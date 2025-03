Cerca de 60.000 personas padecen glaucoma en Canarias

Cerca de 60.000 personas sufren glaucoma en Canarias y más de la mitad no sabe que lo padece. No en vano, se trata de una enfermedad ocular es silenciosa, que en la mayoría de los casos no muestra síntoma alguno hasta que ya es demasiado tarde.

En el Día Mundial del Glaucoma, que se celebra cada 12 de marzo, los expertos recuerdan que el daño de esta enfermedad es irreversible y constituye una de las principales causas de ceguera en el mundo, pero tiene tratamiento y se puede evitar sus peores consecuencias si se interviene a tiempo.

El glaucoma aparece de diferentes formas. El denominado glaucoma de ángulo abierto es el más frecuente, pero también el más peligroso debido a la ausencia de síntomas. El segundo es el glaucoma de ángulo estrecho agudo, una forma muy rara de esta enfermedad que solo está presente en tan un 3% de quienes padecen esta patología.

Como explica Mónica Suárez, especialista en glaucoma del centro Miranza Clínica Muiños, quienes sufren este tipo glaucoma presentan una crisis ocular dolorosa, que les provoca visión borrosa, ojo rojo, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Asimismo, agrega que «por lo general, estos pacientes suelen acudir a urgencias con una pérdida de visión súbita».

El tercer tipo de glaucoma es el congénito, que padecen quienes nacen directamente con la enfermedad. En este sentido, Suárez considera necesario recalcar que esta patología puede aparecer a cualquier edad: «Es importante aclararlo porque se tiende a pensar que es una enfermedad exclusiva en adultos, y si bien es cierto que su prevalencia aumenta a partir de los 40 años, esto no significa que sea inexistente en otras etapas».

Por su parte, el Observatorio de la Visión de Canarias de Vithas Eurocanarias Instituto Oftalmológico ha dado a conocer que el tipo de glaucoma más común – el de ángulo abierto– afecta a un 2% de las personas mayores de 40 años en Canarias, y aumenta a un 3% cuando se trata de personas que superan los 60 años de edad. Existen varios factores de riesgo que permiten el desarrollo de la enfermedad. El componente genético es primordial en el progreso de esta afección. El riesgo de padecer glaucoma es hasta 10 veces mayor si existe un antecedente familiar directo, enfatizan desde el Instituto Oftalmológico.

Suárez también puntualiza que la edad es otro condicionante a tener en cuenta: «Antes de los 40 hablamos de que la incidencia de glaucoma es del 0,2 % de la población, pero a partir de los 40 aumenta hasta un 2 y 4%».

Además, tener miopía o hipermetropía alta, así como otra enfermedad visual crónica o hipertensión ocular , puede aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. Por otro lado, aunque se trata de una patología inevitable, existen maneras de prevenir la pérdida total de la visión o el progreso de la patología. La especialista subraya que lo más importante es la detección precoz Algo que se puede realizar a través de consultas regulares oftalmológicas. De igual manera, la Asociación Mundial de Glaucoma sugiere una valoración oftalmológica cada tres años antes de los 40; cada dos años entre los 40 y los 60; y de forma anual a partir de los 60 años. Suárez también matiza que una vez detectada la enfermedad se puede tratar de distintas maneras, a través de fármacos, láser específico para glaucoma y, en última instancia, cirugía convencional.

Pese a su grave impacto en la salud, el glaucoma no afecta exclusivamente a este ámbito de la vida; también arrastra un importante impacto socioeconómico. No en vano, el daño puede implicar la pérdida de autonomía o un gasto significativo en el tratamiento, entre otros aspectos. De ahí la importancia de concienciar sobre esta patología.

