicado parto, ya podía ponerse de pie e, incluso, pintarse los labios para darle la bienvenida a su bebé. También tenía fuerza para debatir con su pareja a quién se parecía Eithan –quien, en realidad, era una mezcla de ambos–.

En lo que sí coincidieron es en que, por el momento, van a disfrutar de la crianza de su primer hijo, antes de pensar en tener otro. Aunque si pudieran elegir, les gustaría poder tener la parejita. «En estas primeras horas de vida se ha portado súper bien, pero los meses previos han sido duros», destacó su madre.

El 19 de marzo es una jornada especial, sobre todo, en aquellos ámbitos donde hay niños. Los hospitales canarios ven nacer a niños como Victoria y Eithan que obligarán a muchas familias a marcar en rojo esta fecha en el calendario.

Rebautizar la festividad

Los colegios también celebran este día juntos a los seres queridos del alumnado. En algunos casos, el conocido como Día del Padre se ha rebautizado como Día de la Familia o el Día de la Persona Especial, para adaptarse a la diversidad familiar.

En esta línea, son varios los centros que alegan que, tanto esta festividad, como el Día de la Madre, tienen un valor simbólico importante, por lo que suprimirlos es una manera de fomentar la inclusión. Pese a que ya existe un día para celebrar a las familias, el 15 de mayo, el Observatorio Español contra la LGBTfobia propone reemplazar ambas conmemoraciones –padre y madre– por este festejo más general.

En España hay cerca de dos millones de hogares monoparentales a los que además se suman otras familias consideradas no tradicionales que, según denuncian, podrían sentirse ignoradas o excluidas de este tipo de celebraciones.

Actividades previstas

Aquellos que sí quieran celebrar el Día del Padre podrán acudir a algunas de las actividades de ocio previstas en la Isla.

Durante toda la mañana, en el mercado de La Laguna, habrá música en vivo, dinámicas infantiles, talleres y sorteos. En el municipio de El Sauzal también se podrá disfrutar de actividades orientadas a las familias, con talleres de manualidades y castillos hinchables.

La celebración se extenderá hasta el fin de semana. Así, el viernes, el Espacio lagunero Mutua Tinerfeña se iluminará con la primera de las cuatro fechas del concierto Candlelight, al ritmo de Coldplay e Imagine Dragons. Este sábado la capital tinerfeña también será sede de un taller de nutrición, para que padres e hijos aprendan juntos a cocinar recetas saludables.

Para los no tan peques, la Casa del Vino de Tenerife, en El Sauzal, organiza degustaciones de vinos y quesos propios de la Isla.