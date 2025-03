Nayra Gómez: «Me vi obligada a cuidar mi alimentación y quise investigar»

En su libro, habla de los principales beneficios que aportan los batidos terapéuticos a la salud. ¿Cómo contribuyen estos productos a favorecer el bienestar?

La verdura y la fruta, que son los ingredientes principales de estos jugos, contienen muchas vitaminas, antioxidantes y minerales. Todos estos compuestos son necesarios para tener un buen estado de salud y para el buen funcionamiento del organismo. Además, son muy útiles para prevenir la aparición de ciertas enfermedades. Al ser batidos terapéuticos, el 80% de las recetas están formuladas con vegetales y no tanto con frutas. Ahora bien, las frutas que han sido escogidas tienen un bajo índice glucémico. Algunos ejemplos los ponen las fresas, los arándanos, los limones, las naranjas y las moras. Los frutos rojos son ideales, ya que son muy saludables, aportan una gran cantidad de fibra y no generan un elevado pico de glucosa en el organismo cuando son metabolizados.

¿En qué se diferencian de los batidos convencionales?

Básicamente, en que la fórmula de los batidos convencionales suele centrarse más en las preferencias que tiene cada persona en aspectos relacionados con el sabor, mientras que los batidos terapéuticos se elaboran con ingredientes que están destinados a abordar diferentes problemas de salud o patologías, gracias a una serie de biomoléculas que aportan las recetas.

Usted ha escrito este libro teniendo en cuenta las 10 patologías más comunes que ha observado a lo largo de su trayectoria profesional. ¿Cuáles son estas enfermedades?

Más que enfermedades en sí, son problemas relacionados con la circulación, la salud hepática, la digestión, los desajustes hormonales, los niveles de energía y, por supuesto, con las patologías cardiovasculares.

¿Cuáles son los ingredientes esenciales que recomendaría a la hora de preparar un jugo para fortalecer el sistema inmunitario, por ejemplo?

Para conseguir este fin, son ideales todos los batidos que reúnan un alto contenido en vitamina C, ya que es un componente esencial para estimular las defensas. Por esta razón, el kiwi, la naranja, el melón, el pomelo y el perejil son unos ingredientes perfectos para este tipo de recetas. Hay que tener en cuenta que los productos siempre deben ser frescos. Además, si son ecológicos y de cercanía, mucho mejor.

En su experiencia como enfermera, ¿ha observado mejoras en algunos grupos de pacientes que han incorporado estas recetas a su dieta?

Sí. De hecho, yo siempre las suelo recomendar como apoyo a los tratamientos que pueden seguir los pacientes, porque aportan un gran contenido de hidratación y oligoelementos. No hay que olvidar que muchas veces no tomamos la cantidad suficiente de líquidos a lo largo del día y que hay personas que presentan déficits nutricionales.

¿Estos batidos también son aptos para tratar los problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad?

El libro incluye un apartado en el que se pueden encontrar diferentes recetas para elaborar batidos enfocados en esta temática. No obstante, tengo que decir que, en realidad, están más ideados para mejorar el metabolismo y fomentar tanto la prevención como el bienestar.

¿Cuáles son los problemas metabólicos más comunes?

La resistencia a la insulina, los trastornos de la tiroides y los desajustes vinculados a las hormonas de la mujer. Estos problemas metabólicos están al alza y cada vez son más frecuentes.

¿Los beneficios de los batidos terapéuticos cuentan con aval científico?

Sí. Tanto es así, que todas las pautas que propongo en el libro cuentan con la evidencia de múltiples estudios y metaanálisis. De hecho, las páginas están llenas de referencias bibliográficas.

¿Es recomendable consumir estos batidos todos los días o hay que moderar la ingesta?

Todo va a depender de la situación personal de cada sujeto, pero es posible tomarlos a diario. Lo cierto es que se recomienda que esta clase de jugos y batidos se consuman entre un mínimo de cuatro a seis semanas cada día para observar sus beneficios. Sin embargo, hay que tener precaución cuando se trata de pacientes con patología renal o de personas que consumen anticoagulantes, pues algunos ingredientes pueden interaccionar con algunos de sus tratamientos. Todo esto está especificado en el libro.

Por tanto, ¿hay ingredientes que se deben evitar por sus posibles efectos negativos?

Sí. Si hablamos de una persona que tiende a tener cálculos renales, por ejemplo, esta debe moderar el consumo de jugos verdes porque estimulan la producción de cristales de oxalato. Además, las personas que tienen problemas de reflujo, alteraciones intestinales o gastritis deben tomar la cúrcuma y el jengibre de forma controlada o buscar otras alternativas, pues son ingredientes que, momentáneamente, pueden causar más irritación en estos procesos patológicos.

¿Qué fue lo que la impulsó a publicar este título?

Después de 22 años de trayectoria profesional, sufrí una enfermedad del sistema inmunitario y no tuve ni diagnóstico ni tratamiento. Me vi obligada a cuidar mucho mi alimentación y empecé a formarme y a investigar en otros ámbitos de la salud que explican el funcionamiento y la relación de todos los sistemas del organismo. A raíz de ahí, me di cuenta de que la alimentación era un factor clave. Todo esto me llevó a desarrollar mi carrera también en este ámbito y a escribir este libro. El proyecto comenzó en mayo del año pasado y, antes de que finalizara 2024, ya tenía todo el contenido escrito. Será el 24 de abril cuando saldrá publicado.

¿Prevé escribir más libros sobre alimentación saludable en el futuro?

Sinceramente, nunca antes había escrito. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora, por lo que ya estoy pensando en el título de mi segundo libro.

¿Cree que la población es lo suficientemente consciente de la importancia que tiene la buena alimentación para poder gozar de un buen estado de salud?

Sí. En general, creo que la población cada vez es más consciente de la importancia que tiene la buena alimentación y que además sabe qué productos son saludables y cuáles no. El problema es que a veces es necesario contar con cierta motivación y con una guía que nos oriente sobre cuáles son los mejores hábitos que debemos implementar. De ahí también surgió la idea de escribir este libro, ya que brinda un amplio abanico de recetas para hacer más atractiva y sencilla la adopción de estos hábitos de salud.

