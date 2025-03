Cientos de personas marchan contra el bullying en nombre de Lucía

Casi doscientas personas han marchado está mañana en silencio en el municipio del Puerto de la Cruz contra el bullying en contra de Lucía, la niña de tan solo 12 años que el pasado 20 de febrero decidió terminar con su vida a pocas calles de su colegio.

En un silencio sepulcral, una marea azul (color del autismo, condición que sufría Lucia) encabezada por Laura y Kiko, madre y padre de la pequeña, se puso en marcha desde la Playa Martianez hasta El Muelle, donde leyeron un manifiesto escrito por otra niña que también ha sufrido acoso escolar.

Manifestación 'Justicia para Lucía' en Puerto de la Cruz / El Día

La Asociación Visión Azul, organizadora de esta protesta silenciosa, ha criticado la actitud del centro escolar al negar que la niña sufriera bullying. "Muchos niños no lo verbalizan pero eso no significa que no haya que actuar", insisten.